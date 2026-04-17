« J'ai noté ici ce qui m'a tapé sur les nerfs chez le Real Madrid : le côté théâtral, les simulations, Vinicius Junior », a déclaré Lienen en abordant le sujet, avant de souligner : « Pour moi, ça devient insupportable de voir ce type. Même s'il joue très bien au foot, Vinicius Junior a perdu la tête à mes yeux. »

Lors de la défaite 3-4 des Madrilènes lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions à Munich, les incidents n’ont pas manqué. Alors que le score était de 3-2, il perdit un ballon face à Dayot Upamecano puis ignora la couverture de Jude Bellingham. Le milieu anglais, frustré, le rappela à l’ordre sur la pelouse.

Des images captées par les caméras de la chaîne espagnole Movistar montrent alors le Brésilien répliquer avec insolence à la remarque de Bellingham : « Qu’est-ce que tu veux ? Tais-toi ! » Cette séquence a probablement pesé lourd dans le jugement sans appel de Lienen.