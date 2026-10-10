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« Il a essayé de régler ça de manière trop risquée ! » - Eberl critique la bourde de Neuer alors que le Bayern encaisse le but le plus rapide de l'histoire de la Bundesliga lors du nul à Augsbourg
Eberl souligne le manque de sang-froid de Neuer
Le match restera dans les mémoires pour un moment d’histoire dont les géants bavarois se seraient bien passés. Immédiatement après le coup d’envoi de Luis Diaz, le ballon a été remis en retrait vers Neuer, qui a eu du mal à maîtriser efficacement la passe. Flairant la bonne affaire, Robin Fellhauer, d’Augsbourg, a jailli sur le ballon relâché, profitant de l’hésitation inhabituelle de Neuer pour glisser le ballon au fond des filets.
« Il a fait une erreur, a mal pris le ballon, puis il a voulu la rattraper et l’a fait de manière trop risquée », a déclaré Eberl en évoquant ce moment précis qui a vu le Bayern être mené avant même que de nombreux supporters n’aient pris place.
- AFP
L’histoire de la Bundesliga écrite en huit secondes
Malgré le caractère très médiatisé de l'erreur, Eberl s'est empressé de souligner que le résultat n'était pas uniquement la faute de l'homme entre les poteaux. Il a noté que l'équipe, dans son ensemble, n'avait pas su tirer profit des nombreuses occasions qu'elle s'était créées pour se mettre à l'abri. « Nous nous sommes rendu la vie difficile avec une série d'erreurs. Manu est impliqué là-dedans, mais d'autres le sont aussi », a-t-il ajouté, comme cité par Sky Sports. « Nous avons eu assez d'occasions pour gagner le match malgré tout. »
Fellhauer, l'homme du moment, a admis après le coup de sifflet final qu'il aurait peut-être pu conclure l'occasion encore plus tôt, même s'il a choisi d'être précis plutôt que précipité. « J'aurais pu frapper encore plus vite. Mais le risque était trop grand que ça passe à côté », a déclaré Fellhauer aux médias. Le but a été officiellement chronométré à un peu plus de huit secondes, établissant un nouveau record du but le plus rapide jamais inscrit dans l'élite allemande. En trouvant le chemin des filets si rapidement, il a effacé le précédent record de neuf secondes détenu conjointement par Kevin Volland et Karim Bellarabi, inscrivant son nom dans les livres des records de la Bundesliga aux dépens de l'un des plus grands gardiens de l'histoire du football.
La rare erreur de Neuer à la loupe
Malgré cette rare erreur, le gardien de 40 ans affiche un palmarès illustre avec le Bayern Munich. Depuis son arrivée en provenance de Schalke en 2011, Neuer a remporté la Bundesliga à 13 reprises, la DFB-Pokal à six reprises, ainsi que la Ligue des champions et la Coupe du monde des clubs à deux reprises chacune, en plus d’une impressionnante collection d’autres trophées. Au cours de sa remarquable carrière, il a disputé 604 matches avec le géant bavarois toutes compétitions confondues, en gardant sa cage inviolée à 272 reprises.
« Nous le savons tous, on voit rarement ça de la part de Manuel Neuer, a poursuivi Eberl. Je ne connais pas ses 800 matches officiels ou plus et je ne sais pas s’il y a commis de plus grosses erreurs. Il a fait une erreur, a mal pris le ballon, puis il a voulu la corriger, et au final il l’a fait de manière trop risquée. »
- AFP
Occasion manquée de prendre la première place
Ce match nul représente une occasion importante manquée pour le Bayern Munich, qui abordait le week-end avec la possibilité de reprendre sa place en tête du classement de Bundesliga après le match nul du Borussia Dortmund contre le Werder Brême hier. Déjà tenu en échec par Schalke lors de la deuxième journée de la saison, le Bayern n’a pas su profiter du faux pas de Dortmund et occupe désormais la deuxième place du classement avec 11 points, à deux longueurs du leader.
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