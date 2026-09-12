Getty Images Sport
Traduit par
« Il a une immense aura » : l'attaquant de la Juventus Nick Woltemade révèle ses premières impressions sur Luciano Spalletti
La première rencontre avec Spalletti
Woltemade s'est récemment entretenu longuement avec DAZNpour évoquer sa carrière et sa progression actuelle sous les ordres de l'entraîneur Spalletti. L'attaquant allemand a rejoint la Juventus en prêt en provenance de Newcastle cet été. L'avant-centre en a profité pour revenir sur ses premières expériences de travail aux côtés du très respecté technicien toscan. S'adapter à une nouvelle approche managériale est toujours une étape cruciale pour n'importe quel joueur, et Woltemade semble relever ce défi avec enthousiasme.
- AFP
Frappé par une aura immense
Au cours de l’interview, Woltemade s’est montré désireux de partager les détails de sa toute première rencontre avec Spalletti. L’attaquant a révélé que l’entraîneur avait laissé une impression immédiate et durable sur lui comme sur sa famille.
« Quand j’ai rencontré Spalletti pour la première fois avec ma famille, nous avons tous pensé à une seule chose : l’aura, a expliqué Woltemade. Il a une énorme aura, il semble calme, mais il sait très clairement ce qu’il veut, sur le terrain comme en dehors. »
Une vision claire sur et en dehors du terrain
Avec des bases solides désormais établies, Woltemade se montre incroyablement optimiste quant à sa progression continue sous la direction de Spalletti. L’attaquant estime qu’il évolue actuellement dans l’environnement parfait pour faire passer son jeu au niveau supérieur.
Il a souligné que le technicien toscan ne s’était pas fait attendre pour se mettre au travail, en se concentrant immédiatement sur des axes d’amélioration précis, déclarant : « Il m’aide beaucoup et a immédiatement commencé à travailler étroitement avec moi pour m’aider à progresser. Je suis certain de devenir un meilleur joueur sous ses ordres. »
- Getty Images Sport
Vers un avenir radieux
Il a fait ses débuts avec la Juve cette saison lors de leur match nul 1-1 contre l'AC Milan, en entrant en seconde période. Désormais, Woltemade espérera être titulaire lorsque la Juventus se déplacera à Sassuolo lors de son prochain match de Serie A.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles