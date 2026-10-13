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« Il a mis le feu au club ! » : l’ancienne star de Manchester United Memphis Depay désignée comme le « principal responsable » de la crise des Corinthians après huit défaites consécutives, alors que Clarence Seedorf prend les rênes du géant menacé de relégation
Huit défaites consécutives provoquent de profonds changements
Corinthians traverse une période désastreuse et occupe actuellement la 16e place de la première division brésilienne. Une série alarmante de huit défaites consécutives en championnat a culminé dimanche avec une lourde défaite 4-1 face à Palmeiras, deuxième du classement.
Cette situation désastreuse sur le terrain a conduit au limogeage de l’entraîneur Fernando Diniz la semaine dernière. Pour tenter de sauver sa saison, la direction a nommé l’icône néerlandaise Clarence Seedorf avant le match contre Palmeiras.
Selon le média brésilien Globo, le club a eu du mal à trouver un successeur disposé à accepter le poste, essuyant le refus de plusieurs candidats. La direction aurait consulté Depay avant de finaliser l’arrivée de Seedorf, comptant apparemment sur l’influence de l’attaquant pour obtenir la signature de son compatriote.
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« Il a mis le feu au club »
Depay a connu une première saison remarquable en 2024, avec 12 buts et 10 passes décisives qui ont contribué aux victoires en Coupe du Brésil et en Supercoupe du Brésil. Mais sa production a brutalement chuté cette saison, avec un seul but et deux passes décisives en 23 matches, ce qui lui vaut de vives critiques.
Craque Neto, auteur de 80 buts en 228 matches avec Corinthians, s’en est pris avec virulence au Néerlandais. Sur son podcast Radio Craque Neto, l’ancien attaquant n’a pas mâché ses mots en évaluant l’impact de Depay sur l’équipe en difficulté.
« Pour moi, il [Depay] est le plus incompétent et il le restera », a déclaré Neto. « C’est incroyable, ce qu’il fait à Corinthians. Ça fait mal, ça donne envie de pleurer de voir le prestige dont il jouit. Il a mis le feu au club. »
Neto a également vivement critiqué les dirigeants du club et leur dernière nomination au poste d’entraîneur. « Maintenant, ils ont engagé Clarence Seedorf, qui est lui aussi néerlandais. Cette entreprise, dont je ne connais même pas le nom, a engagé Seedorf », a-t-il ajouté. « Ils vont détruire Corinthians. Ce sont tous des opportunistes, voilà ce qui se passe. Pour moi, Memphis est le principal responsable de ce qui arrive actuellement à Corinthians. »
La direction défend son pari audacieux pour le poste d’entraîneur
Seedorf arrive avec un bilan contrasté comme entraîneur. Ses précédentes expériences à l’AC Milan, au Shenzhen FC et au Deportivo La Coruna ont été décevantes, tandis que son dernier poste, à la tête de la sélection camerounaise, remonte à sept ans. Malgré cette longue absence des bancs de touche, le directeur sportif des Corinthians, Marcelo Paz, a fermement défendu ce choix.
« Un nom comme celui de Seedorf transcende, a expliqué Paz. Ce n’est pas comme s’il était arrivé là par hasard. C’est un nom auquel nous avions accès, et nous avons vu en lui un leader, un gagnant, quelqu’un qui avait décidé de reprendre sa carrière d’entraîneur. Il avait prévu de le faire l’année prochaine, mais l’invitation des Corinthians s’est présentée et il a voulu venir ici. C’est important pour nous d’avoir quelqu’un qui en a envie, et lui en avait envie. »
Paz a souligné la nécessité d’un redressement immédiat pour préserver la place du club dans l’élite. « Nous pensons qu’il arrivera avec beaucoup d’énergie, d’enthousiasme et de connaissances, a-t-il poursuivi. Lors de nos premiers échanges, nous lui avons clairement expliqué ce dont nous avons besoin en ce moment : du pragmatisme, gagner des matches, prendre des points et terminer l’année avec un bon total de points, en pensant déjà à l’année prochaine. »
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La lutte pour le maintien se profile
Le mandat de Seedorf débutera officiellement lundi prochain, lorsque Corinthians recevra Vitoria. Ce match marquera le début d’un sprint final éprouvant de huit rencontres pour une équipe en difficulté, qui compte aussi dans ses rangs Jesse Lingard, ancien milieu de Manchester United.
Le club de São Paulo est engagé dans une lutte pour le maintien extrêmement serrée. Corinthians compte 32 points, comme Internacional, et ne se maintient juste au-dessus de la zone de relégation que grâce à un plus grand nombre de victoires que son rival.
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