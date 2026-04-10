« Il a joué au-delà de la douleur » : Vincent Kompany fait le point sur l’état de santé d’Harry Kane avant le match retour entre le FC Bayern Munich et le Real Madrid

«« Je n’ai pas encore toutes les données : je dois attendre les derniers rapports de l’entraînement et m’assurer de la condition de chaque joueur. Je veux un groupe aussi impliqué que celui qui a défié Madrid, avec la même concentration, la même motivation et la même intensité. Habituellement, ce n’est pas un souci pour nous », a-t-il expliqué en conférence de presse vendredi, avant d’ajouter : « Si nous modifions notre composition, nous ne voulons pas perdre ce que nous avons construit jusqu’ici. »

Avant la brillante victoire 2-1 au Bernabeu mardi, la question de la participation de Kane se posait tout particulièrement, lui qui avait auparavant souffert de problèmes à la cheville et n’avait pas joué pour l’équipe nationale anglaise pendant la trêve internationale. Finalement, l’attaquant anglais a toutefois figuré dans le onze de départ et a même inscrit le but du 2-0. Il a également participé au premier but.

Certains observateurs ont toutefois cru percevoir que l’Anglais n’était pas à 100 % ; il semblait parfois légèrement gêné. Kompany l’a confirmé, expliquant que son attaquant avait « joué un peu au-delà du seuil de la douleur », avant d’ajouter : « Mais le lendemain, il n’y a pas eu de réaction, c’est le plus important. »