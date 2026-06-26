Reif a surtout critiqué l’attitude de la star du Bayern dans les duels face à des Équatoriens qui ont joué avec courage et qui, grâce à cette victoire, se sont assurés la troisième place du groupe et se sont qualifiés pour les seizièmes de finale. La sélection allemande avait déjà assuré la tête du groupe E avant ce match, mais la manière dont elle s’est illustrée a suscité la consternation parmi les experts. Marcel Reif s'en est particulièrement pris à Jamal Musiala lors de l'émission « Reif ist Live » diffusée sur bild.de. « Hier, Musiala a joué comme un enfant. L'Équateur s'engage dans chaque duel – c'est leur style de jeu, cela n'a surpris personne ! », a déclaré l'homme de 76 ans.
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« Il a joué comme un gamin ! » Jamal Musiala a essuyé de vives critiques après sa prestation en Coupe du monde contre l’Équateur
Reif a jugé la performance de la star du Bayern (note SPOX : 4,5) comme une « totale défaillance ». Après sa longue blessure, le joueur peine toujours à retrouver son aisance passée. Il n’a jamais réussi à s’imposer face à la puissance physique des Sud-Américains. « Musiala n’était pas dans le coup hier », a constaté Reif.
Selon l’expert, son manque de robustesse physique a été le facteur décisif, ce qui l’a conduit à conclure : « Ils ne l’ont pas laissé jouer hier. »
« Ils se sont fait bouffer dans les duels » : Jürgen Klopp critique à son tour la approche des stars de la DFB.
Marcel Reif n’était pas le seul à pointer un manque de mentalité et de combativité chez les Allemands. Jürgen Klopp a abondé dans ce sens, regrettant l’absence de volonté des joueurs à s’imposer physiquement : « Nous devons désormais accélérer le rythme. Nous devons travailler avec au moins la même intensité. Nous nous sommes fait écraser dans les duels », a-t-il analysé sur MagentaTV.
Cette absence de résistance au milieu de terrain se répercute sur l’ensemble de l’équipe. Reif a souligné que les joueurs équatoriens avaient agi avec détermination : « Leur credo, c’est : ils s’engagent dans chaque duel et n’hésitent pas à mettre l’épaule. » Et d’ajouter : « Le seul qui a vraiment répondu présent, c’est Tah, quand il a expédié Valencia – si je ne m’abuse – sur le banc allemand, parce que l’Équatorien voulait en découdre. Là, Tah lui a montré comment ça marche. Ça fait partie du jeu. »
L'équipe nationale allemande devrait affronter le Paraguay en seizièmes de finale.
Malgré une défaite sans conséquence sportive, l’inquiétude grandit autour de la forme de la Mannschaft. D’ici le seizième de finale de lundi à Foxborough, le sélectionneur Julian Nagelsmann doit trouver le bon équilibre entre technique et combativité, tout en s’interrogeant sur l’opportunité d’avoir minimisé les problèmes juste après la rencontre : s’agissait-il d’une analyse sincère ou d’une manière de protéger ses joueurs ?
Alors que des joueurs comme Deniz Undav (« J’ai eu l’impression qu’ils en voulaient plus que nous ») et le capitaine Joshua Kimmich ont dressé un bilan autocritique du match, Nagelsmann s’en est pris aux experts et au présentateur Jürgen Klopp, ainsi qu’à Mats Hummels et Johannes B. Kerner sur MagentaTV, lorsqu’ils ont soulevé la question de la motivation. « Arrêtez avec ces bêtises », a déclaré le sélectionneur national.
Pour Marcel Reif, le danger est que d’autres adversaires copient désormais le schéma équatorien afin d’étouffer dans l’œuf le jeu fluide des Allemands. Si des créateurs comme Musiala ou Wirtz ne trouvent pas de parade face à un pressing physique, l’Allemagne risque, selon l’expert, une élimination précoce en phase à élimination directe.
L’équipe nationale doit comprendre que le beau « jeu » ne suffit pas à lui seul, dans un tournoi de cette envergure, pour s’imposer face à l’élite mondiale.
L’Allemagne devrait affronter le Paraguay lundi à 22h30 en seizièmes de finale, même si l’adversaire peut encore changer d’ici dimanche.