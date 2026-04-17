Dans son podcast « Der Sechzehner », la légende du banc de touche a décoché un tir groupé contre les deux stars controversées du Real Madrid.
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« Il a perdu la tête ! » Vinicius Junior, du Real Madrid, a été sévèrement critiqué par une légende de l’entraînement allemand ; Antonio Rüdiger a lui aussi été vivement épinglé
« J'ai noté ici ce qui m'a tapé sur les nerfs chez le Real Madrid : le côté théâtral, les simulations, Vinicius Junior », a déclaré Lienen en abordant le sujet, avant de souligner : « Pour moi, ça devient insupportable de voir ce type. Même s'il joue très bien au foot, Vinicius Junior a perdu la tête à mes yeux. »
Lors de la défaite 3-4 des Madrilènes lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions à Munich, les incidents n’ont pas manqué. Alors que le score était de 3-2, il perdit un ballon face à Dayot Upamecano puis ignora la couverture de Jude Bellingham. Le milieu anglais, frustré, le rappela à l’ordre sur la pelouse.
Des images captées par les caméras de la chaîne espagnole Movistar montrent alors le Brésilien répliquer avec insolence à la remarque de Bellingham : « Qu’est-ce que tu veux ? Tais-toi ! » Cette séquence a probablement pesé lourd dans le jugement sans appel de Lienen.
- AFP
En raison de frictions avec Stanisic et Davies, Lienen laisserait Rüdiger à quai pour la Coupe du monde.
Mais ce n'est pas tout. L'ancien entraîneur, qui a notamment dirigé le 1860 Munich, Cologne, Gladbach, Hanovre, Bielefeld, Rostock et St. Pauli, s'en est immédiatement pris à la moitié de l'équipe vedette madrilène. « Ensuite, il y a eu cinq ou six coups au visage qu’Arda Güler, Brahim Diaz et Eder Militao auraient reçus lors d’un simple duel de course », a-t-il affirmé, avant de pointer du doigt Rüdiger, dont il a jugé l’implication défensive « irrespectueuse ».
Rüdiger s’était lui aussi illustré dans une altercation sur la pelouse. Juste avant le 3-2 de Kylian Mbappé, l’international allemand avait sévèrement taclé Josip Stanisic, du Bayern, un geste passible d’une sanction, puis s’était penché vers le défenseur croate au milieu des cris de joie de son équipe pour avoir repris l’avantage. Après coup, le joueur de 26 ans a laissé entendre que Rüdiger l’avait insulté. « À mon avis, ce genre de comportement est inacceptable. Un seul mot a été prononcé – et ce, à deux reprises. Mais vous pouvez lui demander vous-même ce qu’il a dit. Peut-être aura-t-il l’honnêteté de l’admettre. »
Pour Lienen, le sélectionneur Julian Nagelsmann devrait même se passer de lui pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. « Cette scène a témoigné d’un tel manque de respect qu’elle a renforcé ma conviction : il serait imprudent d’exposer ce joueur au périple transatlantique. C’est dangereux, là-bas », s’est emporté le septuagénaire.
Enfin, Rüdiger a également bousculé Alphonso Davies : entré à la mi-temps pour remplacer Stanisic, sanctionné d’un carton jaune, le Canadien attendait sur la ligne de touche l’autorisation de l’arbitre lorsque l’Allemand lui a asséné une légère frappe du gauche accompagnée d’une poussée, contraignant son adversaire à reculer d’un pas.
Sous le coup d’une suspension avec sursis en équipe d’Allemagne, Antonio Rüdiger pourrait tout de même être retenu pour la Coupe du monde.
Ce n’était pas la première fois que le défenseur de 33 ans se distinguait négativement ces derniers mois. Depuis la finale de la Copa 2025 entre le Real et le Barça, il est d’ailleurs sous étroite surveillance. Après avoir violemment insulté l’arbitre et lancé un rouleau de bandage dans sa direction, Rüdiger avait écopé d’une suspension de six matchs.
En Allemagne, plusieurs voix ont réclamé que Nagelsmann s’en passe, mais le sélectionneur a maintenu sa confiance au défenseur, se contentant d’une sorte de mise à l’épreuve : « La limite est atteinte. Il ne doit plus se permettre cela, sinon les conséquences seront plus graves », avait-il prévenu.
Bien qu’il ne soit plus titulaire en équipe nationale, sa convocation est jugée très probable : il demeure la première option derrière Nico Schlotterbeck et Jonathan Tah.