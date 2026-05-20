Le mandat de Slot à Liverpool semble avoir atteint un point de rupture après une saison difficile pour les Reds. Bien qu’il ait remporté le titre de Premier League l’année dernière, mettant ainsi fin à la série de quatre titres consécutifs de Manchester City, la campagne actuelle s’est avérée être une défense de titre désastreuse. Liverpool est en passe de terminer à une décevante cinquième place, un résultat qui jette un sérieux doute sur l’avenir de Slot.

La tension à Anfield a été exacerbée par des frictions internes, notamment avec l’attaquant vedette Mohamed Salah. L’Égyptien a récemment semblé critiquer les tactiques de Slot dans un message cinglant publié sur les réseaux sociaux, alimentant encore davantage les rumeurs d’un éventuel changement d’entraîneur. Alors que le club réfléchit à la suite des événements, Pennant a proposé une solution audacieuse qui ébranlerait les fondements du football anglais.