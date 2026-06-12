Il a failli finir en prison et a été limogé par le sélectionneur national : Julian Nagelsmann retrouve lors de la Coupe du monde un ancien transfert raté dans un face-à-face explosif

Sur le terrain, il a certes de nouveau fait ses preuves sur le plan sportif, mais en dehors, il s'est complètement mis hors-jeu. En janvier 2023, Brenet a été pris deux fois au volant sans permis en l'espace de deux semaines seulement. Il l'avait perdu en 2020, à la suite d'une conduite en état d'ivresse.

« Il ne semble manifestement pas tenir compte des autorités. J’ai l’impression qu’il continue à jouer au football après avoir reçu un carton rouge », a déclaré le juge compétent, qui a condamné Brenet en 2024 à une peine d’un mois de prison. En 2021, il avait déjà écopé d’une amende et de travaux d’intérêt général avec sursis pour violence conjugale. En appel, sa peine de prison pour conduite sans permis a été convertie en travaux d’intérêt général, mais Twente a malgré tout résilié son contrat.

Il s’engage ensuite avec Al-Rayyan au Qatar, où il ne dispute que six matchs en 2024/25, puis rejoint le FC Livingston en Écosse à l’automne et Kayserispor en Turquie lors de la phase retour. Il prend désormais part à la Coupe du monde avec Curaçao. Bien qu’il ait disputé de nombreux matchs avec les sélections jeunes néerlandaises et même participé aux qualifications pour la Coupe du monde 2016 avec l’Elftal, la FIFA lui a accordé une dérogation spéciale lui permettant de jouer pour le pays d’origine de ses parents.

Depuis ses débuts avec Curaçao en 2024, Brenet a récolté six points en 17 matchs. Lors de la rencontre de préparation à la Coupe du monde face à Aruba, il a débuté au poste d’arrière droit et a marqué un but. Dimanche à 19 heures, le joueur, désormais âgé de 32 ans, affrontera avec son équipe l’Allemagne pour le coup d’envoi de la Coupe du monde – et ses anciens entraîneurs Nagelsmann et Schreuder.