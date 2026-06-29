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Nacho FerriVoetbalzone
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Il a failli raccrocher les crampons, mais il est désormais le nouveau meneur de jeu du Feyenoord : qui est Nacho Ferri ?

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Analysis
Feyenoord
N. Ferri

Le Feyenoord s'apprête à présenter Nacho Ferri, sa deuxième recrue estivale. Le club de Rotterdam devrait verser huit millions d'euros pour l'attaquant de 21 ans de Westerlo, un montant qui, selon le journaliste spécialisé dans les transferts Sacha Tavolieri, pourrait grimper jusqu'à dix millions d'euros.

Quel profil propose Ferri et pourquoi a-t-il séduit le Feyenoord ? Voetbalzone a passé en revue images et statistiques. Conclusion ? Avec Ferri, Feyenoord s’offre un attaquant athlétique, travailleur et extrêmement motivé. Il est à l’aise dans les airs, fait preuve d’un grand enthousiasme, mais lui manque encore l’instinct du buteur et la finesse technique propres aux avant-postes de très haut niveau. Malgré tout, l’Espagnol se présente comme un candidat crédible pour succéder à Ayase Ueda, dont le départ de Rotterdam semble probable.

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    De grandes chaussures à remplir

    En réalisant ce transfert, les dirigeants de Rotterdam anticipent déjà un possible départ d’Ueda, auteur d’une saison exceptionnelle. Après un début d’exercice laborieux aux Pays-Bas, l’attaquant japonais a terminé meilleur buteur de la VriendenLoterij Eredivisie avec 25 réalisations en 31 rencontres.

    L’attaquant de 27 ans s’est également illustré lors de la Coupe du monde, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive en trois matchs, preuve de son impact sur la scène internationale. Selon l’expert en transferts Fabrizio Romano, Ueda est très courtisé à l’étranger et pourrait rejoindre la Bundesliga ou la Premier League cet été. Everton, Leeds United et Brighton & Hove Albion seraient sur les rangs, même si rien n’est encore officiel.

    Ferri hérite donc d’un héritage conséquent et les attentes sont élevées. Reste à savoir quel profil de joueur mettra à disposition le tout nouvel entraîneur Giovanni van Bronckhorst, et s’il possède les qualités nécessaires pour faire rapidement oublier Ueda au stade De Kuip.


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  • L'homme qui a failli tout arrêter

    D’après l’Algemeen Dagblad, Ferri a failli abandonner le football durant son adolescence. L’attaquant traversait une forte poussée de croissance, source de douleurs et de problèmes physiques fréquents à cet âge.

    À l’époque, il évoluait avec l’UD Alzira, formation de cinquième division espagnole. Malgré son ambition, les résultats tardaient à venir, jusqu’à ce que la pandémie de coronavirus lui offre une pause salutaire et lui permette de gagner en puissance, en solidité et en vitesse. Il a alors commencé à marquer plus régulièrement, attirant ainsi l’attention de plusieurs grands clubs espagnols.

    En 2021, l’Eintracht Francfort, alors en milieu de tableau en Bundesliga, saisit sa chance et recrute cet attaquant de grande taille (1,92 m) en provenance d’Alzira. Il disputera finalement 13 matchs pour le club allemand, au cours desquels il marquera un but. Il ne parvient toutefois pas à percer outre-Rhin. Un prêt au KV Courtrai, en Belgique, doit le remettre sur la bonne voie, et c’est chose faite.

    Au cours de la saison 2024-2025, il inscrit huit buts en 34 matchs et laisse une telle impression en Belgique que Westerlo, un autre club de D1A, décide de le recruter un an plus tard. L’été dernier, il a été transféré pour 1,5 million d’euros au KVC Westerlo, un changement qui lui a bien réussi.

    En 37 matchs, il a trouvé le chemin des filets à onze reprises et délivré quatre passes décisives. Si sa finition reste perfectible, son impact en tant que « pivot » et « point d’ancrage » a convaincu les observateurs. Son passage à Westerlo n’aura duré qu’une saison, mais il lui a ouvert les portes de De Kuip pour l’exercice à venir.


  • De quel type de joueur s’agit-il ?

    Les statistiques ne racontent pas toute l’histoire, mais elles offrent un aperçu précieux du profil d’un joueur ; commençons donc par les analyser.

    Les statistiques de Ferri lors de la saison dernière à Westerlo sont très impressionnantes, surtout en ce qui concerne son jeu offensif. Avec onze réalisations, il pointe à la septième place du classement des meilleurs buteurs du championnat belge, une performance d’autant plus notable que les résultats de son équipe ont été irréguliers. Pourtant, l’attaquant a tendance à se sous-évaluer au regard des statistiques comparatives. Son xG (but attendus) s’élève à 16,2, et il est le joueur ayant tiré le plus au but dans le championnat : 101 tentatives. Il est également en tête du classement des tirs cadrés (42) et des têtes effectuées parmi tous les attaquants du championnat. Autrement dit, Ferri se crée beaucoup d’occasions, mais il ne parvient pas toujours à les convertir.


