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« Il a l’air d’être toujours en train de boire » : Roy Keane, Ian Wright et Gary Neville commentent les propos « aigris » du père d’Erling Haaland, Alf Inge, qui estime que l’arbitre a « volé » la victoire à la Norvège face à l’Angleterre
Wrighty répond aux « mauvais perdants »
Après les félicitations sarcastiques d’Alf-Inge Haaland à l’arbitre Clément Turpin sur les réseaux sociaux, la légende d’Arsenal Ian Wright a estimé que la Norvège ne devait s’en prendre qu’à elle-même pour expliquer sa défaite 2-1 au Hard Rock Stadium.
Intervenant dans l’émission « Stick to Football », présentée par Sky Bet, Wright a balayé d’un revers les doléances de la famille Haaland : « C’est de la mauvaise foi de la part d’Alf-Inge Haaland de féliciter Bellingham et l’arbitre ? Je trouve que c’est un coup bas. »
Interrogé sur le but refusé, il a ajouté : « Il ne peut pas sérieusement invoquer cet épisode : c’était une simple poussée ridicule de la part de Haaland. À ce moment-là, il le dépassait de six ou sept pouces ; pourquoi donc être aussi agressif ? C’est une faute évidente. On ne peut pas contester ça. »
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Keane remet en question la lucidité d'Alf-Inge
Figure emblématique de Manchester United, Keane a livré un analyse plus nuancée de l’arbitrage tout en adressant une pique à l’aîné des Haaland. Il a souligné que si certaines décisions avaient favorisé l’Angleterre, cela ne constituait en rien une excuse pour le résultat.
« Je pense que l’arbitre a accordé beaucoup de décisions à l’Angleterre, sur des situations à 50-50. Je ne parle pas des décisions majeures. Il semblait simplement pencher du côté de l’Angleterre, ce qui peut arriver dans un match. Je ne suis pas là à dire : “Il a coûté la victoire à la Norvège”, absolument pas. Mais il y a eu des décisions où… ça aurait pu basculer de l’autre côté », a expliqué Keane.
« Se souviendra-t-il du match ? Il a toujours l’air de boire pendant les rencontres, ce vieux. Bien sûr que non ! Quand on boit un verre, on voit le match différemment. Écoutez, j’essaierai toujours de pencher un peu de l’autre côté [contre l’Angleterre] si c’est 50-50, mais une poussée reste une poussée, et ensuite il a marqué de la tête, donc voilà. »
Neville et Wright balayent les accusations de « hold-up »
Neville, autre légende de Manchester United, a rejoint le concert de critiques concernant les réclamations norvégiennes, en comparant cette rencontre aux précédentes sorties de l’Angleterre. « Non, en tant que supporter de l’Angleterre, je n’ai pas eu l’impression que nous avions eu de la chance grâce à l’arbitre. Je pense que nous avons eu de la chance contre le Ghana, quand le penalty d’Ezri Konsa n’a pas été sifflé ; c’est ça, avoir de la chance : s’en sortir à bon compte », a fait remarquer l’ancien défenseur.
Wright a ensuite balayé les excuses norvégiennes en pointant leurs lacunes tactiques durant les 90 minutes : « Si leur gardien avait été exceptionnel, si [Alexander] Sorloth avait centré au lieu de frapper, ils auraient mené 2-0 avant la mi-temps et personne n’en parlerait. Ils ont perdu parce qu’ils ont commis des erreurs. Ce n’est pas à cause de l’arbitre, du ballon qui a heurté le filet ou de tout ce qu’ils peuvent bien raconter. C’est n’importe quoi ! »
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Haaland termine la rencontre sans trouver le chemin des filets, une occurrence rare pour l’avant-centre norvégien.
Bien qu’Haaland ait conclu une première Coupe du monde éclatante avec sept buts à son actif, il n’a pas réussi à propulser son équipe en demi-finale, ayant été remplacé par Jorgen Strand Larsen en fin de match contre l’Angleterre.
Keane a estimé que l’attaquant avait buté sur les limites de son équipe. « Je ne dirais pas qu’il a fait un mauvais match ! Avant la rencontre, on disait qu’il marquait un but toutes les 14 touches de balle, donc le fait est que, dans le jeu en général… Et puis, pour les autres joueurs qui l’ont affronté, ça dépend évidemment un peu des passes qu’ils reçoivent », a déclaré Keane.
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