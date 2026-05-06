« Il a tout pour réussir » : Casemiro affirme que Michael Carrick, qu’il qualifie de « sensationnel », « mérite pleinement » d’être nommé entraîneur permanent de Manchester United

En tant qu’ancien milieu de terrain légendaire, Carrick a clairement touché une corde sensible chez le vétéran brésilien. Casemiro, auteur de neuf buts en Premier League cette saison, cite l’exemple de Carrick, véritable icône du club, comme un facteur déterminant de son succès. « C’est un entraîneur qui connaît le club, c’est un entraîneur qui était une idole au sein du club, c’est un entraîneur qui a beaucoup joué, qui a remporté des titres ici, qui sait comment fonctionne le club, qui sait ce qu’est Manchester United », explique Casemiro.

« Il faut donc rendre tout le mérite à l’entraîneur, d’autant qu’il n’avait pas beaucoup de temps. Pour moi, ça a été l’une des grandes surprises, car il est arrivé en plein milieu d’une saison difficile. À son arrivée, les matchs ne étaient pas vraiment de ceux qu’on dit pour prendre confiance, même si, en Premier League, il n’y a pas tant de rencontres de ce genre ; pourtant, il a relevé le défi. Il est arrivé et a réussi à transformer le club, et à me faire progresser personnellement, d’autant plus qu’il était lui-même un ancien joueur, un milieu de terrain. Je suis heureux pour l’homme qu’il est : un type sensationnel, une personne incroyable, et il mérite tout le succès qui vient à lui dans sa carrière. »