Le joueur lui-même en était conscient. Tillman s'est toujours montré autocritique, du moins au cours de la première moitié de la saison à Leverkusen, et l'a particulièrement souligné après ce qui fut sans doute son meilleur match sous le maillot du Bayer 04, lors de la victoire 3-0 en Ligue des champions fin janvier contre Villarreal.

« Personnellement, je pense que j’aurais pu faire mieux, j’attends aussi plus de moi-même », a-t-il déclaré après son doublé contre le club espagnol. Pourquoi n’arrive-t-il pas encore à livrer des performances constantes à Leverkusen ? « Je ne sais pas », a répondu Tillman, avant d’expliquer précisément ce qui, selon lui, faisait défaut : « J’ai souvent l’impression d’être bien positionné dans l’espace, mais de ne pas recevoir assez de ballons. Je ne veux accuser personne ; nous sommes une équipe. Je peux seulement me démarquer : si le ballon arrive, tant mieux, sinon, je dois simplement persévérer. »

Pourtant, les performances probantes se sont raréfiées par la suite. Une situation peut-être liée au fait que Hjulmand ne voyait pas Tillman à son poste de prédilection au PSV, celui de milieu offensif gauche dans un 4-3-3, mais plutôt comme une sorte de deuxième attaquant. « Nous en avons discuté. C’est un deuxième attaquant. Malik doit se placer à ce poste », a expliqué Hjulmand au sujet de la situation de Tillman.

Malgré son éclat contre Villarreal, Tillman ne retrouve pas son niveau par la suite et ne marque que trois fois de plus. Sous Hjulmand, il perd progressivement son statut de titulaire : lors des sept dernières journées de Bundesliga, il ne joue que six fois en tant que remplaçant, souvent pour quelques minutes seulement.

Dès le printemps, Tillman se serait plaint de la communication interne du club et l’aurait fait savoir au directeur sportif Simon Rolfes. Le sentiment de ne pas appartenir au cercle des joueurs clés aurait alors renforcé son envie de départ.

Aujourd’hui, tous les signaux indiquent que Tillman et Leverkusen se dirigent vers une séparation définitive après seulement une saison. Un dernier rebondissement est toutefois possible : le club ne devrait pas entamer le prochain exercice avec Hjulmand sur le banc. Les noms d’Oliver Glasner et d’Andoni Iraola circulent déjà pour le remplacer, Rolfes penchant en priorité pour le premier.