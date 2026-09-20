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« Il a réalisé trois arrêts de très haut niveau » : Michael Carrick attribue l'incapacité de Manchester United à battre Fulham aux exploits héroïques de Bernd Leno
Leno tient bon face à la pression de Manchester United
Carrick affichait une grande frustration après le match nul 1-1 de son équipe contre Fulham, désignant directement Leno comme la principale raison pour laquelle les visiteurs n'ont pas pris les trois points. Ce résultat laisse Manchester United avec seulement cinq points après ses cinq premiers matches de Premier League, égalant son plus faible total à ce stade d'une saison, précédemment enregistré en 2014-2015.
En revenant sur la rencontre, Carrick estimait que son équipe avait fait le nécessaire pour prendre les trois points malgré ce contretemps. « Je pensais que nous aurions dû gagner le match, je pensais que nous nous sommes créé suffisamment d'occasions pour gagner le match », a-t-il déclaré à Sky Sports.
Évoquant directement la performance du gardien de Fulham, Carrick a ajouté : « Je pense que c'est probablement leur gardien, vraiment. Les arrêts qu'il a faits aujourd'hui... il a probablement réalisé trois arrêts de très haut niveau. Nous avons touché le poteau à deux reprises et nous avons eu énormément d'occasions. Bien sûr, nous ne sommes pas heureux de ne pas avoir gagné le match, mais il y a assurément des choses positives à retenir. »
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Un contretemps bizarre à Craven Cottage
L’après-midi a pris une mauvaise tournure pour United lorsqu’une séquence chaotique dans sa propre surface a débouché sur une ouverture du score cauchemardesque pour Fulham. Lisandro Martinez a involontairement propulsé le ballon dans ses propres filets après que le gardien Senne Lammens a mal négocié une frappe rasante de Calvin Bassey.
Carrick est resté stoïque sur la nature du but encaissé, reconnaissant que ce genre d’incidents est souvent inévitable dans le feu d’une bataille de Premier League. « Le but qu’on encaisse fait partie de ceux-là. Les garçons auraient pu se dire que c’était un de ces jours-là, mais j’ai vraiment aimé la réaction. On a presque gagné à la fin. On était venus pour gagner bien sûr, la façon dont cela s’est déroulé et la manière dont on a terminé sont le point positif que l’on retient », a-t-il déclaré à Sky Sports.
S’adressant à BBC Sport, l’entraîneur de United a également suggéré que son équipe avait été malheureuse de ne pas obtenir un coup franc sur l’action qui a amené l’ouverture du score de Fulham. « Je pense qu’il y a peut-être d’abord faute sur Matheus [Cunha], cela se discute. La frappe est passée à travers quelqu’un et c’est allé assez vite. Pas mal de situations comme celle-là tournent contre nous. Heureusement, on a quand même pris quelque chose, même si c’est peu, de ce match. »
Cunha arrache le point du nul en fin de match
Alors que le chronomètre approchait de la 90e minute, la pression incessante de United a fini par payer grâce à Matheus Cunha. L'attaquant a décoché une frappe des 20 mètres qui a été nettement déviée par le défenseur de Fulham David Affengruber, ne laissant aucune chance à un Leno jusque-là infranchissable, alors que le ballon finissait sa course dans le coin du but.
Malgré les suggestions selon lesquelles son équipe avait manqué d'urgence pendant certaines phases du match, Carrick a défendu l'approche et les niveaux d'énergie de ses joueurs. Interrogé sur le fait de savoir si l'équipe avait été passive, il a répondu : « Je ne le pensais pas. Vous le pensiez ? Le football est un jeu difficile. Nous avons contrôlé une grande partie de la première mi-temps. C'est la Premier League et il y aura des moments où tout n'ira pas dans votre sens. S'attendre à une domination totale pendant tout le match, je ne pense pas que qui que ce soit obtienne cela dans ce championnat. »
- AFP
Les leçons de la trêve internationale
Ce résultat laisse Manchester United à la 12e place avec seulement cinq points pris lors de ses cinq premiers matches, un début de saison très en dessous des attentes à Old Trafford. Cependant, Carrick insiste sur le fait qu’il existe des éléments structurels positifs sur lesquels s’appuyer alors que la saison nationale marque une pause en raison de la trêve internationale.
En concluant son évaluation de la performance, Carrick a souligné que l’effectif est encore dans une phase de développement sous sa direction. L’entraîneur a déclaré : « Je pense que nous pouvons tirer beaucoup de choses d’aujourd’hui. Je pense que nous pouvons aussi beaucoup apprendre. Nous pouvons être meilleurs dans certains domaines, c’est assez clair, mais il y a eu quelques signes encourageants aujourd’hui. »
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