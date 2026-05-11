« Mon rêve est de travailler un jour comme recruteur ou entraîneur au centre de formation de Dortmund. Et c'est exactement là que je me vois », déclarait Dario Scuderi en mars 2021 lors d'une longue interview accordée à SPOX, interrogé sur ses perspectives pour 2026. Un peu plus de cinq ans plus tard, force est de constater que ce jeune homme de 28 ans a concrétisé son ambition.
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Il a failli perdre une jambe suite à une blessure effroyable, mais celui qui a révélé Inacio, Reggiani et les autres poursuit son rêve au BVB
Scuderi est bien en poste au BVB, où il agit en tant que recruteur spécialisé dans la détection des jeunes talents. Dans ce cadre, l’Italien sillonne le globe à la recherche de pépites capables d’intéresser le Borussia.
Retiré des terrains depuis 2019, il a déjà prouvé son efficacité : il a notamment attiré Filippo Mane, arrivé début 2021 en provenance de l’équipe U19 de la Sampdoria de Gênes, ainsi que les jeunes Samuele Inacio et Luca Reggiani, déjà intégrés au groupe professionnel cette saison.
« C’est génial. Je voyage souvent en Europe, je découvre de nombreux pays et je vois beaucoup de bons joueurs. J’aime regarder le football et j’aime l’analyser », a-t-il confié un jour dans un podcast du club.
« La blessure au genou la plus grave qu'on puisse imaginer »
Une certitude : s’il avait pu choisir, Scuderi serait encore professionnel aujourd’hui, en pleine force de l’âge. Le destin en a décidé autrement. Sa blessure, particulièrement sévère, a même poussé une superstar comme Neymar à lui adresser des vœux de prompt rétablissement.
Que s’était-il passé ? À 18 ans, Scuderi évoluait avec les U19 du BVB à Varsovie, en Youth League, compétition qu’il scrute désormais pour repérer les talents de demain.
C’est là, en Pologne, qu’il a subi « la blessure au genou la plus grave qu’on puisse imaginer », selon les mots du célèbre spécialiste munichois du genou, le docteur Michael Strobel. Le diagnostic est sans appel : luxation du genou, double rupture des ligaments croisés, rupture du ligament latéral et lésion du ménisque.
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Selon les informations disponibles, Scuderi est pressenti pour occuper le poste d’arrière droit sous les ordres de Tuchel.
Scuderi a d’abord gravi les échelons des équipes de jeunes du Borussia. Sous la houlette de Hannes Wolf, il a conquis deux titres de champion. En 2016, Thomas Tuchel prévoyait de le reconvertir en arrière droit au sein de l’équipe première. Mais en septembre, un sprint malencontreux a suivi une mauvaise passe.
« Comme j’étais très haut sur le terrain, mon adversaire s’est retrouvé seul face au but peu après », se souvient Scuderi. « J’ai alors mis toute mon énergie dans ce sprint et j’ai réussi à le rattraper. Mais bloquer son tir m’a coûté très cher. »
Commence alors un véritable calvaire. Les heures qui suivent la blessure sont éprouvantes : après un passage dans un second hôpital de Varsovie, son genou gonfle « comme deux ballons de foot ». « Le lendemain matin, on m’a poussé en fauteuil roulant pour aller prendre le petit-déjeuner », raconte-t-il.
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Dario Scuderi a frôlé l’amputation d’une jambe.
Le docteur Markus Braun, médecin du Borussia Dortmund, accompagnait l’équipe pour la rencontre de Ligue des champions prévue plus tard dans la soirée et il s’est immédiatement inquiété. « Il a ordonné de rentrer sans délai à Dortmund, car il existait un risque de syndrome des loges, cette pathologie qui se traduit par une accumulation de liquide comprimant tissus, tendons et nerfs », a expliqué Scuderi.
Il décline le jet privé proposé par le directeur général Hans-Joachim Watzke et regagne Dortmund avec le groupe. À l’aéroport, un employé le fait basculer de son fauteuil roulant lors de l’enregistrement. Pendant le vol, il est installé « tout devant, seul dans une rangée de trois, juste devant Tuchel et Michael Zorc ».
À l’arrivée de l’avion, Scuderi est directement conduit au bloc opératoire pour une intervention d’urgence, la première d’une longue série. Son état est alors si grave qu’il risque même de perdre sa jambe. « J’étais sous le choc. En me réveillant, j’ai aussitôt soulevé la couverture imprégnée de sang pour vérifier que mon membre était toujours là. Un immense soulagement », raconte-t-il.
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Premier entraînement après 623 jours d’arrêt suite à une blessure
Malgré l’obstacle, Scuderi n’a pas abdiqué. D’une détermination sans faille, il a lutté contre une retraite anticipée et enchaîné les progrès. L’astuce décisive, qui lui a permis de reprendre véritablement l’entraînement, est venue de Rome : un médecin lui a posé une minuscule attelle, intégrée comme une semelle dans ses chaussures de football, afin de compenser le dysfonctionnement de ses nerfs de la jambe endommagés. « Cette attelle a été la solution décisive, elle m’a permis de rejouer », explique Scuderi.
Le 8 mai 2019, après 967 jours d’absence, il réintègre enfin le groupe de la réserve du Borussia Dortmund pour un match officiel.
Le 8 mai 2019, après 967 jours d’absence, il est enfin réintégré dans le groupe pour une journée de championnat, sans toutefois entrer en jeu avec les U23. « J’espérais vraiment jouer quelques minutes, mais le club voulait sans doute éviter tout risque de rechute », conclut-il.
« Aucun souci, juste une cicatrice de 115 points de suture »
Peu après, son parcours de joueur au BVB touchait à sa fin. Le contrat de Scuderi, qui arrivait à échéance au sein de la réserve, n’a pas été renouvelé. Il a décliné des offres de niveau similaire à celui de la Regionalliga, car le Borussia lui proposait de débuter une carrière d’entraîneur au sein de l’académie de football. Parallèlement, il tente un dernier come-back dans sa ville natale, au FC Iserlohn 46/49, mais après un seul match, le constat est sans appel : l’heure est venue pour l’après-carrière.
Après avoir entraîné des enfants de 9 à 11 ans, il s’est tourné vers le recrutement. Ses trouvailles, comme Inacio, Mane et Reggiani – les deux derniers ayant déjà signé un contrat professionnel –, attestent de son œil averti.
Quant à son genou, il assure que tout va bien : « Je n’ai plus aucun problème, si ce n’est une cicatrice de 115 points de suture. Je marche normalement, même si je ne peux pas encore lever le pied correctement. Les médecins pensent que le nerf se rétablira de lui-même, mais personne ne sait quand ni même si cela arrivera un jour. »
Dario Scuderi : un panorama complet de son parcours au sein des équipes U17 et U19 du BVB.
Équipe Matchs Buts Passes décisives Borussia Dortmund U17 24 2 1 Borussia Dortmund U19 36 1 5