Lothar Matthäus fait partie des nombreux experts qui s’interrogent encore sur les causes de l’élimination prématurée de la Mannschaft lors de la Coupe du monde 2026. L’équipe de la DFB a été éliminée en seizièmes de finale aux tirs au but face au Paraguay, et après trois performances honteuses d’affilée en Coupe du monde, Matthäus n’est pas le seul à se demander comment l’Allemagne pourrait rapidement redresser la barre.
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Il a récemment évolué en Oberliga face à Meppen II : un ex-attaquant du FC Bayern, toujours en quête de son premier but, peut-il devenir le nouveau fer de lance de la Mannschaft ?
Dans les colonnes de Bild, le recordman des sélections a livré sa vision de l’avenir et cité plusieurs joueurs appelés, selon lui, à jouer un rôle clé en équipe d’Allemagne dans les mois et années à venir. « Beaucoup de nouveaux noms auront leur chance dans le onze titulaire », a ainsi déclaré Matthäus, avant de citer, à la surprise générale, Robert Ramsak parmi d’autres.
Un choix surprenant, car à 19 ans Ramsak figure encore parmi les « jeunes talents » et n’a pas encore confirmé son immense potentiel : ses deux prêts la saison passée ne se sont pas déroulés comme prévu, le maintenant au stade d’espoir prometteur.
Recruté à l’été 2024 par le RB Leipzig, sans indemnité de transfert, après avoir été formé au Bayern Munich depuis l’âge de huit ans, il a disputé une saison avec les U19 des « Taureaux rouges ». Le club allemand, estimant qu’il n’était pas encore prêt à percer chez les professionnels, a donc choisi la voie la plus logique : un prêt afin qu’il accumule du temps de jeu lors de l’exercice 2025-2026, expérience qu’il n’aurait pas pu obtenir à Leipzig.
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Deux prêts n’ont pas permis à Robert Ramsak d’atteindre les objectifs fixés.
Mais le plan a échoué : Ramsak est parti à Braunschweig et n’a disputé que 59 minutes en quatre matchs de 2e Bundesliga. L’Eintracht l’a même aligné à deux reprises avec l’équipe réserve, lui offrant l’occasion de jouer en Oberliga (cinquième division) contre le FC Verden 04 et le SV Meppen II. Face à un prêt qui n’a pas répondu aux attentes, le RB a mis fin à la location dès l’hiver et a renvoyé Ramsak au SV Sandhausen.
En Regionalliga, il a certes bénéficié de davantage de temps de jeu, mais son principal problème, à savoir marquer des buts, est resté entier. Au terme de la saison 2025/26, le bilan de Robert Ramsak est sans appel : en 959 minutes passées sur les terrains avec l’équipe première de Braunschweig, sa réserve et Sandhausen, l’attaquant n’a pas trouvé le chemin des filets, preuve qu’il lui reste encore une marge de progression significative.
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Robert Ramsak : Pour l’Allemagne, la Croatie, la Slovénie ou la Bosnie ?
« Je fais tout mon possible pour saisir les occasions qui se présentent à moi », avait déclaré Ramsak au journal *tz* après son transfert à Leipzig. Dans les équipes de jeunes, il a brillé avec constance : sous les couleurs du Bayern, il a inscrit 24 buts en 29 matchs de Bundesliga B-Junioren. En 2023, il a été sacré meilleur buteur du Championnat d’Europe des moins de 17 ans, remporté par l’Allemagne.
Il a également contribué à la conquête du titre mondial avec les U17 de la DFB la même année en inscrivant tout de même deux buts, même s’il était le plus souvent remplaçant. « Je préfère jouer tout devant, au poste de numéro 9. Mais ça ne me dérange pas non plus d’évoluer au milieu de terrain offensif », avait déclaré Ramsak aux médias de la DFB.
Matthäus a sans doute songé à ces performances chez les jeunes avant de clamer haut et fort le nom de ce jeune de 19 ans et de lui promettre des chances de figurer dans le onze de départ de l’équipe nationale A. Mais avant d’en arriver là, il faudra que quelque chose se passe pour Ramsak lors de la saison à venir. Il ne doit pas vivre une nouvelle année blanche, qui lui permettrait certes d’acquérir de l’expérience, mais n’accélérerait pas son développement. « J’aimerais que les clubs de Bundesliga aident l’équipe nationale en misant davantage sur les jeunes joueurs », a déclaré Matthäus.
Il n’est pas exclu que les choses s’améliorent nettement pour lui à partir de cet été chez les Rouge et Blanc : sous la houlette de Martin Demichelis, chaque élément de l’effectif sera scruté avec attention. Reste que, même en cas de percée, rien ne garantit encore un avenir en A pour Ramsak : il est éligible pour jouer non seulement pour l’Allemagne, mais aussi pour la Croatie, la Slovénie et la Bosnie. On peut donc se demander si Matthäus a pris cette donnée en compte lorsqu’il a surpris tout le monde en citant le nom de Robert Ramsak.
Robert Ramsak lors de la saison 2025-2026 :
Matchs : 19 Minutes jouées : 959 Buts : 0 Passes décisives : 1
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