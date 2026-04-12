« Il a fait le plein » : Neymar reçoit les éloges de l'entraîneur de Santos après le retour victorieux de la superstar brésilienne

Au terme de cette victoire âprement disputée, Cuca n’a pas tardé à souligner l’immense effort physique fourni par ses joueurs. Expliquant son analyse tactique, l’entraîneur a déclaré : « C’est un processus naturel que nous avons mis en place et, naturellement, ils ont bien joué. Neymar a donné tout ce qu’il avait, comme on dit. Gabigol [Barbosa] aussi. Aujourd’hui, ils ont été à la hauteur. Je n’ai pas encore leurs chiffres de performance physique, mais c’est sans doute l’un de leurs meilleurs matchs de l’année, tant sur le plan athlétique que dans l’engagement. La tendance est à ce qu’il [Neymar] enchaîne les rencontres. Il n’a pas besoin de jouer dimanche puis mercredi, dimanche puis mercredi, 90 minutes à chaque fois. On peut gérer son temps de jeu pour qu’il soit à 100 % tous les trois jours. »