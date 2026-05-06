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« Il a tout pour réussir » : Casemiro affirme que Michael Carrick, qu’il qualifie de « sensationnel », « mérite pleinement » d’être nommé entraîneur permanent de Manchester United
L’influence déterminante de Carrick à Old Trafford
Depuis la prise de fonction de Carrick, suite au limogeage de Ruben Amorim en janvier, Manchester United a totalement inversé la tendance. Au moment du changement, les Red Devils pointaient à la sixième place de la Premier League avec seulement 31 points en 20 matchs. Mais l’ancien milieu de terrain a rapidement redonné un nouvel élan à Old Trafford.
En 14 matchs sous sa direction, les Red Devils ont récolté 10 victoires et 2 nuls, ne fléchissant que face à Leeds United et Newcastle United. Cette série remarquable leur ouvre les portes de la Ligue des champions la saison prochaine.
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Les éloges de Casemiro
Casemiro, en pleine éclosion sous les ordres de l’entraîneur par intérim, estime que le choix du futur coach principal devrait s’imposer naturellement à la direction. « À mon avis, il mérite pleinement [le poste à Manchester United] ; c’est quelqu’un qui a déjà démontré ses excellentes qualités pour diriger Manchester United », a déclaré le milieu de terrain à João Castelo-Branco d’ESPN Brésil.
« La décision finale revient bien sûr au club, mais si mon avis compte, je peux affirmer qu’il mérite pleinement cette confiance. Même si la saison est longue, son travail depuis son arrivée est remarquable et, avec davantage de temps, il possède toutes les qualités pour devenir un excellent entraîneur de Manchester United. »
Une véritable leçon de maîtrise du milieu de terrain
En tant qu’ancien milieu de terrain légendaire, Carrick a clairement touché une corde sensible chez le vétéran brésilien. Casemiro, auteur de neuf buts en Premier League cette saison, cite l’exemple de Carrick, véritable icône du club, comme un facteur déterminant de son succès. « C’est un entraîneur qui connaît le club, c’est un entraîneur qui était une idole au sein du club, c’est un entraîneur qui a beaucoup joué, qui a remporté des titres ici, qui sait comment fonctionne le club, qui sait ce qu’est Manchester United », explique Casemiro.
« Il faut donc rendre tout le mérite à l’entraîneur, d’autant qu’il n’avait pas beaucoup de temps. Pour moi, ça a été l’une des grandes surprises, car il est arrivé en plein milieu d’une saison difficile. À son arrivée, les matchs ne étaient pas vraiment de ceux qu’on dit pour prendre confiance, même si, en Premier League, il n’y a pas tant de rencontres de ce genre ; pourtant, il a relevé le défi. Il est arrivé et a réussi à transformer le club, et à me faire progresser personnellement, d’autant plus qu’il était lui-même un ancien joueur, un milieu de terrain. Je suis heureux pour l’homme qu’il est : un type sensationnel, une personne incroyable, et il mérite tout le succès qui vient à lui dans sa carrière. »
- AFP
Viser le sommet
Malgré son estime pour Carrick, Casemiro a confirmé son départ d’Old Trafford en fin de saison. L’ancien Madrilène veut partir sur une bonne note, même s’il juge que le club doit viser plus haut qu’une simple troisième place. Il a insisté : la qualification en Ligue des champions est un strict minimum pour un club de l’envergure de Manchester United.
Il a conclu : « Avec United, je répète qu’il faut toujours viser les titres, penser à gagner, à soulever des trophées. J’ai moi-même besoin de gagner, alors non, ce n’est pas une saison idéale, mais elle reste correcte au vu des circonstances. Mais, je le répète, il faut viser les titres — United ne peut pas se contenter de la troisième place. United doit toujours viser les titres et viser la première place du classement. »