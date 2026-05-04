Il attend toujours de faire ses débuts : un autre club de Bundesliga s’intéresserait à la nouvelle recrue estivale du VfB Stuttgart

À deux journées de la fin, Wolfsburg, 16e, est virtuellement barragiste et pourrait donc avoir un léger avantage sur Fribourg, demi-finaliste de la Ligue Europa. L’écart avec les places de maintien, occupées par Werder Brême et le 1. FC Cologne, est de six points, un retard désormais purement mathématique. Les regards se tournent donc vers le bas du classement : Le FC Saint-Paulï, 17e avec le même total, et le 1. FC Heidenheim, dernier avec trois unités de moins, restent donc à portée de tir.

Lors de la dernière journée, Wolfsburg et St. Pauli s’affronteront directement, tandis que, le week-end prochain, les Loups accueilleront le Bayern Munich.

Par ailleurs, le VfB Stuttgart souhaite s’engager à long terme avec Darvich, auteur de dix buts et quatre passes décisives en 3. Liga, qui a su convaincre. « Noah est prêt, il a récemment fait de très bons progrès », déclarait fin février l’entraîneur de Stuttgart, Sebastian Hoeneß, à la Bild, ouvrant ainsi au joueur de l’équipe nationale allemande des moins de 21 ans la perspective de jouer avec le groupe pro : « Je suis très satisfait de son évolution. Il possède de nombreuses qualités pour des tâches plus importantes. Il doit simplement poursuivre sur cette voie. »