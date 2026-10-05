Jesus a apporté son plein soutien à Ramos, affirmant que l’attaquant est parfaitement placé pour réussir à Milan. L’avant-centre affiche une forme étincelante avec sa sélection, jouant un rôle déterminant dans son récent succès en Ligue des nations. Jesus, qui avait auparavant travaillé avec l’attaquant à Benfica, est convaincu que sa progression sera un atout majeur pour l’AC Milan et son entraîneur, Amorim.

S’exprimant après la qualification du Portugal pour les quarts de finale de la Ligue des nations grâce à une victoire 2-1 contre la Norvège, Jesus a souligné l’évolution significative de l’attaquant depuis ses débuts à Lisbonne. « Il a aussi délivré une passe décisive contre le Danemark. Quand il a commencé sa carrière à Benfica, c’était différent, parce qu’il a énormément grandi. J’étais l’entraîneur à l’époque. Je sais qu’il aidera l’AC Milan et Ruben Amorim, parce qu’il progresse beaucoup », a déclaré Jesus.