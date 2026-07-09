Lothar Matthäus fait partie des nombreux experts qui s’interrogent encore sur les causes de l’élimination prématurée de la Mannschaft lors de la Coupe du monde 2026. L’équipe de la DFB a été éliminée en seizièmes de finale aux tirs au but face au Paraguay, et après trois performances honteuses d’affilée en Coupe du monde, Matthäus n’est pas le seul à se demander comment l’Allemagne pourrait rapidement redresser la barre.
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Il a récemment évolué en Oberliga contre Meppen II : un ancien attaquant du FC Bayern, toujours en quête de son premier but, peut-il devenir le nouveau fer de lance de la Mannschaft ?
Dans les colonnes de Bild, le recordman des sélections a osé se projeter et citer plusieurs joueurs susceptibles de jouer un rôle clé en équipe d’Allemagne dans les mois et années à venir. « Beaucoup de nouveaux noms auront leur chance dans le onze de départ », a ainsi déclaré Matthäus, avant de surprendre en évoquant notamment Robert Ramsak.
Un choix surprenant, car à 19 ans, Ramsak figure encore parmi les « talents » et n’a pas encore confirmé les attentes : ses deux prêts la saison dernière ne se sont pas déroulés comme prévu, si bien qu’il reste un jeune espoir au potentiel prometteur.
Recruté à l’été 2024 par le RB Leipzig, en provenance du FC Bayern Munich où il évoluait depuis l’âge de huit ans, le jeune joueur n’a pas convaincu les « Taureaux rouges » après une saison chez les U19. Le club allemand a donc choisi la voie la plus logique : un prêt afin qu’il accumule du temps de jeu lors de l’exercice 2025-2026, expérience qu’il n’aurait pas pu obtenir à Leipzig.
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Deux prêts n’ont pas permis à Robert Ramsak d’atteindre les objectifs fixés.
Mais le plan a échoué : Ramsak est parti à Braunschweig et n’a disputé que 59 minutes en quatre matchs de 2e Bundesliga. L’Eintracht l’a même aligné à deux reprises avec l’équipe réserve, lui offrant l’occasion de jouer en Oberliga (cinquième division) contre le FC Verden 04 et le SV Meppen II. Face à un prêt qui n’a pas répondu aux attentes, le RB a mis fin à la location dès l’hiver et a renvoyé Ramsak au SV Sandhausen.
En Regionalliga, il a certes bénéficié de davantage de temps de jeu, mais son principal problème, celui de marquer des buts, est resté entier à Sandhausen. Au terme de la saison 2025/26, le bilan de Robert Ramsak est sans appel : en 959 minutes passées sur les terrains avec l’équipe première de Braunschweig, la réserve de Braunschweig et Sandhausen, l’attaquant n’a pas trouvé le chemin des filets, preuve qu’il lui reste une marge de progression significative.
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Robert Ramsak : Pour l’Allemagne, la Croatie, la Slovénie ou la Bosnie ?
« Je fais tout mon possible pour saisir les occasions qui se présentent à moi », avait déclaré Ramsak au journal *tz* après son transfert à Leipzig. Dans les équipes de jeunes, il a brillé avec constance : sous les couleurs du Bayern, il a inscrit 24 buts en 29 matchs de Bundesliga B-Junioren. En 2023, il a été sacré meilleur buteur du Championnat d’Europe U17, remporté par l’Allemagne.
Il a également contribué à la conquête du titre mondial avec les U17 de la DFB la même année en inscrivant tout de même deux buts, même s’il était le plus souvent remplaçant. « Je préfère jouer tout devant, au poste de numéro 9. Mais cela ne me dérange pas non plus d’évoluer au milieu de terrain offensif », a déclaré Ramsak aux médias de la DFB.
Matthäus a sans doute songé à ces performances chez les jeunes du DFB lorsqu’il a cité haut et fort ce jeune de 19 ans, lui promettant même une place de titulaire en équipe nationale A. Mais avant d’en arriver là, Ramsak doit d’abord se distinguer lors de la saison à venir. Il ne peut se permettre une nouvelle année blanche, même si celle-ci lui apporte de l’expérience, car son développement en pâtirait. « J’aimerais que les clubs de Bundesliga aident l’équipe nationale en misant davantage sur les jeunes joueurs », a déclaré Matthäus.
Il n’est pas exclu que les choses s’améliorent pour lui à partir de cet été au RB Leipzig : sous la houlette du nouvel entraîneur Martin Demichelis, chaque joueur sera scruté. Même en cas de percée, rien ne garantit toutefois un avenir en équipe d’Allemagne, car Ramsak est également éligible pour la Croatie, la Slovénie et la Bosnie. On peut donc se demander si Matthäus a pris cette donnée en compte lorsqu’il a surpris tout le monde en citant le nom de Robert Ramsak.
Robert Ramsak lors de la saison 2025/26 :
Matchs : 19 Temps de jeu : 959 Buts : 0 Passes décisives : 1
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