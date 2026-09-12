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Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

« Il a une immense aura » : l'attaquant de la Juventus Nick Woltemade révèle ses premières impressions sur Luciano Spalletti

N. Woltemade
Juventus FC
L. Spalletti
Serie A

Nick Woltemade s’est confié sur ses premières impressions concernant l’entraîneur Luciano Spalletti lors d’un récent entretien. Le talentueux attaquant a admis que lui et sa famille avaient été immédiatement marqués par l’immense aura du coach et la clarté de sa vision tactique.

  • La première rencontre avec Spalletti

    Woltemade s'est récemment entretenu longuement avec DAZNpour évoquer sa carrière et sa progression actuelle sous les ordres de l'entraîneur Spalletti. L'attaquant allemand a rejoint la Juventus en prêt en provenance de Newcastle cet été. L'avant-centre en a profité pour revenir sur ses premières expériences de travail aux côtés du très respecté technicien toscan. S'adapter à une nouvelle approche managériale est toujours une étape cruciale pour n'importe quel joueur, et Woltemade semble relever ce défi avec enthousiasme.

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    Frappé par une aura immense

    Au cours de l’interview, Woltemade s’est montré désireux de partager les détails de sa toute première rencontre avec Spalletti. L’attaquant a révélé que l’entraîneur avait laissé une impression immédiate et durable sur lui comme sur sa famille.

    « Quand j’ai rencontré Spalletti pour la première fois avec ma famille, nous avons tous pensé à une seule chose : l’aura, a expliqué Woltemade. Il a une énorme aura, il semble calme, mais il sait très clairement ce qu’il veut, sur le terrain comme en dehors. »

  • Une vision claire sur et en dehors du terrain

    Avec des bases solides désormais établies, Woltemade se montre incroyablement optimiste quant à sa progression continue sous la direction de Spalletti. L’attaquant estime qu’il évolue actuellement dans l’environnement parfait pour faire passer son jeu au niveau supérieur.

    Il a souligné que le technicien toscan ne s’était pas fait attendre pour se mettre au travail, en se concentrant immédiatement sur des axes d’amélioration précis, déclarant : « Il m’aide beaucoup et a immédiatement commencé à travailler étroitement avec moi pour m’aider à progresser. Je suis certain de devenir un meilleur joueur sous ses ordres. »

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  • Juventus v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    Vers un avenir radieux

    Il a fait ses débuts avec la Juve cette saison lors de leur match nul 1-1 contre l'AC Milan, en entrant en seconde période. Désormais, Woltemade espérera être titulaire lorsque la Juventus se déplacera à Sassuolo lors de son prochain match de Serie A.

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