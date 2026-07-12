« Il a l’air d’être toujours en train de boire » : Roy Keane, Ian Wright et Gary Neville commentent les propos « aigris » du père d’Erling Haaland, Alf Inge, qui estime que l’arbitre a « volé » la victoire à la Norvège face à l’Angleterre

Après les félicitations sarcastiques d’Alf-Inge Haaland à l’arbitre Clément Turpin sur les réseaux sociaux, la légende d’Arsenal Ian Wright a estimé que la Norvège ne devait s’en prendre qu’à elle-même pour expliquer sa défaite 2-1 au Hard Rock Stadium.

Intervenant dans l’émission « Stick to Football », présentée par Sky Bet, Wright a balayé d’un revers les doléances de la famille Haaland : « C’est de la mauvaise foi de la part d’Alf-Inge Haaland de féliciter Bellingham et l’arbitre ? Je trouve que c’est un coup bas. »

Interrogé sur le but refusé, il a ajouté : « Il ne peut pas sérieusement invoquer cet épisode : c’était une simple poussée ridicule de la part de Haaland. À ce moment-là, il le dépassait de six ou sept pouces ; pourquoi donc être aussi agressif ? C’est une faute évidente. On ne peut pas contester ça. »