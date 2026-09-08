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Il a percé à Hollywood ! Son Heung-min est un « argent très bien dépensé » pour la MLS et le Los Angeles FC, alors que l’ancien joueur de Tottenham aide à ouvrir de nouveaux marchés
Son a quitté Tottenham pour rejoindre Ohtani à Los Angeles
Son savait dans quoi il s’engageait en acceptant de mettre le cap sur la Californie après 10 années mémorables à Tottenham. Il est parti en capitaine vainqueur de la Ligue Europa, mettant ainsi fin à 17 ans de disette de trophées dans le nord de Londres.
Compte tenu de son immense popularité, de grandes choses étaient attendues de l’attaquant expérimenté en MLS. Il avait pour mission de produire un impact similaire à celui de l’Argentin Lionel Messi, le GOAT, à l’Inter Miami.
Il allait toujours être difficile pour le talentueux joueur de 34 ans de faire aussi bien que l’un des meilleurs du milieu, du moins sur le terrain, mais sa présence à Los Angeles va bien au-delà de ses seules qualités sportives.
Son est l’un des joueurs les plus bankables de la planète et il se retrouve désormais à partager une ville avec la superstar de la MLB Shohei Ohtani, des LA Dodgers. À eux deux, ces deux icônes mondiales ont contribué à faire tomber des barrières et à susciter l’intérêt.
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Son a-t-il été une réussite pour la MLS et le LAFC ?
Dans cette optique, alors que 19 buts et une participation au All-Star Game entrent en ligne de compte, Son a-t-il été une réussite tout en évoluant dans l’ombre des collines d’Hollywood ? Répondant à cette question, l’ancien gardien de MLS Hislop, en exclusivité pour GOAL via le site des matchs de football et des cotes, a déclaré : « Oui. Je pense qu’il l’a absolument été.
« Il a montré qu’il avait encore largement de quoi rivaliser à ce niveau, certainement en Major League Soccer. Et en termes d’ouverture du marché asiatique à la MLS, en particulier avec l’importante population asiatique présente à Los Angeles.
« Je pense que du point de vue de l’investissement, du point de vue de la valeur, c’est de l’argent très bien dépensé. Et du point de vue sportif, c’est de l’argent très bien dépensé pour la Major League Soccer. »
Son profite de son séjour aux États-Unis
Son, qui est pleinement conscient de son statut de célébrité et n’a jamais cherché à s’en cacher, profite de son séjour aux États-Unis. Il a récemment confié à GOAL, à propos du fait d’être devenu un modèle pour des millions de personnes à travers le monde : « Si je suis honnête, je n’ai jamais l’impression de tenir cela pour acquis.
« Je sais que les gens veulent écouter ou voir beaucoup de choses de ce que je fais, et j’y suis très ouvert. Je pense que les gens méritent de savoir ce que nous faisons, ce que nous montrons, parce qu’ils nous apportent un soutien incroyable. J’essaie de prendre du temps autant que je le peux. Je prends vraiment cette responsabilité à cœur. »
Il a ajouté : « Tout le monde ne sera pas forcément fan de moi, mais j’essaie quand même d’être moi-même. J’essaie d’être humble. J’essaie d’être reconnaissant envers les gens qui me soutiennent toujours. C’est simplement moi. Je ne montre jamais quelque chose de faux dans ma manière d’être. »
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Les options de prolongation peuvent permettre à Son de rester au LA jusqu’en 2029
C’est cette humilité qui a fait de Son un joueur si apprécié des supporters, de Séoul à Los Angeles en passant par Hambourg, Leverkusen et Londres. Il a déclaré, à propos du fait de toujours tout donner pour une cause donnée : « J’aime le ballon. J’aime les supporters, et j’aime mes coéquipiers.
« Depuis que je suis tombé amoureux quand j’étais enfant, à simplement courir après le ballon, frapper dans le ballon et célébrer avec les garçons. Je pense que c’est probablement ce que j’aime le plus. Quand je suis stressé, je joue toujours au football. C’est pour ça que je suis ici : je prends du plaisir dans ce sport. Jusqu’à la fin, je pense que c’est probablement le seul amour que j’ai. »
Son aime le football, et le football le lui rend bien. Les nombreuses qualités qu’il a à offrir, sur le terrain comme en dehors, sont pleinement appréciées aux États-Unis et son lucratif contrat comporte des options de prolongation qui pourraient lui permettre de rester dans son environnement actuel jusqu’en 2029.
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