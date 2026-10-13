Depay a connu une première saison remarquable en 2024, avec 12 buts et 10 passes décisives qui ont contribué aux victoires en Coupe du Brésil et en Supercoupe du Brésil. Mais sa production a brutalement chuté cette saison, avec un seul but et deux passes décisives en 23 matches, ce qui lui vaut de vives critiques.

Craque Neto, auteur de 80 buts en 228 matches avec Corinthians, s’en est pris avec virulence au Néerlandais. Sur son podcast Radio Craque Neto, l’ancien attaquant n’a pas mâché ses mots en évaluant l’impact de Depay sur l’équipe en difficulté.

« Pour moi, il [Depay] est le plus incompétent et il le restera », a déclaré Neto. « C’est incroyable, ce qu’il fait à Corinthians. Ça fait mal, ça donne envie de pleurer de voir le prestige dont il jouit. Il a mis le feu au club. »

Neto a également vivement critiqué les dirigeants du club et leur dernière nomination au poste d’entraîneur. « Maintenant, ils ont engagé Clarence Seedorf, qui est lui aussi néerlandais. Cette entreprise, dont je ne connais même pas le nom, a engagé Seedorf », a-t-il ajouté. « Ils vont détruire Corinthians. Ce sont tous des opportunistes, voilà ce qui se passe. Pour moi, Memphis est le principal responsable de ce qui arrive actuellement à Corinthians. »