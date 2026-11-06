Interrogé sur la frustration ressentie par toutes les personnes concernées, Jarvis, qui s’exprimait dans le cadre de l’initiative Midnite Express, qui transportera les supporters de Wolves à Wrexham dans les meilleures conditions ce week-end, a confié à GOAL : « C’est un crève-cœur pour lui. Quand un joueur revient dans un club avec lequel il entretient des liens aussi forts, quand on pense aux supporters, à sa famille, à tout cela, on voit à quel point ce retour compte pour lui, à quel point il est heureux d’être là et quel grand joueur il est.

« Wolves voulait probablement le recruter depuis longtemps, mais il a montré lors de la Coupe du monde qu’il en avait encore énormément sous le pied. Il reste un grand buteur, donc son absence est un coup dur pour Wolves. C’est aussi une immense déception pour lui.

« Il a disputé neuf matches et marqué trois buts, mais il reste essentiel dans tout ce que fait l’équipe. Il a fait preuve de sang-froid sur les penalties qu’il a dû tirer. Il sait toujours conserver le ballon et se trouver au bon endroit au bon moment. Son absence se fait donc énormément sentir, mais je suis sûr qu’il sera impatient de revenir dès qu’il le pourra.

« Si son retour intervient fin janvier, ce serait comme accueillir une recrue incroyable. Et cela vous permettrait de poursuivre sur votre lancée jusqu’à la fin de la saison.

« En Championship, pouvoir compter sur quelqu’un qui marque des buts, c’est formidable, parce que le reste de l’équipe est assez solide. Fer Lopez a été une recrue exceptionnelle pour eux. Avec Fer Lopez, Raul Jimenez, Adam Armstrong et Mateus Mane, il y a tant de joueurs enthousiasmants. Son retour serait donc une excellente nouvelle pour eux. »