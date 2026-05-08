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« Il a piqué une colère noire ! » Ismael Koné réagit à son contentieux avec Roberto De Zerbi, après que le technicien de Tottenham a été taxé d’être « un vrai c*nnard » avec l’international canadien
Kone revient sur son accrochage avec De Zerbi à l'entraînement
Jesse Marsch a récemment relancé le débat sur la relation entre Kone et De Zerbi, affirmant que l’entraîneur italien avait traité le milieu de terrain avec une rigueur extrême lors de leur collaboration en France. L’actuel sélectionneur de l’équipe nationale canadienne a déclaré que De Zerbi s’était comporté « comme un véritable imbécile » envers le jeune milieu de terrain, arrivé en provenance de Watford en 2024 avant de partir pour Sassuolo deux ans plus tard. Kone, qui a disputé sept matchs sous les ordres de l’Italien avant d’être relégué sur le banc, aurait fini par éclater au cours d’une vive altercation sur le terrain d’entraînement ; De Zerbi lui aurait alors ordonné de trouver un nouveau club, estimant qu’il ne jouerait plus jamais sous ses ordres.
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Kone éclaire les différentes perceptions du football
Kone est revenu publiquement sur l’épisode. Reconnaissant le désaccord, le milieu de terrain a souligné qu’il s’agissait avant tout d’une divergence d’approches footballistiques, non d’une rivalité personnelle. Il a qualifié ce différend d’« affrontement d’idées entre deux amoureux du ballon rond ».
« Nous sommes deux personnes qui aiment le football, mais avec deux visions différentes », a expliqué Kone à la Gazzetta. « Il a vraiment une passion incroyable. À l’époque, je traversais des difficultés et je n’étais probablement pas en mesure de lui donner tout de suite ce qu’il attendait. J’ai passé de bons moments à Marseille ; ce fut une expérience formidable.
Je garde en mémoire le talent de mes coéquipiers et la chaleur des supporters. Je serai toujours reconnaissant pour ce que j’ai vécu là-bas, même si les choses ne se sont pas passées comme je le souhaitais. Je n’aurai jamais un mot désobligeant pour Roberto : il aurait peut-être pu faire preuve de plus de patience à mon égard, et j’aurais pu éviter de réagir. Ces choses arrivent. Ce n’était qu’une dispute parmi tant d’autres : il réclamait une ou deux touches de balle au milieu du terrain, mais j’avais besoin d’un peu de liberté. Je cherche le jeu. Il le savait, mais ce jour-là, il s’est emporté. »
Des images d'archives ont braqué les projecteurs sur cette rivalité.
L'incident a ensuite été rendu public lorsque Marseille a inclus des images de cette altercation dans un documentaire rétrospectif célébrant son retour en Ligue des champions.
Interrogé à ce sujet, il a expliqué : « C’était la décision de Marseille. Je ne savais pas qu’ils l’incluraient dans le documentaire célébrant cette saison spéciale marquée par le retour en Ligue des champions. Cet épisode ne m’a pas changé. Je sais d’où je viens, mais j’étais désolé que cela puisse avoir un impact sur mon entourage. Et il y a quelque chose que personne ne sait. »
Malgré le battage médiatique autour de cette dispute, Koné a révélé qu’il s’était depuis réconcilié avec De Zerbi lors d’un récent séjour en Angleterre.
« Il y a quelques semaines, je suis allé à Londres avec deux coéquipiers », a-t-il ajouté. « J’ai rencontré Roberto, et il m’a serré très fort dans ses bras. On a parlé de plein de choses, comme si de rien n’était. Parfois, les réseaux sociaux et les médias amplifient tout. »
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Les performances de Sassuolo attirent l’attention de plusieurs clubs en vue d’un transfert.
Depuis son départ de Marseille, la carrière de Kone a pris son envol. Installé à Sassuolo, le milieu de terrain a déjà marqué six buts en Serie A cette saison, attirant l’attention de la Roma, de l’AC Milan et de l’Inter. Âgé de 23 ans, il demeure concentré sur son club actuel et sur sa préparation en vue de la prochaine Coupe du monde.