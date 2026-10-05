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« Il aidera Ruben Amorim » : Jorge Jesus, le sélectionneur du Portugal, soutient Goncalo Ramos, l’attaquant vedette de l’AC Milan, pour briller en Italie
Jesus soutient Ramos pour réussir à San Siro
Jesus a apporté son plein soutien à Ramos, affirmant que l’attaquant est parfaitement placé pour réussir à Milan. L’avant-centre affiche une forme étincelante avec sa sélection, jouant un rôle déterminant dans son récent succès en Ligue des nations. Jesus, qui avait auparavant travaillé avec l’attaquant à Benfica, est convaincu que sa progression sera un atout majeur pour l’AC Milan et son entraîneur, Amorim.
S’exprimant après la qualification du Portugal pour les quarts de finale de la Ligue des nations grâce à une victoire 2-1 contre la Norvège, Jesus a souligné l’évolution significative de l’attaquant depuis ses débuts à Lisbonne. « Il a aussi délivré une passe décisive contre le Danemark. Quand il a commencé sa carrière à Benfica, c’était différent, parce qu’il a énormément grandi. J’étais l’entraîneur à l’époque. Je sais qu’il aidera l’AC Milan et Ruben Amorim, parce qu’il progresse beaucoup », a déclaré Jesus.
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Préparation tactique et progression de l’équipe
Au-delà des performances individuelles, Jesus est revenu sur la progression collective du groupe pendant la trêve internationale. Il a reconnu que le manque de temps de préparation l’avait contraint à adopter des méthodes peu conventionnelles pour transmettre ses idées tactiques aux joueurs. L’entraîneur a souligné que l’équipe devait considérer les matches eux-mêmes comme des séances d’entraînement à fort enjeu afin d’affiner son style.
« Nous progressions dans les matches comme s’il s’agissait de séances d’entraînement, parce que nous n’avions pas de temps de préparation. La pratique est le critère de la vérité, donc j’ai dû passer à la théorie, et j’ai donc organisé plusieurs séances de travail en salle. Je voulais améliorer l’idée défensive et l’attaque positionnelle, qui est le moment le plus difficile du match », a expliqué Jesus.
Ramos révèle les consignes données à la mi-temps
L’attaquant lui-même a expliqué comment Jesus gère les matches depuis la ligne de touche, en révélant une consigne précise qui a conduit à son but de la victoire. Ramos a expliqué que l’entraîneur l’avait poussé à ajuster son positionnement quelques instants avant qu’il ne trouve le chemin des filets. Cet échange met en lumière la relation étroite entre les deux hommes et la volonté de l’attaquant d’assimiler des consignes tactiques en temps réel afin de servir la performance globale de l’équipe.
« Une minute ou deux avant le but, j’ai un peu dézoné sur le côté droit et le coach m’a dit : “va dans la surface”. Deux minutes après, j’ai marqué le but et il m’a dit : “tu vois, je te l’avais dit”. C’était encore un échange amusant avec le coach », a déclaré l’attaquant.
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Grande ambition en pleine transition tactique
Ramos a souligné que, si l'effectif s'adapte actuellement aux nouvelles idées tactiques de son nouvel entraîneur, son ambition compétitive reste plus forte que jamais. Avec peu de temps d'entraînement entre les matches, l'équipe utilise les rencontres pour peaufiner son jeu, dans un processus d'amélioration progressive qui, selon lui, s'est clairement vu lors de ses quatre dernières sorties.
« Notre objectif est de gagner chaque match, c'est une compétition que nous voulons gagner, mais c'est aussi une phase d'adaptation aux idées du nouveau coach. Sans beaucoup de temps pour nous entraîner, nous utilisons les matches pour progresser. Cela s'est vu tout au long des quatre matches », a-t-il ajouté.
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