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« Il a les qualités » : Patrice Evra conseille à Manu Kone, cible de Manchester United à 51 M£, de snober Old Trafford pour Arsenal
La course au transfert de Kone s’intensifie
Le mercato estival a donné lieu à une vive concurrence pour le milieu de terrain de la Roma Kone, après ses performances impressionnantes avec la France lors de la Coupe du monde 2026. Manchester United s’est imposé comme le grand favori pour attirer le joueur de 25 ans à Old Trafford afin de compléter les arrivées de Youri Tielemans et Andrey Santos. Les dirigeants de Manchester United ont déjà eu des discussions directes avec les représentants du joueur et la Roma, qui valorise son élément clé à environ 51 M£.
- Action Plus
Evra conseille un transfert à Arsenal
Malgré son statut d’icône de Manchester United, Evra a exhorté son compatriote à envisager un transfert vers le nord de Londres, chez Arsenal, champion de Premier League.
Dans un entretien accordé à Stake, Evra a salué l’adéquation de Kone avec le football anglais : « J’aime le profil de Manu Kone pour la Premier League. Il a de l’énergie, il porte le ballon, il aime les duels et il travaille pour l’équipe.
« Toutes ces choses comptent en Angleterre. La Premier League va plus vite. Vous n’avez pas le temps de respirer. Donc le plus important, c’est l’adaptation. Ne le jugez pas après cinq matches.
« S’il va à Arsenal avec un entraîneur qui sait comment l’utiliser, je pense qu’il peut bien s’en sortir. Il a clairement les qualités. Ensuite, tout est une question de régularité. »
Arsenal fait du transfert de Bruno Guimaraes une priorité
Bien qu’Evra ait poussé pour que Kone rejoigne l’Emirates Stadium, Arsenal donne actuellement la priorité au transfert du milieu de terrain de Newcastle United, Guimaraes, qui aurait déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles de son contrat. La poursuite de Guimaraes par Arsenal a également reçu le plein soutien de la légende de Chelsea Claude Makelele.
S’exprimant auprès de ComeOn, Makelele a salué l’adéquation du profil de Guimaraes avec l’effectif de Mikel Arteta : « Bruno Guimaraes est un joueur ambitieux qui voit sa carrière d’une seule manière : jouer la Ligue des champions, toujours, et évoluer dans des équipes construites pour gagner des titres en Europe.
« Arsenal coche toutes les cases. Ils ont gagné la Premier League, ils sont allés loin en Ligue des champions, et ils sont bâtis pour recommencer. C’est toujours une bonne chose pour un bon joueur de rejoindre une grande équipe, et Arsenal a très bien travaillé sur le marché.
« Bruno Guimaraes est un très bon joueur, exceptionnel, comme on l’a vu avec le Brésil. C’est sa carrière et sa décision, mais son jeu correspond parfaitement à Arsenal. »
- Getty Images Sport
Les champions face à un test d'entrée en lice
Arsenal entamera la défense de son titre de Premier League en recevant le promu Coventry City à l’Emirates Stadium le 21 août. De son côté, United lancera sa campagne nationale un jour plus tard face à un autre promu, Hull City. Le règlement des transferts au milieu de terrain pour les deux clubs serait la priorité principale avant le coup d’envoi de la nouvelle saison.
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