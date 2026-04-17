Selon Sky, le BVB aurait étudié ces dernières semaines la possibilité de recruter le défenseur central de West Ham United lors du mercato estival.
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Il a joué un rôle clé dans le sauvetage du VfB Stuttgart : le BVB chercherait-il à recruter une star de la Premier League désireuse de changer d’air ?
Selon plusieurs sources, Mavropanos envisagerait de quitter West Ham, actuellement menacé de relégation, dès la fin de la saison, malgré un contrat courant jusqu’en 2028. Le défenseur grec chercherait un nouveau défi. Outre le BVB, d’autres clubs de Bundesliga suivraient le dossier, selon Sky, tandis que plusieurs formations de Premier League s’intéresseraient aussi à lui.
Un nouveau défenseur central serait le bienvenu au Borussia, puisque Niklas Süle quittera Dortmund libre à l’issue de son contrat en fin de saison. De plus, Emre Can sera absent encore plusieurs mois en raison d’une rupture des ligaments croisés. Si Nico Schlotterbeck a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2031, le nouveau bail inclurait une clause de départ lui permettant de s’engager auprès de certains grands clubs dès la fin de la Coupe du monde.
Selon Sky, tout transfert vers Dortmund s’annonce toutefois complexe : West Ham réclamerait une indemnité élevée. Une relégation des Hammers, actuellement 17es de Premier League, pourrait néanmoins faire baisser leurs prétentions et faciliter un départ.
- AFP
Konstantinos Mavropanos pourrait bientôt rejoindre le BVB et faire son retour en Bundesliga.
Familier de la Bundesliga pour avoir évolué au VfB Stuttgart, Mavropanos a quitté la Grèce en 2018 pour rejoindre Arsenal. Prêté au 1. FC Nuremberg (D2) lors de la seconde partie de la saison 2019/20, il a ensuite été cédé au club allemand pour un montant d’environ quatre millions d’euros. Ensuite, un prêt de deux ans à Stuttgart a suivi, et le club souabe a finalement recruté le défenseur à titre définitif pour un montant total d’environ quatre millions d’euros.
Au cours de ses trois saisons chez les Souabes, il a été la plupart du temps titulaire, disputant au total 80 matches de Bundesliga et inscrivant six buts. En 2022-2023, il a joué un rôle décisif dans le maintien du VfB, ouvrant notamment le score lors de la victoire 3-0 à l’aller des barrages contre le Hambourg SV.
À l’été 2023, West Ham a déboursé 20 millions d’euros pour recruter l’international grec. Chez les Hammers, le défenseur de 28 ans a confirmé ces derniers mois son niveau de performance par des prestations solides.
Les statistiques de Konstantinos Mavropanos cette saison
Jeux
29
Buts
3 passes décisifs
Passes décisives
0 carton jaune
Cartons jaunes
2