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« Il a laissé tomber l’équipe » : Erik ten Hag attaque violemment Cristiano Ronaldo, « épuisé », et révèle comment la star portugaise a nui aux entraînements de Manchester United
Un entraîneur néerlandais critique un ancien attaquant
Ten Hag a accusé Ronaldo d’avoir laissé tomber l’effectif de Manchester United et d’avoir donné le mauvais exemple à l’entraînement lors de son deuxième passage à Manchester. Les deux hommes n’ont travaillé ensemble que quelques mois, pendant la première moitié de la saison 2022-2023, après que l’attaquant a cherché à quitter le club à l’été 2022. Les tensions croissantes entre eux ont finalement conduit à la résiliation du contrat de l’attaquant en novembre de la même année.
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Un départ amer après une interview explosive
Cette brouille très médiatisée a atteint son paroxysme lorsque le quintuple lauréat du Ballon d’Or a accordé un entretien explosif à Piers Morgan après avoir été écarté du onze de départ à plusieurs reprises. Lors de cet entretien, le capitaine du Portugal a affirmé s’être senti « trahi » par son entraîneur et a reconnu qu’il ne respectait pas le Néerlandais.
Expliquant comment ses premiers projets pour l’attaquant expérimenté avaient rapidement échoué après sa prise de fonctions, Ten Hag a confié à The Athletic : « Il a laissé tomber l’équipe, et il m’a laissé tomber, parce que nous comptions sur lui. Je suis allé au Portugal en avion pour lui parler de ce que je voulais accomplir, avant mon arrivée à Manchester United.
« Évidemment, c’est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du football. Je le respectais beaucoup. Mais à ce moment-là, en tant qu’entraîneur, je devais prendre une décision rationnelle et garder les joueurs que j’admire. »
Les difficultés physiques ont contrarié les plans tactiques
L’ancien entraîneur de l’Ajax a également rejeté l’idée selon laquelle il exigeait de son attaquant un pressing incessant. Selon lui, faute de préparation d’avant-saison, le joueur n’était pas physiquement capable de se placer en position de marquer. Il a en outre affirmé que le vétéran incitait ses coéquipiers à réduire leur intensité à l’entraînement.
Évoquant les limites physiques de l’attaquant et son influence sur le reste du vestiaire, Ten Hag a ajouté : « Je lui disais souvent : “Ronnie, tout le monde veut travailler pour toi, te mettre dans les bonnes positions, mais si tu n’arrives pas à entrer dans la surface, tu ne peux pas marquer.”
Il n’en était pas capable. C’est une erreur de prétendre que j’attendais de lui qu’il fasse le pressing. Il était épuisé. Il ne pouvait pas. Il ne courait ni avec ni sans ballon. La raison, c’est qu’il ne s’était pas préparé. Toute grande équipe doit faire une place à ses meilleurs joueurs, mais ceux-ci doivent travailler pour l’équipe.
Il disait aux joueurs : “Économisez vos jambes à l’entraînement.” Je peux le comprendre quand on est en forme : on a des séances d’entraînement, on peut ménager ses jambes. Mais il faut d’abord s’entraîner pour atteindre le niveau de forme nécessaire. »
- Getty Images Sport
Une suspension internationale assombrit l’avenir du Brésil
Ces propos interviennent alors que l’homme de 41 ans se retrouve de nouveau sous les projecteurs après une nouvelle brouille publique avec un entraîneur, impliquant cette fois le Portugal et Jorge Jesus, ancien entraîneur d’Al-Nassr. Laissé sur le banc pendant toute la victoire 2-1 contre la Norvège en Ligue des nations le mois dernier, il a quitté le rassemblement et accusé l’entraîneur d’avoir trahi sa confiance. Bien qu’une enquête ait abouti à une suspension de 30 jours, les dirigeants de la Fédération portugaise de football restent ouverts à son retour.
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