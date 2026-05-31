En tant qu’ambassadeur officiel du PSG pour la finale, Kimpembe a déjà porté le trophée de la Ligue des champions dans le stade, aux côtés de Thierry Henry, juste avant la rencontre face à Arsenal à Budapest. L’ancien attaquant français de classe mondiale, qui a passé la majeure partie de sa carrière chez les Gunners, était son homologue pour le club londonien.
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Il a même eu l’honneur de soulever le Saint Graal ! Pourtant, la star méconnue de la finale de la Ligue des champions a quitté le PSG depuis longtemps
Après la victoire de Paris lors de cette finale dramatique aux tirs au but, Kimpembe a effectué plusieurs apparitions lors de la cérémonie de remise des prix. Le défenseur, désormais au Qatar SC, a d’abord eu pour mission d’apporter le trophée et de le placer à l’endroit prévu à cet effet.
Visiblement toujours très apprécié des stars du PSG, il a échangé de chaleureuses embrassades avec Nuno Mendes et Joao Neves, deux de ses anciens coéquipiers.
Quelques minutes plus tard, les Parisiens l’invitent à les rejoindre pour la remise du trophée. Ousmane Dembélé, notamment, l’encourage à soulever le bouclier. Visiblement ému, Kimpembe accepte et brandit la coupe vers le ciel nocturne de Budapest, sous les acclamations frénétiques de ses anciens coéquipiers.
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En 2025, Presnel Kimpembe célébrait toujours le titre de la Ligue des champions sous les couleurs du PSG.
L'an dernier, Kimpembe, alors joueur du PSG, célébrait le premier titre de Ligue des champions de l'histoire du club. Certes, il n'avait disputé que cinq matches toutes compétitions confondues au cours d'une saison marquée par les blessures et n'était resté que 18 minutes sur le terrain pendant toute la dernière campagne de Ligue des champions, mais Kimpembe avait tout de même été retenu dans l'effectif pour la finale contre l'Inter Milan (5-0).
Samedi, le PSG a célébré avec succès sa défense du titre et ainsi obtenu son deuxième trophée. Kai Havertz avait donné l’avantage à Arsenal dès l’entame du match, mais Dembélé a égalisé logiquement sur penalty en milieu de deuxième mi-temps. Le score est resté de 1-1 après 90 minutes, puis après 120 minutes, et la séance de tirs au but a donc dû départager les deux équipes. Les Français ont montré les nerfs les plus solides, tandis que le défenseur central d'Arsenal, Gabriel, a raté le tir décisif. Le Brésilien a alors été immédiatement réconforté par son compatriote et capitaine du PSG, Marquinhos.
Presnel Kimpembe a été sacré champion du monde avec l’équipe de France en 2018.
Même si Kimpembe n’évolue plus au PSG, ce nouveau sacre en Ligue des champions revêt une forte charge émotionnelle pour le défenseur. Formé au club depuis 2005, il a passé vingt ans sous les couleurs parisiennes.
Près de dix ans plus tard, à 19 ans, il s’installe dans le onze de départ et y reste plusieurs années comme un véritable pilier. International français, il fait partie du groupe champion du monde 2018 et joue le dernier match de poule contre le Danemark (0-0).
Depuis fin 2022, des problèmes physiques à répétition ont toutefois contrarié ses plans. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, il est resté éloigné des terrains pendant près de deux ans avant de faire son retour quelques mois avant le triomphe continental du club parisien la saison dernière.
Il a ensuite rejoint le Qatar SC, où son contrat expire fin juin ; il y a disputé onze matchs officiels au cours de la saison écoulée.
- AFP
Presnel Kimpembe : ses statistiques au PSG
Jeux
241 buts
buts
3
Titres
8 fois champion de France, 6 fois vainqueur de la Coupe de France et 1 fois lauréat de la Ligue des champions.