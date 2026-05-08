Kone est revenu publiquement sur l’épisode. Reconnaissant le désaccord, le milieu de terrain a souligné qu’il s’agissait avant tout d’une divergence d’approches footballistiques, non d’une rivalité personnelle. Il a qualifié ce différend d’« affrontement d’idées entre deux amoureux du ballon rond ».

« Nous sommes deux personnes qui aiment le football, mais avec deux visions différentes », a expliqué Kone à la Gazzetta. « Il a vraiment une passion incroyable. À l’époque, je traversais des difficultés et je n’étais probablement pas en mesure de lui donner tout de suite ce qu’il attendait. J’ai passé de bons moments à Marseille ; ce fut une expérience formidable.

Je garde en mémoire le talent de mes coéquipiers et la chaleur des supporters. Je serai toujours reconnaissant pour ce que j’ai vécu là-bas, même si les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais. Je n’aurai jamais un mot désobligeant pour Roberto : il aurait peut-être pu faire preuve de plus de patience à mon égard, et j’aurais pu éviter de réagir. Ces choses arrivent. Ce n’était qu’une dispute parmi tant d’autres : il réclamait une ou deux touches de balle au milieu du terrain, mais j’avais besoin d’un peu de liberté. Je cherche le jeu. Il le savait, mais ce jour-là, il s’est emporté. »