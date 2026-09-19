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imago-sport-1083469230.jpgCrystal Pix
Adhe Makayasa
Traduit par

« Il a l’air vraiment affûté » : Keith Andrews encense Fabio Carvalho après la victoire tranquille de Brentford contre Chelsea

K. Andrews
F. Carvalho
Brentford vs Chelsea
Brentford
Chelsea
Premier League

L’entraîneur de Brentford, Keith Andrews, a réservé des éloges particuliers à Fabio Carvalho après que le milieu offensif a poursuivi son remarquable retour devant le but lors d’une large victoire 3-0 contre Chelsea. Le meneur de jeu portugais a marqué en toute fin de temps additionnel au Gtech Community Stadium pour conclure une deuxième période autoritaire de l’équipe à domicile.

  • Le super remplaçant frappe encore

    Carvalho a poursuivi son retour sensationnel avec le dernier but de la victoire 3-0 de Brentford contre Chelsea vendredi soir. Entré à la place de Mikkel Damsgaard à la 86e minute, le meneur de jeu portugais a repris au second poteau le centre de Kevin Schade dans le temps additionnel. Il s’agit de son deuxième but en deux matches depuis son retour après une absence de 318 jours due à une blessure au ligament croisé antérieur, après avoir également marqué contre Reading en Carabao Cup le 16 septembre.

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  • Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    L’entraîneur salue le retour du meneur de jeu

    L'entraîneur de Brentford, Andrews, a salué le meneur de jeu pour son attitude exceptionnelle et son professionnalisme alors qu'il travaillait à son retour après une longue période sur la touche. S'exprimant auprès de BBC Match of the Day après le match, il a déclaré : « Le pire quand on est footballeur, c'est d'être blessé, et il a été incroyable dans sa manière d'aborder cela, dans son professionnalisme, et il est revenu dans le groupe avec une grande fluidité. Il a l'air vraiment affûté, vraiment fort. Marquer ce but important ce soir, c'était bien pour lui et vraiment spécial. »

  • Une domination historique le vendredi

    Cette victoire autoritaire a prolongé une statistique extraordinaire pour Brentford, qui a désormais remporté six de ses sept matches de Premier League disputés un vendredi (1 nul). Sa moyenne de 2,71 points par match le vendredi est la meilleure de l’histoire de la compétition pour tout club ayant disputé au moins trois matches un jour précis de la semaine. À l’inverse, cette lourde défaite laisse Chelsea sans victoire lors de ses trois dernières sorties en championnat et le club n’a également pas marqué pour la première fois sous Xabi Alonso.

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  • Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    À la poursuite d’une qualification européenne

    Ces trois points ont propulsé Brentford à la troisième place du classement, préservant son début de saison invaincu en championnat. L’équipe d’Andrews visera désormais à maintenir cette régularité et à protéger sa place en Ligue des champions à la reprise des compétitions nationales. Pendant ce temps, Chelsea doit profiter de la trêve internationale pour remédier à son manque d’efficacité offensive avant de retrouver la Premier League contre Bournemouth le 10 octobre.