« Je fais tout mon possible pour saisir les occasions qui se présentent à moi », avait déclaré Ramsak au journal *tz* après son transfert à Leipzig. Dans les équipes de jeunes, il a brillé avec constance : sous les couleurs du Bayern, il a inscrit 24 buts en 29 matchs de Bundesliga B-Junioren. En 2023, il a été sacré meilleur buteur du Championnat d’Europe U17, remporté par l’Allemagne.

Il a également contribué à la conquête du titre mondial avec les U17 de la DFB la même année en inscrivant tout de même deux buts, même s’il était le plus souvent remplaçant. « Je préfère jouer tout devant, au poste de numéro 9. Mais cela ne me dérange pas non plus d’évoluer au milieu de terrain offensif », a déclaré Ramsak aux médias de la DFB.

Matthäus a sans doute songé à ces performances chez les jeunes du DFB lorsqu’il a cité haut et fort ce jeune de 19 ans, lui promettant même une place de titulaire en équipe nationale A. Mais avant d’en arriver là, Ramsak doit d’abord se distinguer lors de la saison à venir. Il ne peut se permettre une nouvelle année blanche, même si celle-ci lui apporte de l’expérience, car son développement en pâtirait. « J’aimerais que les clubs de Bundesliga aident l’équipe nationale en misant davantage sur les jeunes joueurs », a déclaré Matthäus.

Il n’est pas exclu que les choses s’améliorent pour lui à partir de cet été au RB Leipzig : sous la houlette du nouvel entraîneur Martin Demichelis, chaque joueur sera scruté. Même en cas de percée, rien ne garantit toutefois un avenir en équipe d’Allemagne, car Ramsak est également éligible pour la Croatie, la Slovénie et la Bosnie. On peut donc se demander si Matthäus a pris cette donnée en compte lorsqu’il a surpris tout le monde en citant le nom de Robert Ramsak.