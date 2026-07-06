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USMNT family storiesGOAL
Ryan Tolmich

Traduit par

« Il a marqué en Coupe du monde ! » - Les proches d'Auston Trusty, Sebastian Berhalter et Malik Tillman, joueurs de l'équipe nationale américaine, racontent ce qu'ils ressentent en voyant leurs proches réaliser leurs rêves

Analysis
États-Unis
FEATURES
États-Unis vs Belgique
Belgique
Coupe du monde
A. Trusty
M. Tillman
S. Berhalter
A. Freeman
G. Reyna
F. Balogun

Chaque but marqué par l’équipe nationale masculine des États-Unis en Coupe du monde déclenche une joie qui dépasse le terrain, offrant à familles, amis et proches un moment attendu depuis des années.

SEATTLE -- Chaque joueur qui frappe dans un ballon de foot commence par un rêve, et la plupart de ces rêves tournent autour de la Coupe du monde. On passe d’innombrables heures dans le jardin ou sur le terrain d’entraînement à imaginer ce moment, celui où votre tir finit au fond des filets et où votre pays tout entier se rallie à vous.

Avant le début de cet été, seuls 25 footballeurs américains avaient trouvé le chemin des filets en Coupe du monde. Ce tournoi a déjà ajouté six noms à cette liste. Mais ces joueurs ne sont pas les seuls à savourer l’instant. Derrière chacun d’eux se trouvent les familles, les entraîneurs, les amis et les communautés qui les ont accompagnés jusqu’ici. Il faut tout un village pour former un joueur de Coupe du monde, et pour les quelques chanceux, il y a un bref instant où ce village tout entier peut célébrer un but.

Cet été, six foyers ont partagé cette fierté : les Balogun et les Reyna ont vu Folarin et Gio battre le Paraguay ; les Freeman ont assisté à la réalisation d’Alex face à l’Australie ; les Trusty et les Berhalter ont versé une larme en voyant Auston et Sebastian trouver le chemin des filets, tandis que les Tillman immortalisaient en vidéo le coup franc victorieux de Malik contre la Bosnie-Herzégovine. Six familles aux origines et aux histoires diverses, mais réunies cet été par une émotion commune : la joie intense de voir un proche faire trembler les filets en Coupe du monde.

« C’est le plus beau moment de ma vie », confie Emily Trusty, épouse du défenseur américain Auston, à GOAL. « Il n’y a pas de mots pour le décrire. C’est le fait de voir quelqu’un que l’on aime réaliser ses rêves. C’est la chose la plus incroyable au monde. Je ne connais pas les chiffres, mais peut-être que 0,1 % des gens ont la chance de vivre ce rêve.

Si j’en parle maintenant, je risque littéralement de fondre en larmes. C’est ce moment où l’on regarde quelqu’un qu’on aime, et où l’on sait à quel point cela compte pour lui. Personne ne pourra jamais lui enlever ça. Il a marqué en Coupe du monde ! »

C’est une émotion que personne ne pourra jamais lui ravir, et que ces six familles n’oublieront jamais.

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    « Je viens de verser une larme. »

    Comme la plupart des observateurs, Antonio Freeman a dû faire preuve de patience.

    Son fils, Alex Freeman, avait expédié le ballon au fond des filets d’une tête puissante, pensant porter le score à 2-0 contre l’Australie, mais le drapeau de touche s’était levé. La célébration a été suspendue, puis a finalement éclaté. Après vérification de la VAR, l’arbitre a validé le but et le plus jeune joueur de l’histoire de la sélection américaine a filé sur la pelouse, poursuivi par ses coéquipiers.

    L’aîné des Freeman a connu de nombreux moments forts tout au long de sa carrière en NFL. Il sait ce que signifie réussir sur le terrain, et il sait ce que l’on ressent lorsqu’on se montre à la hauteur pour son équipe. Mais ce sentiment-là ? C’était différent.

    « J’ai pleuré », a-t-il confié à U.S. Soccer. « J’avais mes lunettes de soleil, je portais mon maillot Freeman, et j’ai pleuré. En voyant Alex et ses coéquipiers célébrer après la validation du but, j’ai pleuré encore plus fort. Pour eux, Alex était un peu comme le petit frère de l’équipe. Ça m’a fait monter les larmes aux yeux, mec, parce qu’on peut vivre des moments individuels, mais quand on vit des moments d’équipe, c’est ça qui rend les choses spéciales. »

    Reyna, lui, a fêté son but à sa manière. Après avoir claqué une sublime trivela pour sceller la victoire 4-1 contre le Paraguay, il a saisi le ballon et l’a glissé sous son maillot. Tout fan de foot a immédiatement compris : c’était l’annonce d’une grossesse. Lui et sa femme Chloé attendaient le moment idéal pour le révéler au grand public. Et quel meilleur cadre qu’une Coupe du monde ?

