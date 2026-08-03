Malgré son statut d’icône de Manchester United, Evra a exhorté son compatriote à envisager un transfert vers le nord de Londres, chez Arsenal, champion de Premier League.

Dans un entretien accordé à Stake, Evra a salué l’adéquation de Kone avec le football anglais : « J’aime le profil de Manu Kone pour la Premier League. Il a de l’énergie, il porte le ballon, il aime les duels et il travaille pour l’équipe.

« Toutes ces choses comptent en Angleterre. La Premier League va plus vite. Vous n’avez pas le temps de respirer. Donc le plus important, c’est l’adaptation. Ne le jugez pas après cinq matches.

« S’il va à Arsenal avec un entraîneur qui sait comment l’utiliser, je pense qu’il peut bien s’en sortir. Il a clairement les qualités. Ensuite, tout est une question de régularité. »