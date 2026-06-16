Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Gianluca Di Marzio, le dossier mené par les Schwarzgelben pour recruter Matias Soule, actuellement à l’AS Rome, entre dans une phase décisive.
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Il apparaît comme le joueur que Niko Kovac veut absolument recruter : le dossier du BVB pour s'offrir une nouvelle star offensive semble prendre un nouveau tournant
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Selon Sky, le BVB serait le club le plus activement intéressé par le profil de Soule et pourrait activer la clause de résiliation inscrite dans son contrat courant jusqu’en 2029. Cette clause, estimée entre 25 et 30 millions d’euros, expire toutefois le 30 juin.
Arrivé à l’AS Rome en 2024 en provenance de la Juventus pour 29 millions d’euros, l’international argentin a directement participé à 25 buts (12 réalisations, 13 passes décisives) en 81 matchs officiels. Jusqu’en janvier, il a brillé en inscrivant dix buts lors des 20 premières rencontres de la saison. Une blessure à l’aine l’a toutefois freiné de février à début avril.
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Transferts au BVB : Kovac réclame des renforts et veut bousculer le Bayern
Polyvalent et capable d’évoluer en soutien de l’attaquant ou en meneur de jeu, ce joueur de 23 ans correspond au profil réclamé par Niko Kovac pour remplacer Julian Brandt. Selon le magazine Sport Bild, l’entraîneur a même insisté en interne pour qu’au moins un autre milieu offensif productif soit recruté durant ce mercato.
Conscient que la perte de onze points au compteur (sept buts, quatre passes décisives) liée au départ de Brandt ne peut être facilement compensée par l’effectif actuel, le technicien réclame non seulement un successeur direct au joueur parti libre de tout transfert, mais aussi d’autres renforts.
Car, contrairement à ses déclarations publiques (« Je ne pense pas encore que nous attaquerons le Bayern l'année prochaine »), Kovac aurait élaboré en interne un plan pour viser la tête du classement de la Bundesliga et, donc, le FC Bayern la saison prochaine. Pour cela, l'effectif doit encore être renforcé.
Le directeur sportif Ole Book cherche depuis plusieurs semaines le profil réclamé par l’entraîneur. Selon les dernières rumeurs, Fisnik Asllani pourrait rejoindre Dortmund grâce à une clause libératoire. La jeune pépite d’Hoffenheim se « verrait bien » porter le maillot du BVB. Selon The Athletic, un retour de Jadon Sancho reste également une option.
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Guirassy et Adeyemi : le BVB pourrait à nouveau être confronté à d’importants remaniements dans son effectif.
Selon les observateurs, Niko Kovac devrait prolonger son contrat à Dortmund au-delà de 2027. L’entraîneur et la direction sportive partagent cet objectif. Sébastien Book aurait d’ailleurs chaleureusement loué les mérites du technicien croate lors des récentes réunions internes consacrées à l’avenir du club.
À ce jour, le BVB a enregistré trois nouvelles recrues : Joane Gadou, recruté 19,5 millions d’euros en provenance du RB Salzbourg, permet de pallier la fin de carrière de Niklas Süle et la grave blessure d’Emre Can, victime d’une rupture des ligaments croisés. Kaua Prates, jeune latéral gauche de 17 ans, arrive de Cruzeiro pour 7 millions d’euros, tandis que le talent offensif Justin Lerma, 18 ans, a été enrôlé 4 millions d’euros auprès d’Independiente.
Néanmoins, l’effectif pourrait encore être renforcé durant l’été, car l’avenir des avant-postes Serhou Guirassy et Karim Adeyemi demeure incertain. Le premier envisage un départ depuis plusieurs semaines, tandis que la prolongation du contrat du second, dont l’engagement expire en 2027, est en discussion depuis des mois.