    « Je le savais depuis quelques mois déjà », a expliqué Reyna après son but, « j’attendais le moment idéal, et j’ai senti que c’était le bon. »

    Si les proches de Freeman et Reyna ont savouré ces moments, Emily Trusty a vécu une autre expérience. Alors qu’Auston Trusty filait vers le banc après avoir ouvert le score quelques minutes après le coup d’envoi contre la Turquie, elle a d’abord cherché sa belle-sœur, Onnie, du regard, puis baissé les yeux vers sa fille.

    « C’est sa sœur qui l’a poussé à jouer, et je l’ai regardée pour voir si notre réaction était la même », se souvient Emily Trusty. « “C’était vraiment Auston ? C’était vraiment lui ?” On s’est regardées, et on a fondu en larmes parce qu’on a réalisé que c’était bien lui. Ma fille jouait à mes pieds ; en revoyant les images, on la voit s’accrocher à mes jambes pour se relever. Je n’ai pas vu la célébration, penchée en avant, en larmes. Puis nous avons repris nos esprits, le calme est revenu et nous sommes restés sous le choc. Je crois que nous n’avons cessé de trembler pendant le reste du match.

    « C’est drôle, les gens vous félicitent comme si c’était nous », poursuit-elle. « J’en parlais avec Auston après le but, je fêtais et pleurais comme si c’était moi. Je n’ai rien fait, je me suis contentée de regarder, mais tout le monde vient me féliciter alors que c’est lui à 1 000 %. Je suis juste là pour fêter ça. »

    Les larmes de Gregg Berhalter, en revanche, se sont fait attendre. Au moment où son fils Sebastian a battu la Turquie, seul un large sourire et des poings levés traduisaient son émotion. Les sanglots n’ont surgi que plusieurs heures plus tard.

    « C’est évidemment formidable de voir son fils jouer en Coupe du monde, mais qu’il réussisse une passe décisive et un but lors d’un match de Coupe du monde, je veux dire, c’est incroyable », a déclaré Berhalter à ESPN. « C’est vraiment l’un de ces moments qu’il est difficile de décrire avec des mots, ce sentiment en particulier, parce qu’on est tellement fier de lui.

    « Dans l’avion du retour après le match, j’ai pris un vol de nuit pour repenser à tout ça. J’ai eu les larmes aux yeux rien qu’en repensant à son parcours et à tout ce que cela représentait pour lui. »

    Pour les proches des buteurs, ces réalisations sont forcément particulières : elles font revivre tout un parcours, d’où ces larmes qui peuvent couler des décennies durant, sur le bord de la pelouse ou, comme pour Berhalter, en plein vol de nuit.

    Ces émotions ne concernent d’ailleurs pas uniquement le cercle familial. Il y a aussi la grande famille du football. Dès qu’un joueur inscrit un but, les regards des amis et des proches de l’équipe nationale américaine se tournent aussitôt vers ses propres proches, et les larmes se changent en célébrations.

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  • Timothy Anja TillmanThe Tillman Family

    « C’est à toi de réagir »

    Plusieurs proches de l’équipe nationale masculine des États-Unis le confirment : les célébrations commencent souvent par les encouragements d’une femme.

    « La maman de Weston McKennie était assise juste devant moi », raconte Anja Tillman, mère de Malik Tillman, étoile de l’équipe nationale américaine, àGOAL, « et à chaque action, elle s’écriait : “Hé !” »

    « C’est sans aucun doute la famille de Weston », ajoute Trusty. « Sa mère était juste devant nous. Elle faisait la fête avec ma cousine et elles étaient complètement déchaînées. Elles étaient tellement heureuses. Il y avait d’autres familles derrière nous, et je pleurais en voyant leurs réactions, car elles étaient tellement heureuses pour nous et pour Auston. »

    Même si c’est Tina McKennie qui donne le coup d’envoi des festivités, chaque but devient aussitôt un moment de partage pour tout le groupe. Cela évoque les matchs de jeunesse : quand un enfant marque, il peut se tourner vers la touche et voir ses proches félicités par les autres familles. Avec l’âge, ces instants se raréfient, les contraintes quotidiennes prenant le dessus.

    Pas lors d’une Coupe du monde. C’est un moment partagé, et tout le monde y participe. La tribune réservée aux amis et à la famille de l’équipe nationale masculine américaine (USMNT) regroupe 26 familles différentes et, lorsque vous êtes le proche du joueur qui fait la différence, les 25 autres ont soudain tous les regards braqués sur vous.

    C’est exactement ce qui s’est produit lorsque Tillman a inscrit son superbe but contre la Bosnie-Herzégovine : tous les téléphones, initialement braqués sur le coup franc, se sont aussitôt tournés vers les Tillman dès que le ballon a fini au fond des filets. Anja, la mère, avait les larmes aux yeux tandis que son frère Timothy souriait jusqu’aux oreilles.

