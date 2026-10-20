Cette brouille très médiatisée a atteint son paroxysme lorsque le quintuple lauréat du Ballon d’Or a accordé un entretien explosif à Piers Morgan après avoir été écarté du onze de départ à plusieurs reprises. Lors de cet entretien, le capitaine du Portugal a affirmé s’être senti « trahi » par son entraîneur et a reconnu qu’il ne respectait pas le Néerlandais.

Expliquant comment ses premiers projets pour l’attaquant expérimenté avaient rapidement échoué après sa prise de fonctions, Ten Hag a confié à The Athletic : « Il a laissé tomber l’équipe, et il m’a laissé tomber, parce que nous comptions sur lui. Je suis allé au Portugal en avion pour lui parler de ce que je voulais accomplir, avant mon arrivée à Manchester United.

« Évidemment, c’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Je le respectais beaucoup. Mais à ce moment-là, en tant qu’entraîneur, je devais prendre une décision rationnelle et garder les joueurs que j’admire. »