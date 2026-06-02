Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, après l’échec des négociations concernant Anthony Gordon, le FC Bayern Munich aurait jeté son dévolu sur Ismael Saibari, du PSV Eindhoven, pour renforcer son attaque.
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Il a inscrit un but de rêve contre le FCB ! Le Bayern Munich s'apprêterait-il à réaliser un transfert totalement inattendu pour renforcer son attaque ?
Selon Fabrizio Romano, le Bayern Munich et Sofyan Amrabat discutent déjà activement, et les pourparlers se seraient intensifiés après le refus de Gordon. Le milieu marocain serait « impatient de rejoindre le Bayern cet été », indique-t-on.
Sous contrat à Eindhoven jusqu’en 2029, le joueur attend que le champion des Pays-Bas fixe ses exigences financières. Le Bayern, Galatasaray et le Paris Saint-Germain surveilleraient de près ce dossier.
- AFP
Un candidat au FC Barcelone ? Ismael Saibari a inscrit un but somptueux contre le Bayern
Le recrutement d'un nouvel attaquant figure parmi les priorités du Bayern pour le prochain mercato estival. Le profil recherché : un joueur polyvalent capable d'évoluer sur les ailes et de servir de doublure à Harry Kane dans l'axe.
Gordon aurait parfaitement correspondu à ce profil et un accord aurait même été trouvé avec l’international anglais. Finalement, l’attaquant a choisi le FC Barcelone, qui devrait verser jusqu’à 80 millions d’euros à Newcastle United.
Le club s’intéresserait désormais à Saibari, un profil conforme à ses attentes. International marocain, il peut jouer sur les deux ailes, derrière l’attaquant en tant que meneur de jeu, ou même en pointe.
Lors de la défaite 1-2 d’Eindhoven face au Bayern à l’issue de la phase de groupes de la Ligue des champions fin janvier, Saibari avait formé un duo d’attaquants et inscrit un but remarquable pour égaliser à 1-1. Grâce à ce profil polyvalent alliant technique, dynamisme et sens du but, le joueur de 25 ans a impressionné les dirigeants bavarois, en particulier le directeur sportif Max Eberl.
Autre atout non négligeable, son prix serait plus abordable : le Bayern avait fixé un plafond de 60 millions d’euros pour Gordon, et la valeur de Saibari se situerait dans cette fourchette.
Ismael Saibari parviendra-t-il à faire grimper sa cote lors de la Coupe du monde ?
Formé dans les prestigieux clubs belges RSC Anderlecht et KRC Genk, Saibari a d’abord quitté l’équipe U21 de Genk en 2020 pour rejoindre la réserve du PSV. Grâce à ses performances, il a été promu en équipe première d’Eindhoven pour la saison 2022-2023.
Au cours des deux dernières saisons surtout, il s’est imposé comme un élément incontournable du club, contribuant activement aux titres nationaux et se distinguant en Ligue des champions, notamment grâce à un but somptueux inscrit contre le Bayern.
Une situation délicate pour le FC Bayern : lors de la prochaine Coupe du monde, Saibari pourrait encore considérablement augmenter sa valeur en réalisant de bonnes performances avec le Maroc, candidat surprise. Au sein de la sélection nord-africaine, la star du PSV est titulaire au poste de milieu offensif et a déjà joué un rôle clé lors de la Coupe d’Afrique des nations fin 2023. Le Maroc entamera la Coupe du monde par un choc de groupe face au Brésil, puis affrontera l’Écosse et Haïti, avec pour objectif minimum de rallier les huitièmes de finale.
- Getty Images Sport
Le FC Bayern serait-il intéressé ? Les statistiques d'Ismael Saibari au PSV Eindhoven
Jeux
142
Buts
42 passes décisifs.
Passes décisives
29 titres
Titres
3 fois champion des Pays-Bas et 2 fois vainqueur de la Coupe des Pays-Bas.