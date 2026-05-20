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« Il adorerait ça ! » - Selon les rumeurs, Pep Guardiola pourrait rejoindre Liverpool pour remplacer Arne Slot avant son départ de Manchester City
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Les Slots sous le feu des critiques après une saison catastrophique
Le mandat de Slot à Liverpool semble avoir atteint un point de rupture après une saison difficile pour les Reds. Bien qu’il ait remporté le titre de Premier League l’année dernière, mettant ainsi fin à la série de quatre titres consécutifs de Manchester City, la campagne actuelle s’est avérée être une défense de titre désastreuse. Liverpool est en passe de terminer à une décevante cinquième place, un résultat qui jette un sérieux doute sur l’avenir de Slot.
La tension à Anfield a été exacerbée par des frictions internes, notamment avec l’attaquant vedette Mohamed Salah. L’Égyptien a récemment semblé critiquer les tactiques de Slot dans un message cinglant publié sur les réseaux sociaux, alimentant encore davantage les rumeurs d’un éventuel changement d’entraîneur. Alors que le club réfléchit à la suite des événements, Pennant a proposé une solution audacieuse qui ébranlerait les fondements du football anglais.
- AFP
Pennant exhorte Liverpool à se jeter sur Guardiola
Alors que Guardiola s’apprête à quitter l’Etihad Stadium cet été après dix années couronnées de succès et vingt titres majeurs, Pennant estime que Liverpool devrait être le premier à s’assurer ses services. Bien qu’Enzo Maresca soit, selon certaines informations, pressenti pour lui succéder à City, l’avenir de Guardiola fait toujours l’objet de nombreuses spéculations. Pennant insiste sur le fait que la rivalité entre les deux clubs ne devrait pas constituer un obstacle à un éventuel accord.
Interrogé sur talkSPORT dans l’émission Inside Liverpool, Pennant s’est montré catégorique lorsqu’on lui a demandé s’il accueillerait volontiers l’entraîneur catalan à Anfield. « Bien sûr, qui ne le ferait pas ? Toutes les équipes de la planète aimeraient avoir Pep comme entraîneur », a-t-il déclaré.
L’attachement de Guardiola à l’ambiance d’Anfield
Même si ce transfert serait sans aucun doute l’un des plus controversés de l’histoire de la Premier League, Pennant est convaincu que Guardiola lui-même aurait du mal à résister à l’attrait d’Anfield. L’entraîneur de Manchester City a souvent vanté l’ambiance du stade lorsqu’il s’y rendait en tant qu’adversaire avec son équipe, et Pennant estime que la perspective de diriger le célèbre Kop séduirait le technicien de 55 ans.
« Il adorerait [diriger Liverpool]. Regardez le Kop quand vous entrez sur le terrain. À 100 %. L'ambiance... il adorerait jouer là-dedans », a ajouté Pennant.
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L'histoire de la rivalité ne constitue pas un obstacle à un transfert vers Anfield.
Pennant balaye d’un revers l’idée selon laquelle les dix années passées par Guardiola chez les Citizens en feraient une persona non grata sur les bords de la Mersey.
« Je m'en fiche complètement », a-t-il coupé court lorsqu'on l'a interrogé sur l'héritage laissé par l'Espagnol à l'Etihad. « Si tu viens ici, joue un football attractif – comme tu sais le faire – et gagne. Ouais, viens ici, mon pote. À bras ouverts, mon ami, vas-y ! »
Guardiola devrait quitter City après la dernière journée de championnat, dimanche, face à Aston Villa.