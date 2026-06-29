Le Feyenoord s'apprête à présenter Nacho Ferri, sa deuxième recrue estivale. Le club de Rotterdam devrait verser huit millions d'euros pour l'attaquant de 21 ans de Westerlo, un montant qui, selon le journaliste spécialisé dans les transferts Sacha Tavolieri, pourrait grimper jusqu'à dix millions d'euros.
Quel profil propose Ferri et pourquoi a-t-il séduit le Feyenoord ? Voetbalzone a passé en revue images et statistiques. Conclusion ? Avec Ferri, Feyenoord s’offre un attaquant athlétique, travailleur et extrêmement motivé. Il est à l’aise dans les airs, fait preuve d’un grand enthousiasme, mais lui manque encore l’instinct du buteur et la finesse technique propres aux avant-postes de très haut niveau. Malgré tout, l’Espagnol se présente comme un candidat crédible pour succéder à Ayase Ueda, dont le départ de Rotterdam semble probable.