« Il a l'ego de Cristiano Ronaldo, mais pas le talent de David Bellion ! » - Le transfert potentiel d'Alejandro Garnacho à Aston Villa qualifié de « cauchemar » par Gabby Agbonlahor

Invité de l’émission « talkSPORT Breakfast », Agbonlahor a immédiatement écarté l’hypothèse d’un transfert de Garnacho à Aston Villa. Il a déclaré : « Non ! Pause publicitaire. Je ne veux pas en parler. Ça n’arrivera pas. C’est un rêve… ou plutôt un cauchemar ! »

L’ancien attaquant d’Aston Villa a ensuite remis en question les capacités de Garnacho, évoquant ses récentes performances sous les couleurs de Chelsea. « Ce n’est pas un bon joueur », a-t-il poursuivi. « Chaque fois que je l’ai observé, il n’arrivait pas à passer le latéral. Lors de ses cinq ou six derniers matchs avec Chelsea la saison dernière, il courait vers le latéral, faisait demi-tour et repassait le ballon en retrait. Il avait peur d’affronter son vis-à-vis.

Il y a une raison pour laquelle Manchester United s’en est séparé, une raison pour laquelle Chelsea en a fait de même, et une raison pour laquelle il n’a même pas été convoqué en sélection argentine lors de la Coupe du monde malgré un manque d’ailiers.

« D’après ce que j’ai pu suivre de sa carrière à Manchester United, il a l’ego de Ronaldo ou de Messi, mais il n’a pas le talent de David Bellion, qui jouait à Manchester United il y a vingt ans. »