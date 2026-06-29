De plus, grâce à son gabarit imposant, il sert souvent de « point d’ancrage ». Ferri est un excellent point de réception et permet à son équipe de conserver le ballon et de mettre en position les joueurs créatifs qui l’entourent. Ses statistiques le prouvent. Comparé aux autres attaquants de la Pro League belge, il s’est distingué par le nombre de duels remportés (272) et de duels aériens gagnés (157), tout en perdant pratiquement jamais le ballon. Selon les données de Fotmob, il n’a perdu le ballon que 51 fois sur l’ensemble de la saison 2025/26, se révélant un point d’appui fiable, que ce soit dans les passes au sol ou en profondeur.

S’il n’est pas le plus rapide, son physique, son endurance et son éthique de travail en font un joueur très dangereux, capable de créer des espaces pour ses coéquipiers. L’attaquant espagnol ne recule jamais : il presse, court et se projette dans les intervalles. Il se jette sur presque tous les ballons, quelle que soit la difficulté, et avec un taux de réussite significatif.

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Cette intensité est à la fois sa force et sa limite : il gagne beaucoup de duels grâce à son caractère, mais commet aussi des fautes. La saison passée, il a été sanctionné à 71 reprises et a reçu sept cartons jaunes, un total élevé pour un avant-centre. Sous les couleurs de Courtrai, l’exercice précédent, il en avait même récolté neuf.

Les supporters du Feyenoord peuvent donc s’attendre à un attaquant travailleur, combatif et dévoué. En ce sens, avec sa puissance dans les duels et sa force de tête, il évoque quelque peu Ueda. Avec 81 actions défensives et 57 ballons récupérés, il a été déterminant dans le pressing et la récupération du ballon pour Westerlo. Il a même récupéré le ballon 20 fois dans la surface adverse, soit plus que 92,4 % des attaquants de la Pro League.

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