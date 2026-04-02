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« Il a les capacités pour mener cette équipe ! » - Nicky Butt soutient José Mourinho pour un deuxième mandat sensationnel à Manchester United
Mourinho pourrait faire son retour à Old Trafford
Butt a apporté son soutien à Mourinho en vue d'un éventuel retour à Manchester United, affirmant que l'entraîneur portugais possède toujours la personnalité et l'expérience nécessaires pour gérer la pression qui règne à Old Trafford. Mourinho a remporté l'Europa League et la Coupe de la Ligue lors de son premier passage à United entre 2016 et 2018, mais il a finalement quitté le club dans des conditions houleuses et dirige désormais le grand club portugais du Benfica. Butt faisait partie du staff technique de Mourinho et estime que ce dernier a toujours les capacités nécessaires pour diriger l'un des plus grands clubs du monde.
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« Les autorités ne le permettraient jamais »
L'ancien milieu de terrain de Manchester United reconnaît toutefois que la direction actuelle n'envisagerait probablement pas de réengager Mourinho. « Je le reprendrais », a déclaré Butt en exclusivité à Paddy Power. « C'est un gagnant, capable de porter ce club, mais les dirigeants ne le permettraient jamais, car ils préfèrent désormais un entraîneur qui se concentre uniquement sur l'entraînement plutôt que sur la gestion du recrutement. »
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Le défi qui attend le prochain entraîneur de Manchester United
L'avenir de l'encadrement de Manchester United reste un sujet de débat récurrent sous la direction de Sir Jim Ratcliffe et d'INEOS, Michael Carrick assurant actuellement l'intérim à la tête de l'équipe première. Le nom de l'entraîneur qui prendra les rênes à partir de la saison prochaine n'a pas encore été confirmé, mais des noms tels que Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel sont cités pour le poste.
Butt a averti qu'il pourrait s'avérer difficile d'attirer des entraîneurs d'élite sans leur offrir davantage de contrôle, Carrick étant actuellement en bonne position pour obtenir le poste de façon permanente. Il a ajouté : « Aucun entraîneur confirmé ne voudra venir à Manchester United sans garanties en matière de budget, de temps et de contrôle. La structure actuelle rend la tâche difficile, et ils pourraient préférer quelqu'un comme Michael Carrick à la place. »
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Garner impressionne alors que son rêve de Coupe du monde prend forme
Par ailleurs, Butt a salué la progression de James Garner, issu du centre de formation de Manchester United, qui s’est imposé comme un joueur incontournable depuis son départ pour Everton. Butt estime que Garner devrait faire partie de la sélection anglaise pour la Coupe du monde 2022, et a laissé entendre qu’il pourrait revenir à United à l’avenir.
« Il a été phénoménal cette saison. Il a tout pour lui : il sait passer, défendre, tacler et courir », a-t-il déclaré. « Il a clairement mérité sa place et devrait être dans l'avion pour la Coupe du monde. Je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas revenir à United. Il est performant, il joue pour un grand club qui suscite de grandes attentes auprès de son public. »