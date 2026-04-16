« Il a un petit quelque chose de magique » - Pourquoi Elliot Anderson est si courtisé : l'ancien capitaine de Nottingham Forest détaille les qualités essentielles de cette « étoile montante » du football anglais

Cette ascension fulgurante n’a pas surpris Lansbury. L’ancien capitaine des Reds – qui participe à la promotion de la campagne « Check Your Bally’s », destinée à collecter des fonds et à faire connaître le Mois de la sensibilisation au cancer des testicules lors des rencontres de première division anglaise ce week-end – est un grand admirateur d’un joueur qui occupe un poste similaire à celui qu’il occupait autrefois.

Interrogé en exclusivité par GOAL sur le talent d’Anderson et son potentiel futur, Lansbury a déclaré : « C’est probablement mon joueur préféré depuis que je regarde Forest. Il a su s’imposer et dynamiser l’équipe. Pour être honnête, c’est pareil pour [Morgan] Gibbs-White : ces deux-là s’entendent à merveille. Ils ont tous deux été décisifs, mais pour moi, Elliot est un joueur exceptionnel. Il n’en est qu’à ses débuts et je suis convaincu qu’il peut encore élever son niveau de jeu pour devenir une véritable star. »

Interrogé sur le fait que le joueur n’ait marqué que quatre buts en 89 matchs avec Forest, Lansbury a ajouté : « Peut-être, mais c’est chercher la petite bête. Vu ce qu’il produit sur le terrain, on voudrait toujours l’avoir dans son équipe. Il a ce petit quelque chose de magique, il joue vers l’avant, ce que j’apprécie, et il n’a pas peur de se battre pour récupérer le ballon. S’il commet une erreur, il se rattrape aussitôt. Il est partout, et c’est ça qui est génial. »