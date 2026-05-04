Selon le journal Bild, le VfL Wolfsburg s’intéresserait de près à cet attaquant.
Traduit par
Il attend toujours de faire ses débuts : un autre club de Bundesliga s’intéresserait à la nouvelle recrue estivale du VfB Stuttgart
Selon nos informations, le VfL Wolfsburg, actuellement sous la menace d’une relégation, pourrait voir le SC Fribourg, l’ancien club de Darvich, lui disputer un place en Bundesliga. Âgé de 19 ans, le joueur attend toujours sa première apparition chez les professionnels depuis son arrivée en provenance du FC Barcelone cet été et n’a joué qu’avec l’équipe réserve en 3^e division. Un départ est donc envisagé malgré un contrat courant jusqu’en 2029.
Selon le rapport, Stuttgart ne le céderait toutefois que pour un montant nettement supérieur à trois millions d’euros. Un prêt en 2ᵉ Bundesliga ou à l’étranger paraît toutefois plus probable, afin que Darvich puisse acquérir l’expérience de jeu dont il a cruellement besoin à un niveau élevé.
- Getty Images Sport
Wolfsburg : la relégation pourrait-elle profiter à Darvich ?
À deux journées de la fin, Wolfsburg, 16e, est virtuellement barragiste et pourrait donc avoir un léger avantage sur Fribourg, demi-finaliste de la Ligue Europa. L’écart avec les places de maintien, occupées par Werder Brême et le 1. FC Cologne, est de six points, un retard désormais purement mathématique. Les regards se tournent donc vers le bas du classement : Le FC Saint-Paulï, 17e avec le même total, et le 1. FC Heidenheim, dernier avec trois unités de moins, restent donc à portée de tir.
Lors de la dernière journée, Wolfsburg et St. Pauli s’affronteront directement, tandis que, le week-end prochain, les Loups accueilleront le Bayern Munich.
Par ailleurs, le VfB Stuttgart souhaite s’engager à long terme avec Darvich, auteur de dix buts et quatre passes décisives en 3. Liga, qui a su convaincre. « Noah est prêt, il a récemment fait de très bons progrès », déclarait fin février l’entraîneur de Stuttgart, Sebastian Hoeneß, à la Bild, ouvrant ainsi au joueur de l’équipe nationale allemande des moins de 21 ans la perspective de jouer avec le groupe pro : « Je suis très satisfait de son évolution. Il possède de nombreuses qualités pour des tâches plus importantes. Il doit simplement poursuivre sur cette voie. »
Darvich : plusieurs clubs de Ligue 2 seraient intéressés.
Depuis son arrivée à Stuttgart l’été dernier en provenance de la réserve du FC Barcelone contre un million d’euros, Darvich n’a pas réussi à s’imposer dans le groupe professionnel. Il n’a même été aligné qu’à la deuxième journée, contre Gladbach, par Hoeneß. Un prêt semble néanmoins la solution privilégiée. Selon Sky, plusieurs clubs de 2^e Bundesliga seraient déjà intéressés.
Formé à Fribourg de 2017 à 2023, il s’est révélé sous le maillot de la sélection allemande U17 en 2023, qu’il a menée, en tant que capitaine, au doublé champion d’Europe-champion du monde. Entre-temps, il avait osé le grand saut du Brisgau à Barcelone, où il a goûté à l’entraînement de l’équipe première aux côtés de Robert Lewandowski et ses coéquipiers, principalement lors de matchs amicaux.
Noah Darvich : performances et statistiques avec le VfB Stuttgart II
Jeux 27 buts 10 passes décisifs Passes décisives 4