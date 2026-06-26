« Il a joué comme un gamin ! » Jamal Musiala a essuyé de vives critiques après sa prestation en Coupe du monde contre l’Équateur

Malgré une défaite sans conséquence sportive, l’inquiétude grandit autour de la forme de la Mannschaft. D’ici le seizième de finale de lundi à Foxborough, le sélectionneur Julian Nagelsmann doit trouver le bon équilibre entre technique et combativité, tout en s’interrogeant sur l’opportunité d’avoir minimisé les problèmes juste après la rencontre : s’agissait-il d’une analyse sincère ou d’une manière de protéger ses joueurs ?

Alors que des joueurs comme Deniz Undav (« J’ai eu l’impression qu’ils en voulaient plus que nous ») et le capitaine Joshua Kimmich ont dressé un bilan autocritique du match, Nagelsmann s’en est pris aux experts et au présentateur Jürgen Klopp, ainsi qu’à Mats Hummels et Johannes B. Kerner sur MagentaTV, lorsqu’ils ont soulevé la question de la motivation. « Arrêtez avec ces bêtises », a déclaré le sélectionneur national.

Pour Marcel Reif, le danger est que d’autres adversaires copient désormais le schéma équatorien afin d’étouffer dans l’œuf le jeu fluide des Allemands. Si des créateurs comme Musiala ou Wirtz ne trouvent pas de parade face à un pressing physique, l’Allemagne risque, selon l’expert, une élimination précoce en phase à élimination directe.

L’équipe nationale doit comprendre que le beau « jeu » ne suffit pas à lui seul, dans un tournoi de cette envergure, pour s’imposer face à l’élite mondiale.

L’Allemagne devrait affronter le Paraguay lundi à 22h30 en seizièmes de finale, même si l’adversaire peut encore changer d’ici dimanche.