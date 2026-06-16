Polyvalent et capable d’évoluer en soutien de l’attaquant ou en meneur de jeu, ce joueur de 23 ans correspond au profil réclamé par Niko Kovac pour remplacer Julian Brandt. Selon le magazine Sport Bild, l’entraîneur a même insisté en interne pour qu’au moins un autre milieu offensif productif soit recruté durant ce mercato.

Conscient que la perte de onze points au compteur (sept buts, quatre passes décisives) liée au départ de Brandt ne peut être facilement compensée par l’effectif actuel, le technicien réclame non seulement un successeur direct au joueur parti libre de tout transfert, mais aussi d’autres renforts.

Car, contrairement à ses déclarations publiques (« Je ne pense pas encore que nous attaquerons le Bayern l'année prochaine »), Kovac aurait élaboré en interne un plan pour viser la tête du classement de la Bundesliga et, donc, le FC Bayern la saison prochaine. Pour cela, l'effectif doit encore être renforcé.

Le directeur sportif Ole Book cherche depuis plusieurs semaines le profil réclamé par l’entraîneur. Selon les dernières rumeurs, Fisnik Asllani pourrait rejoindre Dortmund grâce à une clause libératoire. La jeune pépite d’Hoffenheim se « verrait bien » porter le maillot du BVB. Selon The Athletic, un retour de Jadon Sancho reste également une option.