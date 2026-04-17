Il a joué un rôle clé dans le sauvetage du VfB Stuttgart : le BVB chercherait-il à recruter une star de la Premier League désireuse de changer d’air ?

Selon plusieurs sources, Mavropanos envisagerait de quitter West Ham, actuellement menacé de relégation, dès la fin de la saison, malgré un contrat courant jusqu’en 2028. Le défenseur grec chercherait un nouveau défi. Outre le BVB, d’autres clubs de Bundesliga suivraient le dossier, selon Sky, tandis que plusieurs formations de Premier League s’intéresseraient aussi à lui.

Un nouveau défenseur central serait le bienvenu au Borussia, puisque Niklas Süle quittera Dortmund libre à l’issue de son contrat en fin de saison. De plus, Emre Can sera absent encore plusieurs mois en raison d’une rupture des ligaments croisés. Si Nico Schlotterbeck a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2031, le nouveau bail inclurait une clause de départ lui permettant de s’engager auprès de certains grands clubs dès la fin de la Coupe du monde.

Selon Sky, tout transfert vers Dortmund s’annonce toutefois complexe : West Ham réclamerait une indemnité élevée. Une relégation des Hammers, actuellement 17es de Premier League, pourrait néanmoins faire baisser leurs prétentions et faciliter un départ.