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« Il a quitté le stade conscient » : Xabi Alonso donne des nouvelles d’Emiliano Martinez après l’évacuation sur civière du gardien de Chelsea, transporté à l’hôpital à la suite d’un violent choc
Alonso fait le point sur l’état de Martinez
La victoire 2-0 de Chelsea face à Everton au Hill Dickinson Stadium a été assombrie par un incident inquiétant impliquant le gardien Emi Martinez, évacué sur une civière en seconde période. L’international argentin a subi un violent choc avec le défenseur d’Everton Jarrad Branthwaite alors que les deux joueurs disputaient un ballon sur un centre. La collision a nécessité plus de dix minutes de soins sur le terrain, pendant lesquelles le stade est resté silencieux, dans l’attente de nouvelles sur l’état de santé du gardien.
Face aux médias après le coup de sifflet final, l’entraîneur de Chelsea Alonso a tenté de rassurer en confirmant que le joueur de 34 ans était éveillé et alerte lorsqu’il a quitté le stade. « Pour autant que je sache, il a quitté le stade conscient ; il est à l’hôpital pour passer des examens de précaution. On verra. C’est tout ce que je sais pour l’instant », a expliqué l’Espagnol.
Si les propos de l’entraîneur ont apporté un premier soulagement, le club attend désormais les résultats des examens médicaux pour déterminer l’étendue des blessures subies lors de ce choc aérien.
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Examens à l’hôpital après une collision effrayante
Si les propos de l’entraîneur ont apporté un premier soulagement, le club attend désormais les résultats des examens médicaux pour déterminer l’étendue du traumatisme subi lors du choc aérien.
L’incident s’est produit à la 66e minute, lorsque l’élan de Branthwaite l’a entraîné directement sur Martinez, provoquant un duel à 50-50 disputé à pleine vitesse qui a conduit à l’hospitalisation du gardien pour des examens de précaution. Le défenseur d’Everton a pu poursuivre le match après avoir reçu des soins, mais Martinez est resté immobile pendant plusieurs minutes, tandis que les secouristes stabilisaient avec précaution sa tête et son cou. La gravité de la situation était manifeste lorsque l’équipe médicale a préparé un brancard pour évacuer le joueur du terrain en toute sécurité, sous le regard inquiet de ses coéquipiers.
Le doublé de Neto offre la victoire sur fond d’inquiétude autour d’une blessure
Sur le terrain, Pedro Neto a offert la victoire à Chelsea en ouvrant le score au début de la seconde période, avant de signer un doublé dans le temps additionnel pour assurer les trois points au club de l’ouest de Londres. Après le match, l’ailier portugais a toutefois rapidement reporté son attention sur son coéquipier contraint de quitter le terrain, reconnaissant que la victoire passait au second plan face à l’état de santé du gardien expérimenté. Ce succès a permis à Chelsea de gagner des places au classement, mais l’ambiance dans le vestiaire était inévitablement morose compte tenu des circonstances entourant son gardien numéro un.
Neto a exprimé le sentiment partagé par l’effectif devant les journalistes après la rencontre, dédiant la victoire à l’Argentin. « Dommage pour Emi, mais nous lui souhaitons le meilleur », a déclaré Neto au coup de sifflet final. « Cette victoire est pour lui. Nous sommes vraiment heureux, mais nos pensées vont vers lui. Emi méritait de ne pas encaisser de but, alors nous sommes vraiment heureux. » Avant de devoir quitter le terrain, Martinez s’était montré exceptionnel, réalisant plusieurs interventions décisives, dont un arrêt réflexe face à Jack Grealish qui avait arraché des exclamations au public local.
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Des débuts historiques pour le jeune Penders
Martinez ne pouvant poursuivre la rencontre, Alonso a fait entrer Mike Penders, 21 ans, pour disputer le reste du match. Cette entrée en jeu a marqué une étape importante pour le jeune Belge, devenu le plus jeune gardien à avoir représenté Chelsea lors d’un match de Premier League.
Ce match sans but encaissé était particulièrement notable : c’était le premier de Chelsea en championnat depuis neuf mois, une statistique qui illustre les difficultés défensives récemment rencontrées par l’équipe. Penders a fait preuve d’un sang-froid remarquable en fin de rencontre, repoussant une série de centres et de coups de pied arrêtés d’Everton alors que l’équipe à domicile cherchait à revenir dans le match.
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