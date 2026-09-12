Au cours de l’interview, Woltemade s’est montré désireux de partager les détails de sa toute première rencontre avec Spalletti. L’attaquant a révélé que l’entraîneur avait laissé une impression immédiate et durable sur lui comme sur sa famille.

« Quand j’ai rencontré Spalletti pour la première fois avec ma famille, nous avons tous pensé à une seule chose : l’aura, a expliqué Woltemade. Il a une énorme aura, il semble calme, mais il sait très clairement ce qu’il veut, sur le terrain comme en dehors. »