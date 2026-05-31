Il a même eu l’honneur de soulever le Saint Graal ! Pourtant, la star méconnue de la finale de la Ligue des champions a quitté le PSG depuis longtemps

Après la victoire de Paris lors de cette finale dramatique aux tirs au but, Kimpembe a effectué plusieurs apparitions lors de la cérémonie de remise des prix. Le défenseur, désormais au Qatar SC, a d’abord eu pour mission d’apporter le trophée et de le placer à l’endroit prévu à cet effet.

Visiblement toujours très apprécié des stars du PSG, il a échangé de chaleureuses embrassades avec Nuno Mendes et Joao Neves, deux de ses anciens coéquipiers.

Quelques minutes plus tard, les Parisiens l’invitent à les rejoindre pour la remise du trophée. Ousmane Dembélé, notamment, l’encourage à soulever le bouclier. Visiblement ému, Kimpembe accepte et brandit la coupe vers le ciel nocturne de Budapest, sous les acclamations frénétiques de ses anciens coéquipiers.