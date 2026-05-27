Selon Sport Bild, Tillman aurait « pratiquement tourné la page » avec le Werkself. Il envisagerait de profiter de la Coupe du monde avec les États-Unis cet été pour se mettre en valeur, avant de quitter le club après seulement 42 matches officiels.
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Il a « pratiquement tourné la page » avec le club : l'une des recrues phares du FC Bayern est en train de devenir, au Bayer Leverkusen, le symbole d'un mercato estival complètement raté
Selon Sport Bild, le Bayer 04 Leverkusen accepterait de libérer l’attaquant de 23 ans à condition qu’un club acquéreur verse les 35 millions d’euros investis auprès du PSV Eindhoven l’été dernier. Le FC Fulham, formation de Premier League, aurait déjà manifesté un intérêt de principe.
Arrivé à Leverkusen avec l’étiquette de grand espoir, Tillman s’était engagé jusqu’en 2030. À Eindhoven, il s’était rapidement imposé comme titulaire après son transfert de 12 millions d’euros en provenance du Bayern Munich, inscrivant 21 buts et délivrant 12 passes décisives en 54 matchs d’Eredivisie, et contribuant ainsi aux deux titres consécutifs du PSV en 2024 et 2025.
Mais dès ses débuts à Leverkusen, il a été confronté au chaos et aux dysfonctionnements qui ont suivi l’arrivée d’Erik ten Hag. L’entraîneur, qui tenait absolument à le recruter, a été limogé après seulement trois matches officiels. Le Danois Kaspar Hjulmand a pris la relève de ce Néerlandais controversé ; s’il a toujours soutenu Tillman publiquement, il n’a jamais été récompensé par de véritables bonnes performances.
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Malik Tillman s’interroge sur le rôle que lui confie le Bayer Leverkusen sous les ordres de Hjulmand.
Le joueur lui-même en était conscient. Tillman s'est toujours montré autocritique, du moins au cours de la première moitié de la saison à Leverkusen, et l'a particulièrement souligné après ce qui fut sans doute son meilleur match sous le maillot du Bayer 04, lors de la victoire 3-0 en Ligue des champions fin janvier contre Villarreal.
« Personnellement, je pense que j’aurais pu faire mieux, j’attends aussi plus de moi-même », a-t-il déclaré après son doublé contre le club espagnol. Pourquoi n’arrive-t-il pas encore à livrer des performances constantes à Leverkusen ? « Je ne sais pas », a répondu Tillman, avant d’expliquer précisément ce qui, selon lui, faisait défaut : « J’ai souvent l’impression d’être bien positionné dans l’espace, mais de ne pas recevoir assez de ballons. Je ne veux accuser personne ; nous sommes une équipe. Je peux seulement me démarquer : si le ballon arrive, tant mieux, sinon, je dois simplement persévérer. »
Pourtant, les performances probantes se sont raréfiées par la suite. Une situation peut-être liée au fait que Hjulmand ne voyait pas Tillman à son poste de prédilection au PSV, celui de milieu offensif gauche dans un 4-3-3, mais plutôt comme une sorte de deuxième attaquant. « Nous en avons discuté. C’est un deuxième attaquant. Malik doit se placer à ce poste », a expliqué Hjulmand au sujet de la situation de Tillman.
Malgré son éclat contre Villarreal, Tillman ne retrouve pas son niveau par la suite et ne marque que trois fois de plus. Sous Hjulmand, il perd progressivement son statut de titulaire : lors des sept dernières journées de Bundesliga, il ne joue que six fois en tant que remplaçant, souvent pour quelques minutes seulement.
Dès le printemps, Tillman se serait plaint de la communication interne du club et l’aurait fait savoir au directeur sportif Simon Rolfes. Le sentiment de ne pas appartenir au cercle des joueurs clés aurait alors renforcé son envie de départ.
Aujourd’hui, tous les signaux indiquent que Tillman et Leverkusen se dirigent vers une séparation définitive après seulement une saison. Un dernier rebondissement est toutefois possible : le club ne devrait pas entamer le prochain exercice avec Hjulmand sur le banc. Les noms d’Oliver Glasner et d’Andoni Iraola circulent déjà pour le remplacer, Rolfes penchant en priorité pour le premier.
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Bayer Leverkusen : Tillman, symbole d'un désastre sur le marché des transferts – mais pas le seul flop
Si Tillman, le transfert le plus cher de l’histoire de Leverkusen, venait à quitter le club après seulement une saison, il incarnerait, sans être le seul, le symbole le plus frappant d’un mercato estival manqué.
Equi Fernandez, recruté 25 millions d’euros chez Al Quadsiah, s’est brouillé avec Hjulmand en cours de saison ; il a même refusé d’entrer en jeu lors de la victoire 1-0 contre le BVB en avril. D’après Sport Bild, le milieu espagnol veut lui aussi quitter Leverkusen dès cet été et guette déjà les offres.
Pour Eliesse Ben Seghir, la Werkself a déboursé 32 millions d’euros auprès de l’AS Monaco afin de compenser, au moins en partie, le départ de Florian Wirtz vers Liverpool. Une mission colossale dont le jeune meneur n’a jamais vraiment pris la mesure.
Titularisé en début de saison, il n’a pas su convaincre et a progressivement glissé vers le banc. Comme si cela ne suffisait pas, il s’est blessé en début d’année lors de la Coupe d’Afrique des nations, qu’il disputait avec le Maroc, pays hôte.
Absent plus de deux mois, il est ensuite resté marginal, ne cumulant que 50 minutes de jeu en 2026, sans marquer le moindre point.
Selon Sport Bild, l’intéressé se sent bien au club et souhaite tenter un nouveau départ à Leverkusen sous les ordres d’un nouvel entraîneur. Même situation pour Loïc Bade, de plus en plus marginalisé en seconde partie de saison, notamment en raison de pépins physiques.
Les statistiques de Malik Tillman pour la saison 2025-2026 :
Concours Matchs Buts Passes décisives Temps de jeu (minutes) Bundesliga 29 6 1 1 677 Ligue des champions 10 2 - 533 Coupe d’Allemagne 3 - - 125