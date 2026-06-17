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« Il a encore de beaux jours devant lui » : Cristiano Ronaldo pourrait jouer jusqu’à la CINQUANTAINE, selon une ancienne star de Manchester United
Une impression d'invincibilité
L’ancien attaquant anglais Teddy Sheringham estime que Cristiano Ronaldo possède les qualités physiques et la détermination nécessaires pour jouer jusqu’à 50 ans. Malgré les exigences du football professionnel, il salue la préparation méticuleuse de l’avant-centre d’Al-Nassr, qui le distingue de tous les joueurs de l’histoire.
Interrogé par BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes de la Coupe du monde, Sheringham a déclaré : « Cristiano Ronaldo pourrait-il jouer jusqu'à 50 ans à ce rythme ? Cela ne m’étonnerait pas : à 41 ans, il est toujours au top. Il s’appuie sur sa propre équipe de préparateurs depuis quinze ans pour rester au meilleur de sa forme, et tant qu’il en aura l’envie, il continuera. Mais il faut reconnaître que, à cet âge, se lever chaque jour pour aller s’entraîner n’est pas une mince affaire. »
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Le secret de la longévité Dans le monde du football, la longévité se conquiert à l’entraînement, s’entretient par une hygiène de vie rigoureuse et se préserve grâce à une gestion astucieuse des charges.
Le dévouement de Ronaldo à son métier est légendaire : régimes alimentaires stricts, cryothérapie et programme d’entraînement acharné qui lui ont permis de rester prolifique bien au-delà de la quarantaine. Alors que la plupart des joueurs prennent leur retraite vers le milieu de la trentaine, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or se prépare actuellement à mener son pays, le Portugal, dans sa quête de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.
Sheringham a ajouté : « Je suis sûr qu’il aime toujours ce qu’il fait et qu’il joue dans un championnat qui n’est évidemment pas aussi relevé que d’autres compétitions à travers le monde, mais si l’on continue à marquer des buts et que les gens veulent toujours vous voir jouer, alors pourquoi s’arrêter ? Il dégage toujours cette impression d’invincibilité, et possède le physique et la condition qui vont avec, donc je pense que nous avons encore de nombreuses années de Ronaldo devant nous. »
Aucun retour sur les terrains européens n’est prévu pour l’instant.
Malgré ses succès persistants devant le but, Sheringham estime qu’il est peu probable que l’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus revienne dans les grands championnats européens. Après avoir remporté la Ligue des champions et des titres nationaux en Angleterre, en Espagne et en Italie, son chapitre européen semble définitivement clos, même avec le retour de José Mourinho sur le banc des « Blancos ».
« Est-ce que je vois Cristiano Ronaldo revenir au Real Madrid pour jouer à nouveau sous les ordres de José Mourinho ? Certainement pas. Il ne reviendra pas en Europe », a tranché Sheringham. Si les supporters peuvent rêver d’un retour romantique dans l’un de ses anciens clubs, les réalités financières et tactiques du football européen moderne rendent un tel transfert hautement improbable à ce stade de sa carrière.
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Un possible chant du cygne en MLS
Si Ronaldo décide de quitter le Moyen-Orient avant de raccrocher définitivement les crampons, Sheringham estime qu’un transfert aux États-Unis serait la prochaine étape logique. Rejoindre Lionel Messi en MLS offrirait un formidable coup de projecteur au football nord-américain, et l’ancien buteur anglais est convaincu que la star portugaise n’aurait aucun mal à dominer le championnat.
Sheringham a ajouté : « Il pourrait toutefois partir aux États-Unis s’il souhaite vivre une nouvelle expérience. On peut aisément l’imaginer, et il ferait sans doute rayonner la MLS comme nul autre. Tout dépendra de ses envies lorsqu’il prendra définitivement sa retraite. » Pour l’instant, tous les regards sont tournés vers la Ligue professionnelle saoudienne et la quête de gloire en Coupe du monde, le Portugal entamant mercredi son parcours dans l’épreuve 2026 face à la RD Congo dans le groupe K. Au-delà de ce chapitre, l’idée de voir Ronaldo jouer jusqu’à la cinquantaine n’est plus jugée inconcevable.