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Il aime bien marquer des « buts de l'enfer » : cette étoile montante très convoitée du BVB sera-t-elle le premier coup de maître d'Ole Book sur le marché des transferts ?

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N. Tresoldi
Allemagne
Allemagne U21
EURO U21 Qualification
Matchs Amicaux
R. Rangnick
P. Wanner
C. Chukwuemeka
Italie
Argentine
Borussia Dortmund
Bayer Leverkusen
Club Bruges
Mercato
S. Guirassy
C. Kofane
J. Nagelsmann
Niclas Füllkrug
T. Kleindienst

L'attaquant de l'équipe nationale des moins de 21 ans, Nicolo Tresoldi, pourrait jouer pour pas moins de trois grandes nations du football et, selon certaines informations, il aurait l'intention de changer à nouveau de club dès cet été. Quel sélectionneur national sera le premier à l'appeler ? Et qu'en est-il de son avenir au BVB ?

Ralf Rangnick a récemment tenu une remarque remarquable. « Si nous étions un club, ce seraient de bons transferts », a déclaré l'entraîneur de l'équipe nationale autrichienne après la première sélection de Paul Wanner et Carney Chukwuemeka, deux joueurs également éligibles pour la DFB ainsi que pour les équipes nationales anglaise et nigériane.

La course aux talents pouvant choisir entre plusieurs équipes nationales ressemble en effet de plus en plus, depuis quelques années, à un marché des transferts. Différentes fédérations se disputent le même joueur et, comme sur le véritable marché des transferts, il s’agit souvent de savoir qui prendra contact le plus tôt avec le professionnel ou qui pourra lui offrir les meilleures perspectives. Si l'on veut, le « poker des transferts » autour de l'attaquant de l'équipe nationale allemande des moins de 21 ans, Nicolo Tresoldi, a récemment pris un nouvel élan inattendu. En effet, comme le rapportent ces jours-ci tant le Bild que le Süddeutsche Zeitung, la fédération argentine a contacté l'entourage de l'avant-centre de 21 ans du Club Bruges.

  • C'est la troisième fédération de premier plan, après l'Allemagne et l'Italie, à se disputer Tresoldi, né en Italie et ayant grandi en grande partie à Hanovre, qui, grâce à sa mère originaire d'Argentine, a également obtenu la nationalité argentine et pourrait ainsi jouer pour l'équipe nationale de ce pays. « Des équipes qui, à elles toutes, ont remporté onze fois le titre de championnes du monde », a récemment commenté Tresoldi en riant à propos de cette situation lors d'un entretien avec le SZ.

    Jusqu’à présent, on ne faisait que spéculer sur la question de savoir si Tresoldi recevrait d’abord un appel du sélectionneur allemand Julian Nagelsmann ou de celui de l’Italie, Gennaro Gattuso. Tresoldi avait lui-même alimenté ces spéculations lorsqu’il avait déclaré à Sky Italia à l’automne 2025 : « Mon téléphone est allumé. Si Gattuso souhaite me parler, j’en serais très heureux. »

    Après le nouveau désastre des qualifications de cette nation du football en pleine dégringolade, on peut douter que ce soit encore Gattuso qui appelle depuis l’Italie dans un avenir proche. Mais même un successeur potentiel de Gattuso devrait garder Tresoldi à l’œil, compte tenu de la pénurie d’attaquants de la Squadra Azzurra, tant que celui-ci ne s’est pas encore complètement décidé.

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    Tresoldi se sent immédiatement valorisé par la DFB

    Tresoldi est né à Cagliari, en Sardaigne, et a grandi dans la petite ville de Gubbio, en Ombrie. Son père, Emanuele, était lui aussi footballeur professionnel. Ce défenseur gauche n'a certes pas réussi à intégrer l'équipe nationale A, mais il a remporté le titre de champion d'Europe en 1994 avec l'équipe nationale italienne des moins de 21 ans, aux côtés du futur champion du monde Fabio Cannavaro et de l'idole d'enfance de Tresoldi, Filippo Inzaghi. Tresoldi n'a déménagé en Allemagne avec sa famille qu'à l'âge de 13 ans, non pas en raison de perspectives footballistiques, mais parce que sa mère y avait trouvé un emploi d'hôtesse de l'air.

