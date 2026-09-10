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« Il a été la clé » : Matheus Fernandes révèle l'influence de Roberto De Zerbi sur le transfert à 85 millions de livres sterling à Tottenham
Le facteur De Zerbi derrière un énorme transfert
Tottenham a connu des difficultés au début de la nouvelle saison de Premier League, en ne parvenant pas à décrocher de victoire lors de ses trois premiers matches. Cependant, Fernandes insiste sur le fait que l’atmosphère reste positive.
Dans un entretien accordé à Sky Sports, le Portugais a expliqué que De Zerbi avait joué un rôle crucial dans son transfert de 85 millions de £ en provenance de West Ham. La vision du manager a convaincu le milieu de terrain que le projet du nord de Londres lui convenait parfaitement.
« J’ai parlé avec le Mister et il a été la clé de cette décision, a déclaré Fernandes. Il a parlé avec moi, il a parlé avec mon père, il a parlé avec ma mère. Donc, ce n’était pas seulement une question de moi, c’était aussi une question des gens autour de moi. »
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Passion et attrait tactique
Fernandes a été profondément impressionné par l’énergie que De Zerbi apporte au club. Le milieu de terrain a souligné que la passion de l’entraîneur est évidente sur le terrain comme en dehors. « Vous le sentez quand vous parlez avec lui, l’énergie, la passion pour le football », a ajouté Fernandes.
« Le premier jour de la pré-saison, je l’ai rencontré et il était très heureux. J’étais moi aussi très heureux de jouer pour lui. J’ai dit : “Écoutez, j’ai choisi Tottenham parce qu’une des plus grandes raisons, c’était vous.” » Fernandes a également souligné que le système tactique mis en place par De Zerbi lui plaît énormément, ce qui a aussi été un facteur majeur dans sa décision.
La qualité de l’effectif et l’effet ketchup
Malgré le fait que Tottenham ne compte qu’un seul point jusqu’à présent, Fernandes estime qu’évoluer aux côtés de meilleurs joueurs va lui permettre d’élever son propre niveau de performance. Il est convaincu que l’effectif possède la qualité nécessaire pour lutter pour des trophées. « Si vous regardez l’effectif, c’est une grande équipe avec de grands joueurs, des joueurs importants, des joueurs d’expérience, des joueurs avec beaucoup de qualité. Donc, quand vous jouez avec de meilleurs joueurs, je pense que vous jouez mieux », a insisté Fernandes. Évoquant la mauvaise forme actuelle, il a comparé leur situation à une célèbre analogie du football. « Vous savez qu’il faut un peu de temps pour assimiler les timings, tout l’aspect tactique, et quand vous y arrivez, c’est comme le ketchup. Ça commence à couler. »
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Quelle suite pour Tottenham ?
Tottenham cherchera désormais à décrocher sa première victoire de la saison en Premier League lorsqu’il recevra Everton samedi. Fernandes et ses coéquipiers comprennent l’importance de rester calmes pendant cette période de transition. Prendre trois points ce week-end pourrait servir de déclic dont ils ont besoin pour lancer leur saison et commencer à lutter dans le haut du classement.
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