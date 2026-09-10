Manchester United a marqué son retour en Ligue des champions avec une large victoire 4-0 contre les débutants du tournoi, Sabah. Des buts de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko et Lisandro Martinez ont assuré les trois points à Old Trafford.

Au micro de TNT Sports après le coup de sifflet final, l'entraîneur Michael Carrick est revenu sur la performance globale de son équipe, déclarant : « C'est bien de ne pas avoir encaissé de but et, évidemment, de gagner le match. Certaines de nos séquences offensives ont été fantastiques. Nous avons été dangereux en transition, et nous avons bien défendu dans l'ensemble. Le résultat paraît confortable, mais ce n'était pas aussi facile que cela. »