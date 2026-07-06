Comme la plupart des observateurs, Antonio Freeman a dû faire preuve de patience.

Son fils, Alex Freeman, avait expédié le ballon au fond des filets d’une tête puissante, pensant porter le score à 2-0 contre l’Australie, mais le drapeau de touche s’était levé. La célébration a été suspendue, puis a finalement éclaté. Après vérification de la VAR, l’arbitre a validé le but et le plus jeune joueur de l’histoire de la sélection américaine a filé sur la pelouse, poursuivi par ses coéquipiers.

L’aîné des Freeman a connu de nombreux moments forts tout au long de sa carrière en NFL. Il sait ce que signifie réussir sur le terrain, et il sait ce que l’on ressent lorsqu’on se montre à la hauteur pour son équipe. Mais ce sentiment-là ? C’était différent.

« J’ai pleuré », a-t-il confié à U.S. Soccer. « J’avais mes lunettes de soleil, je portais mon maillot Freeman, et j’ai pleuré. En voyant Alex et ses coéquipiers célébrer après la validation du but, j’ai pleuré encore plus fort. Pour eux, Alex était un peu comme le petit frère de l’équipe. Ça m’a fait monter les larmes aux yeux, mec, parce qu’on peut vivre des moments individuels, mais quand on vit des moments d’équipe, c’est ça qui rend les choses spéciales. »

Reyna, lui, a fêté son but à sa manière. Après avoir claqué une sublime trivela pour sceller la victoire 4-1 contre le Paraguay, il a saisi le ballon et l’a glissé sous son maillot. Tout fan de foot a immédiatement compris : c’était l’annonce d’une grossesse. Lui et sa femme Chloé attendaient le moment idéal pour le révéler au grand public. Et quel meilleur cadre qu’une Coupe du monde ?

« Je le savais depuis quelques mois déjà », a expliqué Reyna après son but, « j’attendais le moment idéal, et j’ai senti que c’était le bon. »

Si les proches de Freeman et Reyna ont savouré ces moments, Emily Trusty a vécu une autre expérience. Alors qu’Auston Trusty filait vers le banc après avoir ouvert le score quelques minutes après le coup d’envoi contre la Turquie, elle a d’abord cherché sa belle-sœur, Onnie, du regard, puis baissé les yeux vers sa fille.

« C’est sa sœur qui l’a poussé à jouer, et je l’ai regardée pour voir si notre réaction était la même », se souvient Emily Trusty. « “C’était vraiment Auston ? C’était vraiment lui ?” On s’est regardées, et on a fondu en larmes parce qu’on a réalisé que c’était bien lui. Ma fille jouait à mes pieds ; en revoyant les images, on la voit s’accrocher à mes jambes pour se relever. Je n’ai pas vu la célébration, penchée en avant, en larmes. Puis nous avons repris nos esprits, le calme est revenu et nous sommes restés sous le choc. Je crois que nous n’avons cessé de trembler pendant le reste du match.

« C’est drôle, les gens vous félicitent comme si c’était nous », poursuit-elle. « J’en parlais avec Auston après le but, je fêtais et pleurais comme si c’était moi. Je n’ai rien fait, je me suis contentée de regarder, mais tout le monde vient me féliciter alors que c’est lui à 1 000 %. Je suis juste là pour fêter ça. »

Les larmes de Gregg Berhalter, en revanche, se sont fait attendre. Au moment où son fils Sebastian a battu la Turquie, seul un large sourire et des poings levés traduisaient son émotion. Les sanglots n’ont surgi que plusieurs heures plus tard.

« C’est évidemment formidable de voir son fils jouer en Coupe du monde, mais qu’il réussisse une passe décisive et un but lors d’un match de Coupe du monde, je veux dire, c’est incroyable », a déclaré Berhalter à ESPN. « C’est vraiment l’un de ces moments qu’il est difficile de décrire avec des mots, ce sentiment en particulier, parce qu’on est tellement fier de lui.

« Dans l’avion du retour après le match, j’ai pris un vol de nuit pour repenser à tout ça. J’ai eu les larmes aux yeux rien qu’en repensant à son parcours et à tout ce que cela représentait pour lui. »

Pour les proches des buteurs, ces réalisations sont forcément particulières : elles font revivre tout un parcours, d’où ces larmes qui peuvent couler des décennies durant, sur le bord de la pelouse ou, comme pour Berhalter, en plein vol de nuit.

Ces émotions ne concernent d’ailleurs pas uniquement le cercle familial. Il y a aussi la grande famille du football. Dès qu’un joueur inscrit un but, les regards des amis et des proches de l’équipe nationale américaine se tournent aussitôt vers ses propres proches, et les larmes se changent en célébrations.