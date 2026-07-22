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« Il a l'ego de Cristiano Ronaldo, mais pas le talent de David Bellion ! » - Le transfert potentiel d'Alejandro Garnacho à Aston Villa qualifié de « cauchemar » par Gabby Agbonlahor
Agbonlahor fulmine face à l’intérêt manifesté par Villa Park
Dans une sortie médiatique musclée, Agbonlahor a fait part de son opposition catégorique au recrutement de Garnacho par Aston Villa. Le joueur de 22 ans s’apprêterait à rejoindre le club des West Midlands sous la forme d’un prêt avec option d’achat conditionnelle, un an seulement après son transfert estimé à 40 millions de livres sterling de Manchester United à Chelsea.
L’international argentin a connu une saison difficile à Stamford Bridge, ne marquant qu’un seul but en 24 apparitions en Premier League. Chelsea l’aurait inscrit sur la liste des transferts cet été dans le cadre de la refonte de son effectif, mais Agbonlahor estime qu’Aston Villa devrait se tenir à l’écart de ce joueur de 22 ans.
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Des interrogations subsistent sur son caractère et son attitude.
Invité de l’émission « talkSPORT Breakfast », Agbonlahor a immédiatement écarté l’hypothèse d’un transfert de Garnacho à Aston Villa. Il a déclaré : « Non ! Pause publicitaire. Je ne veux pas en parler. Ça n’arrivera pas. C’est un rêve… ou plutôt un cauchemar ! »
L’ancien attaquant d’Aston Villa a ensuite remis en question les capacités de Garnacho, évoquant ses récentes performances sous les couleurs de Chelsea. « Ce n’est pas un bon joueur », a-t-il poursuivi. « Chaque fois que je l’ai observé, il n’arrivait pas à passer le latéral. Lors de ses cinq ou six derniers matchs avec Chelsea la saison dernière, il courait vers le latéral, faisait demi-tour et repassait le ballon en retrait. Il avait peur d’affronter son vis-à-vis.
Il y a une raison pour laquelle Manchester United s’en est séparé, une raison pour laquelle Chelsea en a fait de même, et une raison pour laquelle il n’a même pas été convoqué en sélection argentine lors de la Coupe du monde malgré un manque d’ailiers.
« D’après ce que j’ai pu suivre de sa carrière à Manchester United, il a l’ego de Ronaldo ou de Messi, mais il n’a pas le talent de David Bellion, qui jouait à Manchester United il y a vingt ans. »
Les inquiétudes concernant les vestiaires persistent
Agbonlahor estime que Garnacho pourrait perturber l’ambiance positive instaurée par Unai Emery à Aston Villa, pointant la réputation et le comportement de l’ailier comme sources d’inquiétude majeures. Cette harmonie interne revêt d’autant plus d’importance au départ de Morgan Rogers, officiellement transféré à Chelsea.
« Si l’on considère les personnalités, le vestiaire d’Aston Villa est formidable : on parle de Morgan Rogers, avec qui tout le monde s’entendait bien et que tout le monde appréciait », a déclaré Agbonlahor. « Veut-on vraiment qu’un élément perturbateur fasse son entrée dans ce vestiaire ?
Tout ce qu’on entend sur Garnacho, le fait qu’il lève les bras au ciel quand il sort du terrain, la façon dont il a quitté Manchester United. »
Malgré ces réserves, l’ancien attaquant de Villa reconnaît toutefois qu’Emery a déjà prouvé sa capacité à relancer des joueurs en difficulté, et conclut : « S’il y a un entraîneur capable de le remettre sur les rails, c’est bien Unai Emery. »
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La décision de Villa concernant son transfert fait l'objet d'un examen minutieux.
Agbonlahor doute ouvertement de ce dossier, laissant entendre que l’intérêt de Villa serait dicté par les circonstances plutôt que par une véritable stratégie, après avoir manqué d’autres cibles.
Il a résumé son point de vue en déclarant : « Je ne comprends tout simplement pas ce transfert. Vraiment, je ne le comprends pas. Ça me laisse vraiment perplexe. » La prochaine décision de Villa sur le marché des transferts déterminera si l’équipe d’Emery ira de l’avant avec ce transfert malgré les critiques.
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