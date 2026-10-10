Malgré le caractère très médiatisé de l'erreur, Eberl s'est empressé de souligner que le résultat n'était pas uniquement la faute de l'homme entre les poteaux. Il a noté que l'équipe, dans son ensemble, n'avait pas su tirer profit des nombreuses occasions qu'elle s'était créées pour se mettre à l'abri. « Nous nous sommes rendu la vie difficile avec une série d'erreurs. Manu est impliqué là-dedans, mais d'autres le sont aussi », a-t-il ajouté, comme cité par Sky Sports. « Nous avons eu assez d'occasions pour gagner le match malgré tout. »

Fellhauer, l'homme du moment, a admis après le coup de sifflet final qu'il aurait peut-être pu conclure l'occasion encore plus tôt, même s'il a choisi d'être précis plutôt que précipité. « J'aurais pu frapper encore plus vite. Mais le risque était trop grand que ça passe à côté », a déclaré Fellhauer aux médias. Le but a été officiellement chronométré à un peu plus de huit secondes, établissant un nouveau record du but le plus rapide jamais inscrit dans l'élite allemande. En trouvant le chemin des filets si rapidement, il a effacé le précédent record de neuf secondes détenu conjointement par Kevin Volland et Karim Bellarabi, inscrivant son nom dans les livres des records de la Bundesliga aux dépens de l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football.