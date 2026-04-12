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« Il a fait le plein » : Neymar reçoit les éloges de l'entraîneur de Santos après le retour victorieux de la superstar brésilienne
Neymar a été le grand artisan de la victoire de Santos.
Neymar s'est montré très présent tout au long du match, alors qu'il avait manqué les deux rencontres précédentes de Santos, respectivement pour cause de suspension et de repos. Les locaux ont fait preuve d'une excellente discipline tactique pour mener le match à son terme et préserver leur maigre avantage, obtenu en seconde période grâce à un but du remplaçant Moises. Cependant, tous les regards étaient rivés sur Neymar, de retour sur le terrain, qui a dicté le rythme, créé des occasions et mené son équipe vers une victoire cruciale en championnat.
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Cuca salue la condition physique de Neymar
Au terme de cette victoire âprement disputée, Cuca n’a pas tardé à souligner l’immense effort physique fourni par ses joueurs. Expliquant son analyse tactique, l’entraîneur a déclaré : « C’est un processus naturel que nous avons mis en place et, naturellement, ils ont bien joué. Neymar a donné tout ce qu’il avait, comme on dit. Gabigol [Barbosa] aussi. Aujourd’hui, ils ont été à la hauteur. Je n’ai pas encore leurs chiffres de performance physique, mais c’est sans doute l’un de leurs meilleurs matchs de l’année, tant sur le plan athlétique que dans l’engagement. La tendance est à ce qu’il [Neymar] enchaîne les rencontres. Il n’a pas besoin de jouer dimanche puis mercredi, dimanche puis mercredi, 90 minutes à chaque fois. On peut gérer son temps de jeu pour qu’il soit à 100 % tous les trois jours. »
Analyse des statistiques de match de Neymar
Les statistiques confirment l’influence considérable de Neymar sur l’ensemble des 90 minutes. Il a totalisé 77 touches de balle et réussi 32 de ses 44 passes. L’attaquant a également délivré deux passes décisives et s’est montré impeccable dans ses longues passes, trouvant ses coéquipiers à chacune de ses cinq tentatives. Bien qu’il n’ait pas marqué, avec un total de buts attendus (xG) de 0,26 sur cinq tirs, son engagement a été phénoménal. Il a remporté 14 duels au sol et récupéré le ballon à trois reprises, confirmant ainsi la confiance de son entraîneur en sa condition physique et son esprit de compétition face à un adversaire coriace.
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Ambitions pour la Coupe du monde 2026
L’attaquant de 34 ans entend guider le Brésil lors de la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur Carlo Ancelotti a toutefois rappelé qu’il devait maintenir sa meilleure condition physique pour être convoqué. À deux mois du coup d’envoi, Neymar espère que sa dernière performance lui ouvrira les portes du groupe.