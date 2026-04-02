Il aime bien marquer des « buts de l'enfer » : cette étoile montante très convoitée du BVB sera-t-elle le premier coup de maître d'Ole Book sur le marché des transferts ?

Niclas Füllkrug (33 ans), actuellement sous contrat à Milan, est également un concurrent potentiel au sein de l'équipe nationale allemande. Pour Füllkrug, cependant, son prêt chez les Rossoneri tourne de plus en plus au désastre. L'espoir de pouvoir s'imposer durablement auprès de Nagelsmann grâce à des buts et du temps de jeu pour décrocher une place dans l'effectif de la Coupe du monde s'amenuise de plus en plus.

Et comme Tim Kleindienst (30 ans) traverse lui aussi une période difficile et marquée par les blessures au Borussia Mönchengladbach (six minutes de temps de jeu en 2025/26), Tresoldi pourrait bien se voir offrir une place dans l'équipe de la DFB en tant qu'avant-centre classique. Certes, dans un premier temps, il ne pourra pas passer outre Kai Havertz (26 ans) et Nick Woltemade (24 ans), comme l’a récemment constaté Deniz Undav.

Mais Tresoldi devrait désormais jouer un rôle dans les plans à court et à long terme de Nagelsmann, compte tenu de son profil, de son bilan avec Bruges et les U21, ainsi que de la fragilité physique et de l’âge de ses concurrents. Si le sélectionneur national ne l’appelle pas à moyen terme, la DFB pourrait à nouveau laisser passer un grand talent. Les exemples de ce genre ont été légion ces dernières années.

Fisnik Asllani joue désormais pour le Kosovo, Ibrahim Maza pour l'Algérie, Kenan Yilmaz pour la Turquie, tandis que Josip Stanisic, après deux sélections en U19 avec l'Allemagne, est non seulement titulaire au FC Bayern, mais aussi un leader incontesté de la Croatie. À lui seul, il aurait pu résoudre le casse-tête de la DFB sur le côté droit, poste qui doit désormais être occupé par Joshua Kimmich par la force des choses.

À l'approche de la Coupe du monde, l'attaque allemande dispose bien sûr d'un effectif de haut niveau avec Havertz, Woltemade, Undav, Florian Wirtz, Serge Gnabry et le retour envisagé de Jamal Musiala. Nagelsmann a toutefois souligné vouloir « certainement avoir un attaquant dans l’équipe » capable « de faire la différence dans les airs quand on a besoin d’un but et qu’on ne peut pas tout résoudre avec les magiciens derrière, parce que l’adversaire défend très bas ». Tresoldi n’est certes pas un expert reconnu du jeu de tête, mais il est tout à fait capable de « faire la différence ». Il a tout de même déjà marqué sept fois de la tête pour Hanovre et Bruges, et Nagelsmann n’a tout simplement pas beaucoup d’autres options pour le moment.

En tout cas, le téléphone de Tresoldi est allumé – tant pour le sélectionneur national que pour d’autres fédérations et surtout pour de nouveaux clubs. Avec ou sans Coupe du monde : le joueur de 21 ans va vivre un été passionnant qui le ramènera peut-être en Allemagne – ou le mènera dès maintenant vers la destination de ses rêves : Milan, en Italie.