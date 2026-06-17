« Il a encore de beaux jours devant lui » : Cristiano Ronaldo pourrait jouer jusqu’à la CINQUANTAINE, selon une ancienne star de Manchester United

L’ancien attaquant anglais Teddy Sheringham estime que Cristiano Ronaldo possède les qualités physiques et la détermination nécessaires pour jouer jusqu’à 50 ans. Malgré les exigences du football professionnel, il salue la préparation méticuleuse de l’avant-centre d’Al-Nassr, qui le distingue de tous les joueurs de l’histoire.

Interrogé par BOYLE Sports, qui propose les dernières cotes de la Coupe du monde, Sheringham a déclaré : « Cristiano Ronaldo pourrait-il jouer jusqu'à 50 ans à ce rythme ? Cela ne m’étonnerait pas : à 41 ans, il est toujours au top. Il s’appuie sur sa propre équipe de préparateurs depuis quinze ans pour rester au meilleur de sa forme, et tant qu’il en aura l’envie, il continuera. Mais il faut reconnaître que, à cet âge, se lever chaque jour pour aller s’entraîner n’est pas une mince affaire. »