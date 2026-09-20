Carrick affichait une grande frustration après le match nul 1-1 de son équipe contre Fulham, désignant directement Leno comme la principale raison pour laquelle les visiteurs n'ont pas pris les trois points. Ce résultat laisse Manchester United avec seulement cinq points après ses cinq premiers matches de Premier League, égalant son plus faible total à ce stade d'une saison, précédemment enregistré en 2014-2015.

En revenant sur la rencontre, Carrick estimait que son équipe avait fait le nécessaire pour prendre les trois points malgré ce contretemps. « Je pensais que nous aurions dû gagner le match, je pensais que nous nous sommes créé suffisamment d'occasions pour gagner le match », a-t-il déclaré à Sky Sports.

Évoquant directement la performance du gardien de Fulham, Carrick a ajouté : « Je pense que c'est probablement leur gardien, vraiment. Les arrêts qu'il a faits aujourd'hui... il a probablement réalisé trois arrêts de très haut niveau. Nous avons touché le poteau à deux reprises et nous avons eu énormément d'occasions. Bien sûr, nous ne sommes pas heureux de ne pas avoir gagné le match, mais il y a assurément des choses positives à retenir. »