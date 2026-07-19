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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

Traduit par

« Il allume le feu, mais il l'éteint aussi avec de l'eau » : Pep Guardiola l'avait déjà compris l'an dernier. Comment un lauréat du Ballon d'Or, malgré des moments difficiles, s'est battu pour vivre une Coupe du monde de rêve

Coupe du monde
FEATURES
France vs Espagne
Espagne
Espagne vs Argentine
Argentine
Rodri
P. Guardiola

Victoire en Ligue des champions, titre européen, Ballon d’Or… puis rupture du ligament croisé. L’ascension fulgurante de Rodri a été suivie d’un revers cuisant, qu’il a définitivement surmonté lors de la Coupe du monde, confirmant ainsi la prophétie de Pep Guardiola.

Ces trois dernières années ont été mouvementées pour Rodri : d’abord au sommet, puis traversant une période difficile et éprouvante, il est aujourd’hui, à l’été 2026, de nouveau en haut de l’affiche. Et il pourrait même, dimanche, retrouver le toit du monde.

En juin 2023, il offre à Manchester City la Ligue des champions d’un but victorieux (1-0) en finale contre l’Inter Milan. Un peu plus d’un an plus tard, il guide l’Espagne vers le titre continental ; quelques mois ensuite, le Ballon d’Or couronne ce stratège du milieu comme meilleur footballeur du monde. C’est précisément à ce moment que débute sa traversée du désert.

Mi-juillet 2026, il pourra l’affirmer avec fierté : il est redevenu le joueur dominant qu’il était deux ans plus tôt. La Coupe du monde 2026 était son grand objectif personnel – et il l’a conquise. Mais il préférera sans doute qu’on dise : Rodri a fait de la Coupe du monde 2026 la Coupe du monde de l’Espagne.

  • Le parcours vers la prochaine génération d’or espagnole, celle qui succédera à Xavi, Andrés Iniesta et leurs coéquipiers, s’est brusquement compliqué pour Rodri en septembre 2024. Un peu plus d’un mois avant de recevoir le Ballon d’Or, le milieu de terrain s’est déchiré un ligament croisé lors de la rencontre de Premier League entre Manchester City et Arsenal.

    Huit mois d’arrêt ont suivi, mettant un terme à sa saison 2024-2025. Tout au long de cette convalescence, un objectif a maintenu Rodri : la Coupe du monde 2026. L’espoir de conquérir, après l’Europe, le titre mondial a rendu les efforts et la longue absence du ballon plus supportables mentalement.

    Tellement déterminé à atteindre son objectif, il a calqué toute sa saison sur ce rendez-vous, acceptant les rechutes et les nouvelles douleurs musculaires inévitables après une si longue pause. City, de son côté, a pleinement soutenu son joueur clé.

    À l’entame de l’exercice 2025/26, le joueur n’a pas encore retrouvé son niveau. Genou capricieux, cuisse douloureuse : le champion d’Europe enchaîne les passages à l’infirmerie et le club mancunien doit composer sans lui. Tandis que les doutes sur sa condition physique se multiplient dans les médias, le coach catalan, Pep Guardiola, livre début octobre 2025 une prophétie qui, rétrospectivement, paraît presque troublante tant elle est affirmée : « Rodri est un joueur incroyable. Mais on ne peut pas simplement revenir après six, sept ou huit mois et redevenir immédiatement le joueur qu’on était avant – non. Savez-vous quand il redeviendra ce joueur-là ? Lors de la Coupe du monde avec l’Espagne. C’est lors de la Coupe du monde que nous verrons le meilleur Rodri », déclarait Guardiola à propos de son compatriote.

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    Rodri et la Coupe du monde : une première décevante… et cette deuxième participation sera-t-elle déjà sa dernière ?

    Guardiola ne parlait pas là à tort et à travers. Bien sûr, l’entraîneur à succès, qui a quitté Manchester City à la fin de la saison dernière, connaissait dans les moindres détails le programme de Rodri jusqu’à l’été. Ce dernier a ainsi pris une pause de deux mois, de fin octobre à fin décembre, qui, selon un article du journal espagnol *As*, avait été convenue avec le club.

    City et Guardiola ont validé ce choix, estimant qu’il offrait au milieu de terrain les meilleures chances d’aborder la phase décisive de la saison à 100 %. Toujours étroitement suivi par des médecins et des experts en rééducation, il avait la Coupe du monde en tête à chaque instant.