    À Hanovre 96, l’attaquant, qui rêvait encore en Italie d’une carrière de joueur de tennis professionnel, a gravi tous les échelons des équipes de jeunes et a fait ses débuts en deuxième division en 2022, à l’âge de 17 ans. Peu après, il a obtenu le passeport allemand et sa première convocation en équipe U19 de la DFB.

    « Ils m’ont montré la voie, et j’ai ressenti dès le début une grande estime, y compris de la part de la fédération. C’est important pour un joueur », a-t-il confié il y a un peu plus d’un mois dans une interview accordée à laGazzetta dello Sport. En revanche, il n’a jamais eu de nouvelles de la fédération italienne.

  • Tresoldi, fan des « buts de l'enfer » et étoile montante du Club de Bruges

    Il semble que rien n'ait changé à ce sujet jusqu'à aujourd'hui. Des recruteurs de la Fédération italienne de football (FIGC) auraient déjà observé Tresoldi, mais aucun contact n'a encore été établi avec Gattuso, qui a généralement aligné deux avant-centres classiques lors des qualifications pour la Coupe du monde, qui se sont une nouvelle fois soldées par un échec cuisant. Après son transfert de Hanovre 96 au club de Bruges, vice-champion de Belgique, pour un montant de 7,5 millions d'euros, Tresoldi s'est rapidement imposé comme titulaire et a marqué sept buts lors de ses sept derniers matchs de championnat. Cette saison, Tresoldi a déjà inscrit 17 buts et délivré cinq passes décisives pour son club, et il est toujours en lice pour le titre face à l'Union Saint-Gilloise. En Ligue des champions, il a marqué contre des équipes aussi prestigieuses que Monaco, Barcelone et l'Atlético de Madrid.

    Son bilan est tout aussi impressionnant avec l'équipe nationale allemande des moins de 21 ans : lors des sept matchs de qualification pour le Championnat d'Europe cette saison, il a inscrit six buts, dont un doublé lors de la victoire 3-0 contre l'Irlande du Nord. « Mes plus grandes forces se situent dans la surface de réparation, j'ai un bon sens de l'espace », a déclaré Tresoldi au journal SZ pour décrire ses qualités. S'il ne peut certes pas dribbler trois joueurs ou marquer dans la lucarne à 25 mètres, il sait bien s'intégrer au jeu, contrôler les ballons – et aime aussi bien marquer « des buts minables à deux ou trois mètres, qui ne figureront pas forcément dans le top 10 des plus beaux buts de la saison ».

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    Le BVB s'intéresserait-il à Tresoldi en cas de départ de Guirassy ? Il correspond tout à fait au profil recherché par Book.

    Ces qualités ont déjà suscité de l'intérêt sur le marché des transferts « classique ». Selon les informations de Sky, l'agent de Tresoldi serait déjà en pourparlers avec différents clubs espagnols, italiens et allemands en vue d'un éventuel transfert cet été, pour un montant compris entre 25 et 30 millions d'euros. Outre Arsenal et Tottenham, le Borussia Dortmund et le Bayer 04 Leverkusen seraient également sur les rangs.

    Au BVB notamment, le départ de Serhou Guirassy pourrait créer un vide en pointe. Certes, les Jaune et Noir disposeraient encore dans leurs rangs d’un attaquant de pointe nominal en la personne de Fabio Silva, mais le Portugais ne s’est pas vraiment illustré jusqu’à présent comme buteur (1 but, 5 passes décisives).

    À cet égard, le profil de Tresoldi constituerait une alternative dont le club a cruellement besoin et qui correspondrait en outre au profil recherché par le nouveau directeur sportif Ole Book. Problème pour Book et le BVB : selon les informations actuelles, le budget de transfert des Jaune et Noir serait extrêmement limité.

    À Leverkusen aussi, un besoin pourrait se faire sentir au poste d’avant-centre, l’agent de Christian Kofane ayant récemment fait savoir de manière très offensive que de nombreux clubs de haut niveau s’intéressaient à lui et qu’il était en contact avec Arsenal.