  • Ferri a démontré la saison dernière qu’il possédait une véritable aptitude à marquer. L’attaquant est constamment à la recherche d’espaces devant le but et déjoue régulièrement les défenseurs en se démarquant habilement dans leur dos, comme le montre l’exemple ci-dessous. Dans cette action, il bat son adversaire en s’enfonçant d’abord profondément dans la défense, puis en ressortant dans son dos. Grâce à sa taille et à sa solide technique aérienne, il se montre également dangereux dans les airs.

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    Ces images illustrent parfaitement ses qualités d’attaquant moderne : il scrute en permanence son vis-à-vis, l’observe sans relâche. Dès que le défenseur central le perd brièvement de vue, il déclenche une feinte de course et le surprend. Il se crée ainsi une occasion dangereuse en se libérant dans son dos.

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  • De plus, grâce à son gabarit imposant, il sert souvent de « point d’ancrage ». Ferri est un excellent point de réception et permet à son équipe de conserver le ballon et de mettre en position les joueurs créatifs qui l’entourent. Ses statistiques le prouvent. Comparé aux autres attaquants de la Pro League belge, il s’est distingué par le nombre de duels remportés (272) et de duels aériens gagnés (157), tout en perdant pratiquement jamais le ballon. Selon les données de Fotmob, il n’a perdu le ballon que 51 fois sur l’ensemble de la saison 2025/26, se révélant un point d’appui fiable, que ce soit dans les passes au sol ou en profondeur.

    S’il n’est pas le plus rapide, son physique, son endurance et son éthique de travail en font un joueur très dangereux, capable de créer des espaces pour ses coéquipiers. L’attaquant espagnol ne recule jamais : il presse, court et se projette dans les intervalles. Il se jette sur presque tous les ballons, quelle que soit la difficulté, et avec un taux de réussite significatif.

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    Cette intensité est à la fois sa force et sa limite : il gagne beaucoup de duels grâce à son caractère, mais commet aussi des fautes. La saison passée, il a été sanctionné à 71 reprises et a reçu sept cartons jaunes, un total élevé pour un avant-centre. Sous les couleurs de Courtrai, l’exercice précédent, il en avait même récolté neuf.

    Les supporters du Feyenoord peuvent donc s’attendre à un attaquant travailleur, combatif et dévoué. En ce sens, avec sa puissance dans les duels et sa force de tête, il évoque quelque peu Ueda. Avec 81 actions défensives et 57 ballons récupérés, il a été déterminant dans le pressing et la récupération du ballon pour Westerlo. Il a même récupéré le ballon 20 fois dans la surface adverse, soit plus que 92,4 % des attaquants de la Pro League.

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  • Ses points faibles

    Ferri n’est pas un joueur techniquement raffiné, doté d’un toucher de balle soyeux. Le jeu de cet attaquant espagnol paraît plutôt brut, maladroit et peu élaboré. Dans les petits espaces, quand les adversaires jouent en bloc bas, il ne vous sera guère utile pour percer la défense. Il doit encore progresser sur sa première touche et son contrôle de balle. Dans les situations où il dispose de plus d’espace, il compense toutefois ses lacunes techniques par son physique. Il se révèle donc utile pour contourner le bloc adverse et se montrer dangereux via des centres précoces.

    En outre, comme indiqué précédemment, ce n’est pas un véritable finisseur – il manque encore trop d’occasions pour l’être –, mais c’est un joueur extrêmement motivé, qui progresse rapidement. Si l’on compare ses statistiques de la saison à Courtrai à celles de Westerlo, on constate qu’il se crée davantage d’occasions, tire plus souvent au but et se retrouve plus fréquemment en position de frappe.

    Reste qu’il doit encore apprendre à gérer son énergie avec plus de discernement. Son immense travail est à la fois sa force et sa limite, comme le prouvent ses nombreuses fautes et cartons jaunes. Un attaquant doit parfois préserver ses forces pour atteindre son pic au moment clé, lancer la bonne course ou transformer une occasion en but.


  • Conclusion

    Nacho Ferri correspond parfaitement au profil recherché par Feyenoord. L’Espagnol est solide physiquement, excellent de la tête et constitue un point d’appui idéal : des qualités qu’il partage avec Ueda. Alors que le Japonais s’est distingué cette saison par son efficacité devant le but, Ferri laisse encore trop d’occasions passer. C’est un diamant brut plein de potentiel, mais il doit encore faire ses preuves en Eredivisie.