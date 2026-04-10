Après s’être blessé à la cuisse gauche lors de son transfert du FC Barcelone à Gérone cet hiver, une lésion ayant nécessité une intervention chirurgicale, le gardien de but a livré des précisions sur sa convalescence.
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Il a quasiment renoncé à son grand rêve. La star de la DFB est pour l’instant « loin » d’une sélection pour la Coupe du monde
« Tout se passe bien », a déclaré ter Stegen à la chaîne de télévision suisse TV3, avant d’ajouter : « Je mène une vie normale, je me sens bien et je peux bouger plus facilement. » Le gardien de 33 ans reste toutefois réaliste concernant ses chances de participer à la Coupe du monde. « Pour l’instant, j’en suis loin. Je me sens plutôt bien et nous devons tout mettre en œuvre pour que je reste en bonne santé. »
Il précise toutefois qu’il ne veut « rien forcer, car la santé est la chose la plus importante. Mais le désir de participer à une Coupe du monde et de vivre cette expérience est unique ». Malgré tout, il reconnaît que son retour à temps pour le Mondial reste hautement improbable : « En fin de saison, on fera le point, mais ce sera difficile. En général, avec ce genre de blessure, on reste encore à l’arrêt pendant un moment. »
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Le malchanceux Ter Stegen était pressenti pour devenir le nouveau numéro un.
Il y a plusieurs années déjà, Marc-André ter Stegen était présenté comme le successeur naturel de Manuel Neuer dans les cages de l’équipe d’Allemagne. Le sélectionneur Julian Nagelsmann l’avait même désigné comme tel, avant que des problèmes de santé à répétition, notamment une opération du dos, ne freinent sa progression et ne lui fassent perdre sa place de titulaire au FC Barcelone l’été dernier. La nouvelle recrue Joan Garcia lui a alors ravi la place, déclenchant une longue saga autour de son départ. Entre-temps, il a même perdu son brassard de capitaine pour n’avoir pas signé, dans un premier temps, une déclaration de consentement que le club catalan devait transmettre à la commission médicale de la Liga espagnole afin de pouvoir utiliser 80 % de son salaire pour l’enregistrement de nouveaux joueurs.
Afin de retrouver du temps de jeu, il a finalement rejoint Gérone lors du mercato d’hiver. Là-bas, ses performances convaincantes ont confirmé son niveau jusqu’à une nouvelle blessure. Fin mars, Julian Nagelsmann lui accordait déjà un « très, très faible » espoir d’intégrer le groupe. C’est donc très probablement Oliver Baumann, du TSG Hoffenheim, qui gardera les cages allemandes, tandis qu’Alexander Nübel, du VfB Stuttgart, devrait être le numéro deux pour le tournoi.
Nagelsmann a l'embarras du choix dans les cages : Baumann et Nübel sont titulaires
Reste à savoir qui occupera le troisième et dernier poste de gardien dans le groupe de Nagelsmann. Initialement convoqué pour le stage de mars, Jonas Urbig (FC Bayern Munich) a déclaré forfait sur blessure ; il a été remplacé par Finn Dahmen (FC Augsbourg).
Parallèlement, les voix appelant au retour de Manuel Neuer se multiplient : le gardien a encore brillé avec le champion d’Allemagne lors de l’aller des quarts de finale contre le Real Madrid. Interrogé sur le sujet, le vétéran a indiqué ne pas souhaiter « aborder la question », réitérant ainsi son démenti concernant tout retour éventuel : « J’ai dit ce que j’avais à dire et je me concentre désormais sur le FC Bayern. »