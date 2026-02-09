« Il a fait perdre un an à la carrière de ce gamin ! » - Gary Lineker exhorte Kobbie Mainoo à poursuivre en justice l'ancien entraîneur de Manchester United Ruben Amorim pour son manque de temps de jeu, alors que le milieu de terrain brille sous les ordres de Michael Carrick.

Carrick a aidé Mainoo à se remettre sur les rails, et l'ancien milieu de terrain des Red Devils estime que le jeune talent local a encore beaucoup de potentiel à exploiter. Carrick a déclaré : « Il a certainement encore beaucoup à offrir, c'est juste son âge, le stade où il en est dans sa carrière, on pourrait penser qu'il ne fait que commencer. Il a déjà beaucoup d'expérience dans les grands matchs et les situations de pression, ce qui va l'aider à progresser dans son apprentissage du jeu.

En jouant aux côtés de Case [Casmiro] et en apprenant de lui, il acquiert des choses dont il n'a probablement même pas conscience, simplement en étant à ses côtés, ainsi qu'aux côtés des autres joueurs qui l'entourent. Je pense que cela fait partie de son parcours d'apprentissage et de développement.

Je suis très conscient qu'il est arrivé, qu'il a joué quatre matchs et qu'il a trouvé son rythme. Les jeunes joueurs ont parfois des hauts et des bas. Ce n'est pas parce qu'il est bon ou mauvais d'un coup, Kobbie est ce qu'il est.

Il est très important de gérer cela, en particulier pour les jeunes joueurs, et de le comprendre. Il est fantastique en ce moment, il a un impact énorme sur les matchs, et nous continuerons à travailler avec lui et à l'aider, en essayant de l'améliorer au fur et à mesure. »

Interrogé sur la manière dont Mainoo a traversé la période la plus difficile de sa jeune carrière, Carrick a ajouté : « Il n'y a aucun doute sur les capacités de Kobbie et ce qu'il peut apporter, mais il est encore très jeune et nous devons faire attention à ne pas lui mettre trop de pression et à ne pas attendre trop de lui. Il est encore en train d'apprendre le jeu.

Comme il a connu un grand succès, puis n'a évidemment pas joué pendant un certain temps, on pourrait facilement penser qu'il est beaucoup plus âgé et plus expérimenté qu'il ne l'est en réalité. Mais il faut lui rendre hommage, il s'est bien intégré et a trouvé son rythme dans le football, ce qui n'est pas facile après une période d'inactivité, et il l'a trouvé tant sur le plan physique que mental.

Nous savons qu'il est capable de manier le ballon et j'espère qu'avec le temps, il continuera à s'améliorer. Nous devons être patients et ne pas trop attendre de lui tout le temps. »