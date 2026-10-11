La manière dont le but a été inscrit illustre parfaitement pourquoi Flick apprécie l’attaquant. Jesus a exercé un pressing haut, récupéré le ballon, puis immédiatement attaqué l’espace avant de tromper le gardien David Soria. Après le coup de sifflet final, Flick n’a pas tardé à souligner l’efficacité de l’attaquant.

« Gabriel est un joueur fantastique, avec un profil différent de celui de Raphinha, et cela se voit », a expliqué l’entraîneur allemand, cité par TopMercato. « Mais quand on regarde la manière dont il a marqué son but, on comprend que c’est l’une de ses grandes qualités. Il sait parfaitement choisir son angle de tir devant le but. Il a montré toute l’étendue de son talent aujourd’hui, et j’en suis très heureux. »