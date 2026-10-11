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« Il a montré toute l’étendue de son talent » : Gabriel Jesus fait taire les critiques et récompense la confiance de Hansi Flick par une prestation d’une efficacité redoutable avec Barcelone
Avoir un impact immédiat
Jesus n’a pas tardé à justifier la confiance de son entraîneur. L’attaquant brésilien a marqué pour sa première titularisation avec le FC Barcelone, lors d’une victoire facile 3-0 contre Getafe. Avant le match, Flick avait souligné les progrès considérables réalisés par Jesus depuis son arrivée au club. Titularisé en raison d’une blessure à la cuisse de Raphinha, l’ancien joueur d’Arsenal a livré une prestation qui a parfaitement montré son importance pour l’effectif.
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Flick fait l’éloge d’un Brésilien fantastique
La manière dont le but a été inscrit illustre parfaitement pourquoi Flick apprécie l’attaquant. Jesus a exercé un pressing haut, récupéré le ballon, puis immédiatement attaqué l’espace avant de tromper le gardien David Soria. Après le coup de sifflet final, Flick n’a pas tardé à souligner l’efficacité de l’attaquant.
« Gabriel est un joueur fantastique, avec un profil différent de celui de Raphinha, et cela se voit », a expliqué l’entraîneur allemand, cité par TopMercato. « Mais quand on regarde la manière dont il a marqué son but, on comprend que c’est l’une de ses grandes qualités. Il sait parfaitement choisir son angle de tir devant le but. Il a montré toute l’étendue de son talent aujourd’hui, et j’en suis très heureux. »
S’adapter aux exigences tactiques
Face à Getafe, Jesus n’a pas seulement montré ses qualités de finisseur. Il a décroché jusqu’au milieu de terrain, occupé différentes zones offensives et largement contribué au travail défensif chaque fois que Barcelone perdait le ballon.
Cette grande activité correspond exactement à ce que Flick exige de ses attaquants. Si Raphinha, blessé, joue habituellement un rôle clé grâce à son activité sans ballon, Jesus a prouvé qu’il pouvait lui aussi assumer ces responsabilités tactiques.
Son efficacité est également remarquable depuis son transfert pour 10 millions d’euros. Fait étonnant, les trois premiers tirs cadrés du joueur de 29 ans avec le Barça se sont tous soldés par un but. Il compte ainsi trois réalisations malgré un temps de jeu limité.
- AFP
Monter en puissance en Europe
Initialement recruté pour étoffer l’effectif, Jesus prouve désormais qu’il peut être un titulaire fiable lorsqu’on fait appel à lui. L’absence de Raphinha était considérée comme un test majeur pour les recrues offensives estivales du Barça, et Jesus y a répondu de façon claire et positive. Il tentera maintenant de retrouver une place de titulaire lorsque le Barça affrontera Galatasaray en Ligue des champions.
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