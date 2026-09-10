« Il a été la clé » : Matheus Fernandes révèle l'influence de Roberto De Zerbi sur le transfert à 85 millions de livres sterling à Tottenham

Tottenham a connu des difficultés au début de la nouvelle saison de Premier League, en ne parvenant pas à décrocher de victoire lors de ses trois premiers matches. Cependant, Fernandes insiste sur le fait que l’atmosphère reste positive.

Dans un entretien accordé à Sky Sports, le Portugais a expliqué que De Zerbi avait joué un rôle crucial dans son transfert de 85 millions de £ en provenance de West Ham. La vision du manager a convaincu le milieu de terrain que le projet du nord de Londres lui convenait parfaitement.

« J’ai parlé avec le Mister et il a été la clé de cette décision, a déclaré Fernandes. Il a parlé avec moi, il a parlé avec mon père, il a parlé avec ma mère. Donc, ce n’était pas seulement une question de moi, c’était aussi une question des gens autour de moi. »