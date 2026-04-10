Avant le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, Kompany n’a pas indiqué à quel point il comptait faire tourner son effectif, ni même si Kane serait aligné, alors que Hambourg est toujours menacé par la relégation.
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« Il a joué au-delà de la douleur » : Vincent Kompany fait le point sur l’état de santé d’Harry Kane avant le match retour entre le FC Bayern Munich et le Real Madrid
«« Je n’ai pas encore toutes les données : je dois attendre les derniers rapports de l’entraînement et m’assurer de la condition de chaque joueur. Je veux un groupe aussi impliqué que celui qui a défié Madrid, avec la même concentration, la même motivation et la même intensité. Habituellement, ce n’est pas un souci pour nous », a-t-il expliqué en conférence de presse vendredi, avant d’ajouter : « Si nous modifions notre composition, nous ne voulons pas perdre ce que nous avons construit jusqu’ici. »
Avant la brillante victoire 2-1 au Bernabeu mardi, la question de la participation de Kane se posait tout particulièrement, lui qui avait auparavant souffert de problèmes à la cheville et n’avait pas joué pour l’équipe nationale anglaise pendant la trêve internationale. Finalement, l’attaquant anglais a toutefois figuré dans le onze de départ et a même inscrit le but du 2-0. Il a également participé au premier but.
Certains observateurs ont toutefois cru percevoir que l’Anglais n’était pas à 100 % ; il semblait parfois légèrement gêné. Kompany l’a confirmé, expliquant que son attaquant avait « joué un peu au-delà du seuil de la douleur », avant d’ajouter : « Mais le lendemain, il n’y a pas eu de réaction, c’est le plus important. »
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Kompany n’a pas encore dévoilé son onze de départ pour affronter St. Pauli.
Interrogé sur une possible rotation de l’effectif, Kompany a rappelé les principes qui ont porté son équipe jusqu’ici : « Il faut se souvenir de notre parcours cette saison : nous sommes là le 10 avril grâce à l’implication de tout le groupe. Si nous procédons à un ou deux changements, ce sera simplement parce que nous avons toujours fonctionné ainsi. En novembre ou en octobre, on pouvait encore se demander si c’était la bonne décision. Mais aujourd’hui, la question ne se pose plus. Nous n’allons rien changer à cette approche pour affronter St. Pauli. La concurrence interne est un moteur, je l’ai vécu dans ma carrière et j’apprécie que nous relevions ainsi notre niveau. Je ne sais pas encore qui jouera, j’y réfléchirai ce soir. »
À six journées de la fin, le Bayern est virtually assuré du titre, avec neuf points d’avance sur le Borussia Dortmund. De son côté, St. Pauli lutte pour son maintien : actuel barragiste, le club espère créer l’exploit pour grimper au classement et dépasser, en cas de victoire, le 1. FC Cologne ou le SV Werder Brême, qui s’affrontent dimanche.