    Son ardeur à vouloir disputer cette compétition s’explique en deux temps : en 2018, tout juste âgé de 20 ans, il n’avait pas été retenu ; il a donc dû attendre 2022 et le Qatar pour effectuer ses débuts en Coupe du monde, où il était censé jouer un rôle clé dans le succès de la Roja. Mais le tournoi s’est terminé prématurément, l’Espagne chutant dès les huitièmes de finale contre le Maroc.

    La Coupe du monde 2026 revêt donc une importance particulière à ses yeux ; elle pourrait se conclure dimanche par un couronnement suprême. Il s’agit peut-être de sa deuxième participation, et peut-être de sa dernière : lors du prochain Mondial, en 2030, Rodri aura déjà 34 ans, et il est encore trop tôt pour savoir s’il pourra toujours jouer au plus haut niveau.

  • Rodri et l'Espagne en finale de la Coupe du monde : les difficultés du début sont désormais oubliées.

    En début d’année, Rodri a fait son retour sur les terrains et a retrouvé progressivement son niveau grâce à des temps de jeu croissants. Après six mois d’absence, il a également retrouvé l’équipe nationale pour les matchs amicaux de fin mars. Fait marquant : lors de la victoire 3-0 contre la Serbie le 27 mars, Rodri n’était aligné d’entrée qu’pour la deuxième fois depuis la finale de l’Euro 2024.

    Le sélectionneur Luis de la Fuente a de nouveau aligné la sentinelle de Manchester City comme pivot au milieu de terrain, un rôle que Martin Zubimendi avait occupé avec brio lors des qualifications pour la Coupe du monde. Lors de la Coupe du monde, le joueur d’Arsenal n’a toutefois pas encore disputé la moindre minute, car le capitaine Rodri est absolument indispensable à cette machine ibérique parfaitement huilée. Même si tout ne s’est pas déroulé sans accroc dès le début.

    Un épisode aujourd’hui effacé par la suite du tournoi : après le match nul décevant 0-0 contre le Cap-Vert en ouverture, Rodri a concentré les critiques médiatiques. Le reproche principal ? Il ralentirait trop souvent le jeu. « Je trouve extrêmement insultant de dire une chose pareille à propos du meilleur joueur du monde », s’est exclamé, stupéfait, l’entraîneur de la Fuente dans l’émission El Partidazo de Cope, avant de défendre son meneur de jeu : « Rodri est le pilier de cette équipe. Il a une influence extraordinaire, il apporte de la clarté, de la vision et de l’équilibre à notre jeu. »

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  • Kroos a battu un record de la Coupe du monde, salué par Rangnick et Hummels : l'exceptionnelle Coupe du monde 2026 de Rodri

    Tout comme l'ensemble de l'équipe, Rodri s'est définitivement imposé dans le tournoi lors du deuxième match de groupe, remporté haut la main 4-0 contre l'Arabie saoudite. Par la suite, le lauréat du Ballon d'Or 2024 n'a cessé de monter en puissance de match en match. À chaque match, l’ancien lauréat du Ballon d’Or a semblé gagner en fraîcheur, jusqu’à atteindre, semble-t-il, les 100 % de ses moyens physiques. Un niveau que nul n’a égalé ces dernières semaines en Amérique du Nord.

    « J’ai vu Rodri pour la première fois en match, c’était déjà extraordinaire. Je n’ai encore jamais vu de mes propres yeux une telle performance de la part d’un joueur à ce poste », s’est enthousiasmé le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick après les seizièmes de finale. Auparavant, Rodri avait été le moteur d’une équipe espagnole qui, lors de cette victoire 3-0, n’a laissé aucune chance à l’équipe autrichienne et a fait preuve d’une domination totale à l’état pur.

    Avant même la demi-finale contre la France, Mats Hummels, champion du monde 2014, avait d’ailleurs désigné Rodri comme le joueur le plus important de l’Espagne lors de cette Coupe du monde. « Rodri me convainc à chaque match. Il est toujours fiable sur le plan footballistique et fait toujours preuve d’un bon instinct. Chaque fois qu’une situation est maîtrisée, c’est Rodri qui en est à l’origine », a salué Hummels sur MagentaTV. Le capitaine espagnol est « toujours au bon endroit, là où il doit défendre, là où il récupère le ballon. Il court énormément, mais il a aussi l’intuition de savoir où il doit se trouver à quel moment – et cela m’impressionne énormément », a poursuivi l’ancien international allemand.