    « C’est sympa d’être dans cette tribune réservée à la famille », confie Timothy Tillman à GOAL, « parce que dès qu’il se passe quelque chose, tout le monde se retourne et là, c’est à toi de réagir… On est juste super, super heureux d’avoir été là pour vivre ça et de partager ce moment ensemble, tu vois ? Il savait qu’on était dans les tribunes, et je pense que c’est ça la plus grande réussite. C’était tellement génial pour nous trois. »

    Pour chaque famille, cette proximité est réconfortante : toutes vivent les mêmes montagnes russes émotionnelles. Après plus d’un mois de compétition avec l’équipe nationale américaine, tout le monde s’est bien intégré et se connaît désormais parfaitement.

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    « La cohésion de l’équipe est bien réelle »

    Dès son arrivée aux États-Unis pour la Coupe du monde féminine, Anja Tillman savait qu’elle avait du travail à faire.

    En Allemagne, elle n’avait pas pu voir le documentaire « U.S. Against The World » diffusé sur HBO ; une fois aux États-Unis, elle a donc enchaîné tous les épisodes d’une traite. Si elle a apprécié découvrir les histoires des joueuses, son objectif principal était plus pratique : identifier les membres de chaque famille avant son arrivée à la Coupe du monde.

    « J’ai regardé ça avant le début du tournoi », explique-t-elle, « et j’en savais donc déjà un peu. Maintenant, je sais quelles familles vont ensemble. »

    Les réunions d’équipe ont renforcé ce lien. Tout au long de la compétition, l’équipe américaine a organisé des activités de groupe lors des jours de repos. Les barbecues ont permis à chacun de faire connaissance, créant une complicité dans les tribunes qui rivalise presque avec celle qui règne sur le terrain.

    « Les barbecues entre familles et amis ont été très utiles », explique Timothy Tillman. « On a fait connaissance avec les autres proches. On sait qui est avec qui et qui est apparenté à qui. »

    Ces repères ont permis à chacun de se préparer pour les temps forts. Lorsque Malik Tillman a marqué, tout le monde savait où se trouvaient Anja et Timothy. Quand Auston Trusty a trouvé le chemin des filets, tous les regards se sont tournés vers ses proches. Chaque but a son histoire : Balogun, Reyna, Freeman, Berhalter… À chaque fois que l’un d’eux a frappé, tout le monde savait où diriger son regard. Pour Berhalter, par exemple, 32 amis et membres de sa famille étaient présents dans les tribunes au moment de son but décisif, ce qui a facilité l’identification de ceux pour qui cette réalisation comptait le plus.

    « Savoir que les autres familles fêtent nos buts est tout simplement incroyable », explique Trusty, « mais c’est encore plus génial de pouvoir leur rendre la pareille. À chaque fois qu’un joueur marque, si vous êtes près de sa famille, vous célébrez avec elle, car vous savez ce que ce moment représente.

    « On voit cette complicité, et ce n’est pas feint. La complicité au sein de l’équipe est réelle, et il y a quelque chose de spécial dans ce lien qui résonne, et on le voit aussi avec les familles. »

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Analyse d’après-match

    Les jours suivants sont entièrement consacrés au parcours. Une fois l’adrénaline retombée, le temps est venu de réfléchir. Des années de sacrifices se concrétisent en un seul coup de pied ou une seule tête plongeante.

    Trusty raconte avoir reçu des dizaines de SMS après la rencontre. Parmi eux, celui de Kelsey, la compagne de Matt Freese, qui se trouvait trop loin pour rejoindre immédiatement le groupe de Trusty. Après la rencontre, les joueurs retrouvent leurs proches et savourent les félicitations. Malik Tillman, dont la mère Anja plaisante en affirmant qu’il est toujours en retard, même le jour du but.

    Peu importe, au fond. Ces instants sont ceux dont on se souviendra toute une vie, ceux qui font que chacun se rappelle où il se trouvait et qui il a serré dans ses bras en premier. Pour les proches en tribune, voir la vie d’un joueur basculer en un instant donne l’impression que leur propre existence change aussi.

    « C’est tout simplement un rêve d’enfant qui se réalise à chaque fois que cela arrive », explique Trusty. « Chaque victoire, chaque clean sheet, chaque but marqué : c’est un rêve d’enfant qui devient réalité. Quand on voit ça, en tant que membre de la famille, c’est vraiment génial. Évidemment, on fait beaucoup de sacrifices pour ces rêves. J’ai déménagé à l’étranger, mis ma carrière entre parenthèses, en quelque sorte modelé ma vie pour l’adapter à la sienne, et cela s’accompagne d’échanges sur ses rêves, ce qu’il veut devenir et ce que cela signifie pour lui.

    « Il a renoncé à tant de choses pour poursuivre ce rêve, et il ne changerait rien, mais d’observer tout ça et de voir ce rêve se réaliser, c’est un moment tellement magnifique. Ce ne sont que des enfants qui vivent leur rêve, sauf que c’est encore mieux que ça. »

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