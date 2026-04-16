Getty
Traduit par
« Il a un petit quelque chose de magique » - Pourquoi Elliot Anderson est si courtisé : l'ancien capitaine de Nottingham Forest détaille les qualités essentielles de cette « étoile montante » du football anglais
- Getty
L'ascension fulgurante d'Anderson au City Ground
Originaire du Nord-Est de l’Angleterre, il a quitté la région de Newcastle pour celle de Nottingham lors d’un transfert très lucratif conclu à l’été 2024. Son potentiel indéniable restait alors à confirmer.
Un temps de jeu conséquent chez les Reds l’a ensuite propulsé au rang de joueur confirmé en Premier League, leader des statistiques de récupérations de balle, et lui a ouvert les portes de l’équipe nationale, avec sept sélections au compteur après une ascension fulgurante sous le maillot des Three Lions.
Quelles sont les qualités qui font d'Anderson, la star de Forest, un joueur hors du commun ?
Cette ascension fulgurante n’a pas surpris Lansbury. L’ancien capitaine des Reds – qui participe à la promotion de la campagne « Check Your Bally’s », destinée à collecter des fonds et à faire connaître le Mois de la sensibilisation au cancer des testicules lors des rencontres de première division anglaise ce week-end – est un grand admirateur d’un joueur qui occupe un poste similaire à celui qu’il occupait autrefois.
Interrogé en exclusivité par GOAL sur le talent d’Anderson et son potentiel futur, Lansbury a déclaré : « C’est probablement mon joueur préféré depuis que je regarde Forest. Il a su s’imposer et dynamiser l’équipe. Pour être honnête, c’est pareil pour [Morgan] Gibbs-White : ces deux-là s’entendent à merveille. Ils ont tous deux été décisifs, mais pour moi, Elliot est un joueur exceptionnel. Il n’en est qu’à ses débuts et je suis convaincu qu’il peut encore élever son niveau de jeu pour devenir une véritable star. »
Interrogé sur le fait que le joueur n’ait marqué que quatre buts en 89 matchs avec Forest, Lansbury a ajouté : « Peut-être, mais c’est chercher la petite bête. Vu ce qu’il produit sur le terrain, on voudrait toujours l’avoir dans son équipe. Il a ce petit quelque chose de magique, il joue vers l’avant, ce que j’apprécie, et il n’a pas peur de se battre pour récupérer le ballon. S’il commet une erreur, il se rattrape aussitôt. Il est partout, et c’est ça qui est génial. »
- Bally Bet
Pourquoi l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) sera bien accueillie lors des matchs de Premier League
Anderson espère jouer un rôle clé dans la quête de points de Forest lors des prochaines rencontres. L’une d’elles verra Burnley se rendre au City Ground dimanche pour un choc crucial de Premier League entre deux formations embourbées dans la lutte pour le maintien.
D’ordinaire, les supporters souhaitent que la VAR intervienne le moins possible durant une rencontre, mais, cette fois, l’utilisation de la vidéo sera accueillie avec enthousiasme. Lansbury, diagnostiqué d’un cancer des testicules en 2016 à 25 ans, explique : « Espérons que cela jouera en notre faveur. Ils verseront 100 £ à chaque intervention du VAR ce week-end, alors si tout le monde peut faire le signe du VAR pour inciter l’arbitre à consulter, les dons seront les bienvenus. »
Les qualités d'un capitaine : faut-il mener par l'exemple ou par la parole ?
Lansbury, déjà présent à Forest lors de ses problèmes de santé, a endossé le brassard de capitaine durant ses cinq saisons au City Ground. Formé à Arsenal, il explique : « Je veux être un capitaine qui montre l'exemple sur le terrain. J’avais d’ailleurs Chrissy Cohen devant moi, un excellent modèle. C’est regrettable qu’il ait dû mettre un terme à sa carrière prématurément à cause de problèmes de genoux, car je l’admirais beaucoup à mon arrivée et il m’a accueilli à bras ouverts.
« Porter le brassard a été un immense privilège, mais je voulais avant tout assumer ce rôle sur le terrain. Je ne suis pas du genre à hurler dans le vestiaire ; mon moteur, c’est de montrer l’exemple par mon travail et j’estime avoir apporté cette mentalité à Forest. »
Interrogé sur sa préférence pour un leadership axé sur l’exemple, il a ajouté : « Oui, j’aime quand quelqu’un prend les devants et s’impose sur le terrain. Le brassard ajoute de la pression : on est le capitaine, on doit être au niveau.
Certains joueurs haussent le ton pour se motiver, mais je préfère celui que l’on observe sur le terrain, qui porte le brassard et se donne à fond, qui joue bien, qui fait tout ce qu’il faut, et cette implication crée une connexion positive avec ses coéquipiers. »
- Bally Bet
Découvrez « Check Your Bally's » : en quoi consiste cette campagne et comment les fonds sont-ils collectés ?
Dans le cadre de sa campagne de sensibilisation « Check Your Bally’s », lancée à l’occasion du Mois de la sensibilisation au cancer des testicules, Bally Bet s’engage à verser 100 £ à la fondation The OddBalls pour chaque vérification VAR effectuée en Premier League ce week-end.
Les vérifications VAR, désormais familières aux amateurs de football, offrent un rappel opportun : chaque intervention de la technologie sera convertie en don, associant le geste d’« vérifier » sur le terrain à l’importance de s’auto-examiner en dehors.
Pour aller plus loin, Bally Bet prendra le contrôle de la rencontre Nottingham Forest-Burnley, le 19 avril, afin d’amplifier la portée de l’opération.
Exploitant les habitudes des supporters, Bally Bet diffusera le message « Check Your Bally’s » sur les écrans LED, les écrans géants et dans le programme officiel, rappelant que la vérification ne concerne pas que les hors-jeu, les penaltys ou les buts dans les arrêts de jeu. La fondation OddBalls tiendra un stand au City Ground pour permettre aux fans de s’entretenir avec des professionnels.