    Lors de la victoire 2-0 contre la France, il a été le joueur le plus en vue sur le terrain et l’un des facteurs décisifs qui ont empêché l’équipe tricolore, emmenée par les superstars Kylian Mbappé et Michael Olise, de trouver son rythme. Rodri a dirigé le jeu, remporté de nombreux duels importants et, fidèle à son style, s’est montré à la fois un récupérateur impitoyable et un organisateur avisé. Au total, 655 passes réussies sont sorties de son pied lors de cette Coupe du monde, un record absolu depuis le début des relevés en 1966. Autre fait remarquable : dès le quart de finale contre la Belgique (2-1), Rodri avait déjà égalé, avec 62 passes, le record détenu depuis 2014 par Toni Kroos du plus grand nombre de passes transperçant les lignes vers le tiers offensif lors d’une Coupe du monde.

  • France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ibrahimovic présente Rodri comme une source d'inspiration : l'Espagnol pourrait bientôt intégrer un cercle très fermé

    « Rodri était partout. Quel joueur ! », s'est exclamé Zlatan Ibrahimovic après la demi-finale, en tant que commentateur sur FOX Sports. L'ancien attaquant suédois de classe mondiale a souligné à quel point les performances de Rodri lors de cette Coupe du monde devaient être saluées, en particulier après sa rupture du ligament croisé : « J'ai eu la même blessure aux deux genoux. Il faut du temps pour revenir, car tout est nouveau. Il faut s’adapter, retrouver confiance dans ses mouvements. C’est exactement ce à quoi il a consacré ces derniers mois en Premier League, et il montre désormais, lors de cette Coupe du monde, qui il est et pourquoi il a remporté le Ballon d’Or », a déclaré Ibrahimovic.

    Il a ensuite illustré, à l’aide d’une comparaison imagée, ce qui rend Rodri si précieux sur le terrain : « Il rend ses coéquipiers meilleurs. Il allume le feu, mais il l’éteint aussi avec de l’eau. »

    En finale de la Coupe du monde, dimanche à New York/New Jersey, ce sont plutôt Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal ou le super-sub Mikel Merino qui devraient marquer ou délivrer des passes décisives. Mais pour l’Argentine, adversaire en finale, les chances de succès passeront avant tout par la capacité à perturber le jeu de Rodri et à limiter son influence sur le jeu de l’Espagne.

    Une tâche colossale face à un joueur au sommet de sa forme, qui, après près de deux années difficiles, pourrait même viser un deuxième Ballon d’Or en cas de triomphe mondial.

    Déjà lauréat d’un Ballon d’Or, il pourrait, en cas de succès face à l’Argentine, intégrer un cercle très fermé : À ce jour, seuls dix joueurs – de Bobby Charlton à Ousmane Dembélé, en passant par Franz Beckenbauer, Zinédine Zidane, Ronaldinho ou Lionel Messi – ont remporté au moins une fois le Ballon d’Or, la Ligue des champions (ou Coupe d’Europe des clubs champions) et le titre de champion du monde. Rodri pourrait devenir le onzième à accomplir cet exploit et retrouver ainsi le sommet.

  • Rodri va-t-il conquérir le titre mondial ? Retrospective de sa carrière à ce jour.


    Clubs professionnels

    FC Villarreal (2016-2018), Atlético Madrid (2018-2019), Manchester City (depuis 2019)

    Principaux titres

    Champion d’Europe (2024), vainqueur de la Ligue des champions (2023), 4 fois champion d'Angleterre (2021, 2022, 2023, 2024), champion du monde des clubs (2024), vainqueur de la Ligue des Nations (2023), vainqueur de la FA Cup (2023, 2026), champion d'Europe des moins de 19 ans (2015)

    Sélections en équipe nationale

    69 sélections (4 buts)

    Première sélection

    23 mars 2018 (1-1 en match amical contre l’Allemagne)

    Grands tournois

    Euro 2021 (5 sélections, demi-finale), Coupe du monde 2022 (4 sélections, huitièmes de finale), Euro 2024 (6 sélections, champion d’Europe), Coupe du monde 2026 (7 sélections à ce jour)


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