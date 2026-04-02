« Il a les capacités pour mener cette équipe ! » - Nicky Butt soutient José Mourinho pour un deuxième mandat sensationnel à Manchester United

L'avenir de l'encadrement de Manchester United reste un sujet de débat récurrent sous la direction de Sir Jim Ratcliffe et d'INEOS, Michael Carrick assurant actuellement l'intérim à la tête de l'équipe première. Le nom de l'entraîneur qui prendra les rênes à partir de la saison prochaine n'a pas encore été confirmé, mais des noms tels que Julian Nagelsmann et Thomas Tuchel sont cités pour le poste.

Butt a averti qu'il pourrait s'avérer difficile d'attirer des entraîneurs d'élite sans leur offrir davantage de contrôle, Carrick étant actuellement en bonne position pour obtenir le poste de façon permanente. Il a ajouté : « Aucun entraîneur confirmé ne voudra venir à Manchester United sans garanties en matière de budget, de temps et de contrôle. La structure actuelle rend la tâche difficile, et ils pourraient préférer quelqu'un comme Michael Carrick à la place. »