Bien qu’Everton ait renoncé à son option d’achat de 50 millions de livres sterling, Maresca laisse encore la porte ouverte à l’ailier, arrivé à Manchester City en provenance d’Aston Villa pour 100 millions de livres en 2021.

Sous le maillot citizen, l’international anglais a disputé 157 matchs et inscrit 17 buts, contribuant à trois titres de champion d’Angleterre, une FA Cup, une Coupe du monde des clubs et une Ligue des champions.

Maresca, qui avait déjà collaboré avec Grealish lorsqu’il était l’adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, a souligné la complicité qui les lie. Il a ajouté : « Quel que soit le club où je signe, mon devoir est d’entraîner les joueurs de ce club, et Jack est ici pour le moment. J’ai de bonnes relations avec lui et nous sommes restés en contact depuis mon départ. C’est quelqu’un de grand cœur et un type formidable, mais nous verrons bien ce qui se passera. »