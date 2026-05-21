Il a même fondu en larmes ! Cristiano Ronaldo met fin à six années de malédiction avec Al-Nassr

Depuis son arrivée en Saudi Pro League début 2023, Cristiano Ronaldo attire régulièrement les projecteurs. Lors des deux dernières saisons, il a terminé meilleur buteur avec 35 réalisations (2023/24) puis 25 (2024/25), mais son équipe s’est contentée de la deuxième place à chaque fois. Avec le Real Madrid, il a conquis cinq Ligues des champions au cours de sa carrière.

Convoqué pour la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada (11 juin-19 juillet), il prendra part à sa sixième phase finale, un record.

Lionel Messi se prépare également à prendre part à sa sixième Coupe du monde, mais l’Argentine, championne en titre, n’a pas encore dévoilé sa liste. Ronaldo est par ailleurs le seul joueur de l’histoire à avoir marqué dans cinq Coupes du monde différentes.