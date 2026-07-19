Il a magnifiquement confirmé la prophétie de Pep Guardiola ! Un lauréat du Ballon d'Or, qui a connu bien des épreuves, est sur le point d'intégrer le cercle le plus élitiste qui soit

Tout comme l'ensemble de l'équipe, Rodri s'est définitivement imposé dans le tournoi lors du deuxième match de groupe, remporté haut la main 4-0 contre l'Arabie saoudite. Par la suite, le lauréat du Ballon d'Or 2024 n'a cessé de monter en puissance de match en match. À chaque match, l’ancien lauréat du Ballon d’Or a semblé gagner en fraîcheur, jusqu’à atteindre, semble-t-il, les 100 % de ses moyens physiques. Un niveau que nul n’a égalé ces dernières semaines en Amérique du Nord.

« J’ai vu Rodri pour la première fois en match, c’était déjà extraordinaire. Je n’ai encore jamais vu en direct une telle performance de la part d’un joueur à ce poste », s’est enthousiasmé le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick après les seizièmes de finale. Auparavant, Rodri avait été le moteur d’une équipe espagnole qui, lors de la victoire 3-0, n’a laissé aucune chance à l’équipe autrichienne et a fait preuve d’une domination totale à l’état pur.

Avant même la demi-finale contre la France, Mats Hummels, champion du monde 2014, avait d’ailleurs désigné Rodri comme le joueur le plus important de l’Espagne lors de cette Coupe du monde. « Rodri me convainc à chaque match. Il est toujours fiable sur le plan technique et fait toujours preuve d’un bon instinct. Chaque fois qu’une situation est maîtrisée, c’est Rodri qui en est à l’origine », a salué Hummels sur MagentaTV. Le capitaine espagnol est « toujours au bon endroit, là où il doit défendre, là où il récupère le ballon. Il court énormément, mais il a aussi l’intuition de savoir quand et où il doit se trouver – et cela m’impressionne énormément », a poursuivi l’ancien international allemand.

Lors de la victoire 2-0 contre la France, il a été le joueur le plus en vue sur le terrain et l’un des facteurs décisifs qui ont empêché l’équipe tricolore, emmenée par Kylian Mbappé et Michael Olise, de trouver son rythme. Rodri a dirigé le jeu, remporté de nombreux duels importants et, fidèle à son style, s’est montré à la fois un récupérateur impitoyable et un organisateur avisé. Au total, 655 passes réussies sont sorties de son pied lors de cette Coupe du monde, un record absolu depuis le début du recensement des données en 1966. Autre fait remarquable : dès le quart de finale contre la Belgique (2-1), Rodri avait déjà égalé, avec 62 passes, le record détenu depuis 2014 par Toni Kroos du plus grand nombre de passes transperçant les lignes vers le tiers offensif lors d’une Coupe du monde.