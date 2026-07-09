Il a récemment évolué en Oberliga face à Meppen II : un ex-attaquant du FC Bayern, toujours en quête de son premier but, peut-il devenir le nouveau fer de lance de la Mannschaft ?

« Je fais tout mon possible pour saisir les occasions qui se présentent à moi », avait déclaré Ramsak au journal *tz* après son transfert à Leipzig. Dans les équipes de jeunes, il a brillé avec constance : sous les couleurs du Bayern, il a inscrit 24 buts en 29 matchs de Bundesliga B-Junioren. En 2023, il a été sacré meilleur buteur du Championnat d’Europe des moins de 17 ans, remporté par l’Allemagne.

Il a également contribué à la conquête du titre mondial avec les U17 de la DFB la même année en inscrivant tout de même deux buts, même s’il était le plus souvent remplaçant. « Je préfère jouer tout devant, au poste de numéro 9. Mais ça ne me dérange pas non plus d’évoluer au milieu de terrain offensif », avait déclaré Ramsak aux médias de la DFB.

Matthäus a sans doute songé à ces performances chez les jeunes avant de clamer haut et fort le nom de ce jeune de 19 ans et de lui promettre des chances de figurer dans le onze de départ de l’équipe nationale A. Mais avant d’en arriver là, il faudra que quelque chose se passe pour Ramsak lors de la saison à venir. Il ne doit pas vivre une nouvelle année blanche, qui lui permettrait certes d’acquérir de l’expérience, mais n’accélérerait pas son développement. « J’aimerais que les clubs de Bundesliga aident l’équipe nationale en misant davantage sur les jeunes joueurs », a déclaré Matthäus.

Il n’est pas exclu que les choses s’améliorent nettement pour lui à partir de cet été chez les Rouge et Blanc : sous la houlette de Martin Demichelis, chaque élément de l’effectif sera scruté avec attention. Reste que, même en cas de percée, rien ne garantit encore un avenir en A pour Ramsak : il est éligible pour jouer non seulement pour l’Allemagne, mais aussi pour la Croatie, la Slovénie et la Bosnie. On peut donc se demander si Matthäus a pris cette donnée en compte lorsqu’il a surpris tout le monde en citant le nom de Robert Ramsak.