« Il a encore beaucoup à offrir » : la blessure de Raul Jimenez, un coup dur « déchirant » pour l’attaquant mexicain. Un ancien joueur de Wolverhampton Wanderers explique pourquoi ce joueur confirmé de Premier League a encore beaucoup à apporter
Jimenez est revenu à Molineux en tant que joueur libre.
À 35 ans, avant de représenter son pays à la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord, Jimenez a vu son retour chargé d’émotion à Molineux confirmé début juin. Il était libre après son départ de Fulham, club de Premier League.
Il a fait ses preuves au plus haut niveau, avec 68 buts en première division qui figurent en bonne place sur un CV des plus prestigieux. Sur ce total, 40 ont été inscrits lors de son passage de cinq ans à Wolverhampton entre 2018 et 2023.
Manchester United figurait parmi les clubs qui auraient manifesté leur intérêt pour le Mexicain durant cette période, mais il est resté fidèle à Wolverhampton jusqu’à ce que Fulham se manifeste. Peu de gens s’attendaient à le revoir dans les Midlands de l’Ouest.
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Une opération prive l’attaquant des terrains jusqu’en 2027
Jimenez est toutefois revenu dans un environnement familier l’été même où Kieran Trippier a rejoint un projet ambitieux visant la montée. Il devait être le fer de lance de la course aux deux premières places du Championship.
Il a marqué à trois reprises lors de ses neuf premiers matches de la saison 2026-27, mais s’est blessé lors d’un match de Carabao Cup contre Everton à la mi-septembre. Opéré depuis, l’attaquant expérimenté ne rejouera pas avant la nouvelle année.
Pourquoi l’absence de Jimenez pèse autant sur Wolverhampton
Interrogé sur la frustration ressentie par toutes les personnes concernées, Jarvis, qui s’exprimait dans le cadre de l’initiative Midnite Express, qui transportera les supporters de Wolves à Wrexham dans les meilleures conditions ce week-end, a confié à GOAL : « C’est un crève-cœur pour lui. Quand un joueur revient dans un club avec lequel il entretient des liens aussi forts, quand on pense aux supporters, à sa famille, à tout cela, on voit à quel point ce retour compte pour lui, à quel point il est heureux d’être là et quel grand joueur il est.
« Wolves voulait probablement le recruter depuis longtemps, mais il a montré lors de la Coupe du monde qu’il en avait encore énormément sous le pied. Il reste un grand buteur, donc son absence est un coup dur pour Wolves. C’est aussi une immense déception pour lui.
« Il a disputé neuf matches et marqué trois buts, mais il reste essentiel dans tout ce que fait l’équipe. Il a fait preuve de sang-froid sur les penalties qu’il a dû tirer. Il sait toujours conserver le ballon et se trouver au bon endroit au bon moment. Son absence se fait donc énormément sentir, mais je suis sûr qu’il sera impatient de revenir dès qu’il le pourra.
« Si son retour intervient fin janvier, ce serait comme accueillir une recrue incroyable. Et cela vous permettrait de poursuivre sur votre lancée jusqu’à la fin de la saison.
« En Championship, pouvoir compter sur quelqu’un qui marque des buts, c’est formidable, parce que le reste de l’équipe est assez solide. Fer Lopez a été une recrue exceptionnelle pour eux. Avec Fer Lopez, Raul Jimenez, Adam Armstrong et Mateus Mane, il y a tant de joueurs enthousiasmants. Son retour serait donc une excellente nouvelle pour eux. »
- Midnite
La course à la montée en Championship s’annonce palpitante
Jimenez a signé un contrat de deux ans à son retour à Wolverhampton, avec une option de prolongation de 12 mois. Il est manifestement convaincu d’avoir encore beaucoup de matches à jouer et de buts à marquer.
D’autres devront toutefois répondre aux attentes offensives au cours des prochaines semaines. L’équipe de Cesar Peixoto, deuxième du classement de Championship, cherchera à prolonger sa série de cinq matches sans défaite et de trois victoires consécutives en affrontant la fierté de Ryan Reynolds et Rob Mac dans le nord du pays de Galles.
Midnite, partenaire principal de Wolverhampton Wanderers pour la saison 2026-2027, offre à 100 supporters du club un voyage en autocar de luxe à bord du « Midnite Express ». Ils effectueront un aller-retour de quelque 210 km pour voir leur cher Wolverhampton affronter Wrexham, le club glamour du championnat, ce samedi 7 novembre.
À bord de l’Express, les supporters seront accompagnés des légendes de Wolverhampton Steve Bull, Carl Ikeme et Matt Jarvis. Des quiz consacrés au club et des séances de questions-réponses en direct seront organisés, avec des prix exclusifs à gagner.
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