    Tresoldi lui-même a déjà révélé dans la Gazzetta sa destination de prédilection, qui ne se trouve pas en Allemagne, mais en Italie. « C'est le rêve qui me pousse à travailler dur chaque jour. Je me sens très bien à Bruges et je sais qu'il me reste encore un long chemin à parcourir. Mais le rêve de jouer pour Milan est là, dans ma tête. J'y pense chaque matin au réveil. »

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    Nagelsmann ne l'a pas encore appelé : Tresoldi va-t-il prendre le train de la Coupe du monde en marche ?

    Niclas Füllkrug (33 ans), actuellement sous contrat à Milan, est également un concurrent potentiel au sein de l'équipe nationale allemande. Pour Füllkrug, cependant, son prêt chez les Rossoneri tourne de plus en plus au désastre. L'espoir de pouvoir s'imposer durablement auprès de Nagelsmann grâce à des buts et du temps de jeu pour décrocher une place dans l'effectif de la Coupe du monde s'amenuise de plus en plus.

    Et comme Tim Kleindienst (30 ans) traverse lui aussi une période difficile et marquée par les blessures au Borussia Mönchengladbach (six minutes de temps de jeu en 2025/26), Tresoldi pourrait bien se voir offrir une place dans l'équipe de la DFB en tant qu'avant-centre classique. Certes, dans un premier temps, il ne pourra pas passer outre Kai Havertz (26 ans) et Nick Woltemade (24 ans), comme l’a récemment constaté Deniz Undav.

    Mais Tresoldi devrait désormais jouer un rôle dans les plans à court et à long terme de Nagelsmann, compte tenu de son profil, de son bilan avec Bruges et les U21, ainsi que de la fragilité physique et de l’âge de ses concurrents. Si le sélectionneur national ne l’appelle pas à moyen terme, la DFB pourrait à nouveau laisser passer un grand talent. Les exemples de ce genre ont été légion ces dernières années.

    Fisnik Asllani joue désormais pour le Kosovo, Ibrahim Maza pour l'Algérie, Kenan Yilmaz pour la Turquie, tandis que Josip Stanisic, après deux sélections en U19 avec l'Allemagne, est non seulement titulaire au FC Bayern, mais aussi un leader incontesté de la Croatie. À lui seul, il aurait pu résoudre le casse-tête de la DFB sur le côté droit, poste qui doit désormais être occupé par Joshua Kimmich par la force des choses.

    À l'approche de la Coupe du monde, l'attaque allemande dispose bien sûr d'un effectif de haut niveau avec Havertz, Woltemade, Undav, Florian Wirtz, Serge Gnabry et le retour envisagé de Jamal Musiala. Nagelsmann a toutefois souligné vouloir « certainement avoir un attaquant dans l’équipe » capable « de faire la différence dans les airs quand on a besoin d’un but et qu’on ne peut pas tout résoudre avec les magiciens derrière, parce que l’adversaire défend très bas ». Tresoldi n’est certes pas un expert reconnu du jeu de tête, mais il est tout à fait capable de « faire la différence ». Il a tout de même déjà marqué sept fois de la tête pour Hanovre et Bruges, et Nagelsmann n’a tout simplement pas beaucoup d’autres options pour le moment.

    En tout cas, le téléphone de Tresoldi est allumé – tant pour le sélectionneur national que pour d’autres fédérations et surtout pour de nouveaux clubs. Avec ou sans Coupe du monde : le joueur de 21 ans va vivre un été passionnant qui le ramènera peut-être en Allemagne – ou le mènera dès maintenant vers la destination de ses rêves : Milan, en Italie.

  • Nicolo Tresoldi : Statistiques 2025/26


    Concours

    Matchs

    Buts

    Passes décisives

    Jupiler Pro League

    30

    13

    3

    Ligue des champions de l'UEFA

    10

    3

    1

    Qualifications pour la Ligue des champions

    4

    1

    1

    Coupe de Belgique

    3

    -

    -

    Supercoupe de Belgique

    1

    -

    -

    Qualifications pour l'Euro U21

    6

    6

    -