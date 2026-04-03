Il a éclipsé Cristiano Ronaldo, mais qu'en est-il de Thierry Henry ? John Barnes, légende de Liverpool, dresse le bilan de l'héritage de Mohamed Salah en Premier League

Après avoir connu une période difficile à Chelsea, Salah a fait son retour en Premier League en 2017 en rejoignant le club de Merseyside. Peu de gens savaient à quoi s’attendre à ce moment-là, mais il a eu un impact remarquable au cours de ses neuf saisons avec les Reds.

Aujourd'hui âgé de 33 ans, Salah a remporté deux fois le titre de Premier League et compte à son palmarès des victoires en FA Cup, en Carabao Cup et en Ligue des champions. Il a décroché quatre Soulier d'or et trois titres de Joueur de l'année de la PFA, marquant plus de 250 buts au total, dont 189 dans l'élite anglaise.

La superstar portugaise Ronaldo a également connu le succès national et continental pendant son passage à Old Trafford, devenant un centurion des Red Devils au niveau des buts. Il est devenu l’un des plus grands joueurs de tous les temps, mais c’est en dehors de Manchester qu’il a consolidé ce statut.