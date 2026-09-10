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« Il a une influence énorme » : Michael Carrick encense le prodige « fantastique » de Manchester United qui a battu son record en Ligue des champions
Un retour en Europe sans encombre
Manchester United a marqué son retour en Ligue des champions avec une large victoire 4-0 contre les débutants du tournoi, Sabah. Des buts de Matheus Cunha, Bruno Fernandes, Benjamin Sesko et Lisandro Martinez ont assuré les trois points à Old Trafford.
Au micro de TNT Sports après le coup de sifflet final, l'entraîneur Michael Carrick est revenu sur la performance globale de son équipe, déclarant : « C'est bien de ne pas avoir encaissé de but et, évidemment, de gagner le match. Certaines de nos séquences offensives ont été fantastiques. Nous avons été dangereux en transition, et nous avons bien défendu dans l'ensemble. Le résultat paraît confortable, mais ce n'était pas aussi facile que cela. »
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Dominer le milieu de terrain
Le temps fort de la soirée a été la prestation autoritaire de Mainoo, qui a dicté le tempo avec une grande aisance. Carrick n’a pas tardé à mettre en avant le talentueux milieu de terrain pour sa contribution exceptionnelle à l’équipe.
L’entraîneur a expliqué : « Kobbie [Mainoo] est un joueur fantastique, c’est assez évident à voir. Il a une énorme influence sur notre jeu et c’est un vrai plaisir de l’avoir avec nous. Dans l’axe du terrain, nous avons parfois produit du bon football et nous pouvons encore nous améliorer. Il y a des signes encourageants que nous avons montrés ce soir. »
Sur les traces de son entraîneur
Mainoo a réussi 81 passes pendant le match. Selon OptaJoe, c'est le plus haut total pour un joueur anglais du club lors d'un match de Ligue des champions depuis que Carrick lui-même en avait réussi 89 contre l'Olympiakos en février.
Cette brillante performance individuelle a contribué à restaurer la confiance collective de l'effectif après un match nul frustrant contre Everton dimanche dernier. Carrick a ajouté : « La confiance est là, comme à Everton dimanche pendant de longues périodes, elle a juste pris un coup à la fin avec le résultat. C'est toujours agréable de gagner. Un autre grand rendez-vous nous attend dimanche. »
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L’attention se tourne vers le derby de Manchester
Manchester United doit désormais récupérer rapidement et se préparer pour un choc monumental de Premier League contre Manchester City ce dimanche. Après leur prestation européenne dominante, Carrick et ses joueurs seront déterminés à s’offrir la suprématie locale à Old Trafford. Si Mainoo et ses coéquipiers parviennent à reproduire cette efficacité, ils auront de bonnes chances d’enrayer le début de saison parfait de Manchester City.
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