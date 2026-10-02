« Il a trop souffert » : la date de retour de William Saliba fixée alors que la star d'Arsenal franchit une étape majeure dans sa blessure

Saliba progresse enfin dans sa rééducation physique après avoir évité une opération pour un problème de dos persistant. Le joueur de 25 ans a été écarté pour une longue période en juillet après sa sortie prématurée lors de la défaite de la France en demi-finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, future championne.

Au lieu de se faire opérer, le défenseur central a suivi un programme intensif quotidien de massages et de physiothérapie à Arsenal. Le staff médical du club a délibérément adopté une approche prudente, permettant enfin au défenseur de passer du vélo à la course.

Selon L'Équipe, Saliba s’est fortement appuyé sur des antidouleurs pour tenir durant les dernières étapes de la saison précédente et la Coupe du monde. Le coût physique a été sévère, au point de le laisser souvent incapable de se mouvoir librement pendant jusqu’à deux jours après un match.



