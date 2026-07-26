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« Il a un grand cœur » : Jack Grealish peut espérer un nouveau départ à Manchester City, alors qu'Enzo Maresca fait le point sur l'avenir de la star aux 100 millions de livres sterling
Une situation délicate à City
Avant son prêt, Grealish avait peiné à s'imposer lors de la saison 2024-2025, ne disputant que 20 matches de Premier League avec Manchester City, totalisant 715 minutes de jeu, marquant un but et délivrant une passe décisive. Il a rejoint Everton en août 2025, où il a trouvé son rythme avec deux buts et six passes décisives en 1 632 minutes avant de se blesser au pied.
Maresca, qui hérite d’un effectif privé de titre depuis deux exercices, reconnaît qu’il est prématuré de se prononcer sur l’avenir de Grealish, toujours en convalescence. « Quand on ne travaille pas au quotidien avec les joueurs, c’est difficile de se faire une opinion. Je ne sais pas ce qu’il a fait. C’est compliqué », a-t-il déclaré.
- AFP
Maresca laisse la porte ouverte
Bien qu’Everton ait renoncé à son option d’achat de 50 millions de livres sterling, Maresca laisse encore la porte ouverte à l’ailier, arrivé à Manchester City en provenance d’Aston Villa pour 100 millions de livres en 2021.
Sous le maillot citizen, l’international anglais a disputé 157 matchs et inscrit 17 buts, contribuant à trois titres de champion d’Angleterre, une FA Cup, une Coupe du monde des clubs et une Ligue des champions.
Maresca, qui avait déjà collaboré avec Grealish lorsqu’il était l’adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, a souligné la complicité qui les lie. Il a ajouté : « Quel que soit le club où je signe, mon devoir est d’entraîner les joueurs de ce club, et Jack est ici pour le moment. J’ai de bonnes relations avec lui et nous sommes restés en contact depuis mon départ. C’est quelqu’un de grand cœur et un type formidable, mais nous verrons bien ce qui se passera. »
La priorité demeure la récupération après une blessure.
Si l’avenir à long terme de Jack Grealish fait encore l’objet de débats, sa priorité reste de retrouver sa pleine forme physique. L’international anglais s’efforce de surmonter le problème persistant au pied qui a freiné sa progression lors de son passage à Aston Villa, sur les bords de la Mersey.
À Manchester City, où l’abondance d’options offensives oblige chaque joueur à se distinguer, Grealish devra d’abord démontrer sa pleine aptitude physique avant de postuler pour une place dans l’équipe championne en titre.
Il a récemment partagé sur les réseaux sociaux des nouvelles encourageantes concernant son processus de rééducation, exprimant son impatience de retrouver ses coéquipiers après avoir manqué les derniers mois de la saison. Grealish a publié : « Ça fait plaisir de vous revoir tous. J’y suis presque — j’espère que je ne tarderai plus longtemps à reprendre l’entraînement. »
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Quelle sera la prochaine étape pour Grealish ?
Grealish poursuivra cette semaine son programme de préparation physique individuel à la City Football Academy. Dès qu’il aura reçu le feu vert du staff médical, il cherchera à impressionner Maresca sur le terrain d’entraînement. Alors que City est impatient d’entamer une nouvelle ère de victoires et de rebondir après ses récentes déceptions en championnat, l’ailier doit se battre pour relancer sa carrière à l’Etihad et enrichir son impressionnante collection de médailles.
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