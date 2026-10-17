La victoire 2-0 de Chelsea face à Everton au Hill Dickinson Stadium a été assombrie par un incident inquiétant impliquant le gardien Emi Martinez, évacué sur une civière en seconde période. L’international argentin a subi un violent choc avec le défenseur d’Everton Jarrad Branthwaite alors que les deux joueurs disputaient un ballon sur un centre. La collision a nécessité plus de dix minutes de soins sur le terrain, pendant lesquelles le stade est resté silencieux, dans l’attente de nouvelles sur l’état de santé du gardien.

Face aux médias après le coup de sifflet final, l’entraîneur de Chelsea Alonso a tenté de rassurer en confirmant que le joueur de 34 ans était éveillé et alerte lorsqu’il a quitté le stade. « Pour autant que je sache, il a quitté le stade conscient ; il est à l’hôpital pour passer des examens de précaution. On verra. C’est tout ce que je sais pour l’instant », a expliqué l’Espagnol.

Si les propos de l’entraîneur ont apporté un premier soulagement, le club attend désormais les résultats des examens médicaux pour déterminer l’étendue des blessures subies lors de ce choc aérien.