Son savait dans quoi il s’engageait en acceptant de mettre le cap sur la Californie après 10 années mémorables à Tottenham. Il est parti en capitaine vainqueur de la Ligue Europa, mettant ainsi fin à 17 ans de disette de trophées dans le nord de Londres.

Compte tenu de son immense popularité, de grandes choses étaient attendues de l’attaquant expérimenté en MLS. Il avait pour mission de produire un impact similaire à celui de l’Argentin Lionel Messi, le GOAT, à l’Inter Miami.

Il allait toujours être difficile pour le talentueux joueur de 34 ans de faire aussi bien que l’un des meilleurs du milieu, du moins sur le terrain, mais sa présence à Los Angeles va bien au-delà de ses seules qualités sportives.

Son est l’un des joueurs les plus bankables de la planète et il se retrouve désormais à partager une ville avec la superstar de la MLB Shohei Ohtani, des LA Dodgers. À eux deux, ces deux icônes mondiales ont contribué à faire tomber des barrières et à susciter l’intérêt.