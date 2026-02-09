Getty/GOAL
« Il a fait perdre un an à la carrière de ce gamin ! » - Gary Lineker exhorte Kobbie Mainoo à poursuivre en justice l'ancien entraîneur de Manchester United Ruben Amorim pour son manque de temps de jeu, alors que le milieu de terrain brille sous les ordres de Michael Carrick.
Mainoo a fait parler de lui lors du mercato après avoir été écarté par Amorim.
Mainoo semblait destiné à quitter Old Trafford à un moment donné, alors que le mercato hivernal s'ouvrait et que le jeune joueur était relégué au second plan sous Amorim. Il n'a pas réussi à se faire une place en Premier League au cours de la première moitié de la saison 2025-26.
L'Italie aurait manifesté son intérêt, le champion de Serie A, Naples, étant en tête de la course pour le recruter, mais Amorim a été démis de ses fonctions d'entraîneur le 5 janvier. Cette décision a permis à Mainoo de repartir à zéro, et il a su tirer le meilleur parti de ces opportunités, un nouveau contrat étant désormais envisagé.
Mainoo a été omniprésent sous les ordres de Carrick lors d'une série de quatre victoires consécutives contre Manchester City, Arsenal, Fulham et Tottenham. Il pourrait désormais être de nouveau en lice pour être sélectionné par l'Angleterre dans le cadre de ses projets pour la Coupe du monde.
Lineker suggère en plaisantant que Mainoo devrait poursuivre Amorim en justice.
L'ancien présentateur de Match of the Day, Lineker, a déclaré au podcast Rest is Football: « Vous savez quoi ? Si j'étais Kobbie Mainoo – et je dis cela pour plaisanter – je me demanderais si je devrais le poursuivre en justice [Amorim] ou non.
Il a fait perdre un an à la carrière de ce gamin. Ce gamin est un footballeur formidable. Mon Dieu, il donne l'impression que tout est facile. Il veut le ballon, il le reçoit avec n'importe qui autour de lui et il se retourne, prend toujours les bonnes décisions, il est gracieux. Je veux dire, allez ! Il a été absolument néfaste pour sa carrière. »
Lineker, qui a disputé 80 matchs avec l'Angleterre et marqué 48 buts internationaux, a ajouté : « S'il ne fait pas partie de l'équipe pour la Coupe du monde... et je pense qu'il le sera s'il reste en forme et continue à jouer, car c'est vraiment un très bon footballeur.
Je sais que son frère a eu quelques ennuis pour avoir écrit « Free Kobbie » sur son t-shirt, mais il a tout à fait raison, son frère. À quoi pensait-il (Amorim) ? ! »
Carrick affirme que Mainoo a encore beaucoup à offrir
Carrick a aidé Mainoo à se remettre sur les rails, et l'ancien milieu de terrain des Red Devils estime que le jeune talent local a encore beaucoup de potentiel à exploiter. Carrick a déclaré : « Il a certainement encore beaucoup à offrir, c'est juste son âge, le stade où il en est dans sa carrière, on pourrait penser qu'il ne fait que commencer. Il a déjà beaucoup d'expérience dans les grands matchs et les situations de pression, ce qui va l'aider à progresser dans son apprentissage du jeu.
En jouant aux côtés de Case [Casmiro] et en apprenant de lui, il acquiert des choses dont il n'a probablement même pas conscience, simplement en étant à ses côtés, ainsi qu'aux côtés des autres joueurs qui l'entourent. Je pense que cela fait partie de son parcours d'apprentissage et de développement.
Je suis très conscient qu'il est arrivé, qu'il a joué quatre matchs et qu'il a trouvé son rythme. Les jeunes joueurs ont parfois des hauts et des bas. Ce n'est pas parce qu'il est bon ou mauvais d'un coup, Kobbie est ce qu'il est.
Il est très important de gérer cela, en particulier pour les jeunes joueurs, et de le comprendre. Il est fantastique en ce moment, il a un impact énorme sur les matchs, et nous continuerons à travailler avec lui et à l'aider, en essayant de l'améliorer au fur et à mesure. »
Interrogé sur la manière dont Mainoo a traversé la période la plus difficile de sa jeune carrière, Carrick a ajouté : « Il n'y a aucun doute sur les capacités de Kobbie et ce qu'il peut apporter, mais il est encore très jeune et nous devons faire attention à ne pas lui mettre trop de pression et à ne pas attendre trop de lui. Il est encore en train d'apprendre le jeu.
Comme il a connu un grand succès, puis n'a évidemment pas joué pendant un certain temps, on pourrait facilement penser qu'il est beaucoup plus âgé et plus expérimenté qu'il ne l'est en réalité. Mais il faut lui rendre hommage, il s'est bien intégré et a trouvé son rythme dans le football, ce qui n'est pas facile après une période d'inactivité, et il l'a trouvé tant sur le plan physique que mental.
Nous savons qu'il est capable de manier le ballon et j'espère qu'avec le temps, il continuera à s'améliorer. Nous devons être patients et ne pas trop attendre de lui tout le temps. »
Calendrier des matchs de Manchester United pour la saison 2025-2026 : les Red Devils en quête d'une cinquième victoire consécutive
Mainoo espère aider les Red Devils à remporter leur cinquième victoire consécutive - permettant ainsi au célèbre fan The United Strand d'aller enfin chez le coiffeur - lors de leur déplacement à West Ham mardi. Un résultat positif dans l'est de Londres permettra aux hommes de Carrick de rester dans le top 4 de la Premier League et de rester en course pour la qualification en Ligue des champions.
