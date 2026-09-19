L'entraîneur de Brentford, Andrews, a salué le meneur de jeu pour son attitude exceptionnelle et son professionnalisme alors qu'il travaillait à son retour après une longue période sur la touche. S'exprimant auprès de BBC Match of the Day après le match, il a déclaré : « Le pire quand on est footballeur, c'est d'être blessé, et il a été incroyable dans sa manière d'aborder cela, dans son professionnalisme, et il est revenu dans le groupe avec une grande fluidité. Il a l'air vraiment affûté, vraiment fort. Marquer ce but important ce soir, c'était bien pour lui et vraiment spécial. »