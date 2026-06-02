Il a inscrit un but de rêve contre le FCB ! Le Bayern Munich s'apprêterait-il à réaliser un transfert totalement inattendu pour renforcer son attaque ?

Le recrutement d'un nouvel attaquant figure parmi les priorités du Bayern pour le prochain mercato estival. Le profil recherché : un joueur polyvalent capable d'évoluer sur les ailes et de servir de doublure à Harry Kane dans l'axe.

Gordon aurait parfaitement correspondu à ce profil et un accord aurait même été trouvé avec l’international anglais. Finalement, l’attaquant a choisi le FC Barcelone, qui devrait verser jusqu’à 80 millions d’euros à Newcastle United.

Le club s’intéresserait désormais à Saibari, un profil conforme à ses attentes. International marocain, il peut jouer sur les deux ailes, derrière l’attaquant en tant que meneur de jeu, ou même en pointe.

Lors de la défaite 1-2 d’Eindhoven face au Bayern à l’issue de la phase de groupes de la Ligue des champions fin janvier, Saibari avait formé un duo d’attaquants et inscrit un but remarquable pour égaliser à 1-1. Grâce à ce profil polyvalent alliant technique, dynamisme et sens du but, le joueur de 25 ans a impressionné les dirigeants bavarois, en particulier le directeur sportif Max Eberl.

Autre atout non négligeable, son prix serait plus abordable : le Bayern avait fixé un plafond de 60 millions d’euros pour Gordon, et la valeur de Saibari se situerait dans cette fourchette.