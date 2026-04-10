Il a quasiment renoncé à son grand rêve. La star de la DFB est pour l’instant « loin » d’une sélection pour la Coupe du monde

« Tout se passe bien », a déclaré ter Stegen à la chaîne de télévision suisse TV3, avant d’ajouter : « Je mène une vie normale, je me sens bien et je peux bouger plus facilement. » Le gardien de 33 ans reste toutefois réaliste concernant ses chances de participer à la Coupe du monde. « Pour l’instant, j’en suis loin. Je me sens plutôt bien et nous devons tout mettre en œuvre pour que je reste en bonne santé. »

Il précise toutefois qu’il ne veut « rien forcer, car la santé est la chose la plus importante. Mais le désir de participer à une Coupe du monde et de vivre cette expérience est unique ». Malgré tout, il reconnaît que son retour à temps pour le Mondial reste hautement improbable : « En fin de saison, on fera le point, mais ce sera difficile. En général, avec ce genre de blessure, on reste encore à l’arrêt pendant un moment. »