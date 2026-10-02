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« Il a trop souffert » : la date de retour de William Saliba fixée alors que la star d'Arsenal franchit une étape majeure dans sa blessure
Le chemin du rétablissement
Saliba progresse enfin dans sa rééducation physique après avoir évité une opération pour un problème de dos persistant. Le joueur de 25 ans a été écarté pour une longue période en juillet après sa sortie prématurée lors de la défaite de la France en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, future championne.
Au lieu de se faire opérer, le défenseur central a suivi un programme intensif quotidien de massages et de physiothérapie à Arsenal. Le staff médical du club a délibérément adopté une approche prudente, permettant enfin au défenseur de passer du vélo à la course.
Selon L'Équipe, Saliba s’est fortement appuyé sur des antidouleurs pour tenir durant les dernières étapes de la saison précédente et la Coupe du monde. Le coût physique a été sévère, au point de le laisser souvent incapable de se mouvoir librement pendant jusqu’à deux jours après un match.
- Getty Images Sport
« Il a trop souffert »
Le défenseur profite désormais de l’actuelle trêve internationale pour se reposer en Île-de-France, et son entourage a souligné la nécessité de faire preuve de patience.
« Il sait qu’il doit prendre son temps », a confié l’entourage de Saliba à L'Equipe. « Il a trop souffert et veut revenir à 100 %. »
Cette stratégie méthodique reflète la position adoptée par le club durant l’été. Interrogé sur le statut initial du défenseur central, Mikel Arteta a exhorté les supporters à laisser au Français l’espace nécessaire pour bien récupérer.
« Il est au repos en ce moment », a expliqué l’entraîneur d’Arsenal. « Il ne devait presque rien faire, une blessure aggravée, donc cela va prendre du temps pour guérir. Nous le savons. Dès que nous aurons plus de nouvelles, nous pourrons vous en informer. »
Une absence défensive flagrante
La longue absence de Saliba a contraint Arteta à remanier cette saison une ligne défensive championne. Recruté l’été dernier, Ezri Konsa a su combler ce vide, enchaînant les titularisations aux côtés de Gabriel Magalhaes dans l’axe de la défense lors des trois dernières sorties des champions en Premier League.
L’influence du Français à l’Emirates Stadium est indéniable. Depuis son arrivée en 2019, Saliba a cumulé 184 apparitions toutes compétitions confondues, remportant un titre de Premier League et deux Community Shields, tout en obtenant des places de finaliste en Ligue des champions et en Carabao Cup.
Ses performances dominantes lui ont aussi valu une grande reconnaissance individuelle. Le défenseur a été nommé dans l’équipe type de l’année de la PFA pendant quatre saisons consécutives et a été nommé à deux reprises pour le Ballon d’Or, ce qui souligne exactement ce qui a manqué à Arsenal.
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Proche d’un retour
Si son corps répond bien à l’augmentation de la charge de travail sur le terrain, Saliba vise un retour à la compétition en novembre. Arsenal surveillera attentivement ses réactions physiques au cours des prochaines semaines afin d’éviter tout contretemps avant de le relancer avec l’équipe première. D’ici là, Arteta continuera de s’appuyer fortement sur Konsa pour stabiliser la défense aux côtés de Gabriel, alors qu’Arsenal doit composer avec un calendrier automnal chargé.
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