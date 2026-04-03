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Il a éclipsé Cristiano Ronaldo, mais qu'en est-il de Thierry Henry ? John Barnes, légende de Liverpool, dresse le bilan de l'héritage de Mohamed Salah en Premier League
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Combien de buts Salah a-t-il marqués en Premier League ?
Après avoir connu une période difficile à Chelsea, Salah a fait son retour en Premier League en 2017 en rejoignant le club de Merseyside. Peu de gens savaient à quoi s’attendre à ce moment-là, mais il a eu un impact remarquable au cours de ses neuf saisons avec les Reds.
Aujourd'hui âgé de 33 ans, Salah a remporté deux fois le titre de Premier League et compte à son palmarès des victoires en FA Cup, en Carabao Cup et en Ligue des champions. Il a décroché quatre Soulier d'or et trois titres de Joueur de l'année de la PFA, marquant plus de 250 buts au total, dont 189 dans l'élite anglaise.
La superstar portugaise Ronaldo a également connu le succès national et continental pendant son passage à Old Trafford, devenant un centurion des Red Devils au niveau des buts. Il est devenu l’un des plus grands joueurs de tous les temps, mais c’est en dehors de Manchester qu’il a consolidé ce statut.
Salah a-t-il éclipsé Ronaldo en Premier League ?
Dans cette optique, Jamie Carragher fait partie de ceux qui ont laissé entendre que Salah surpassait CR7 en Premier League. Une autre ancienne star d'Anfield partage cet avis. Interrogé par GOAL lors d'une interview accordée à OLBG pour savoir s'il partageait l'avis de Carragher, Barnes a répondu : « Oui, car les meilleures années de Cristiano Ronaldo se sont déroulées au Real Madrid. En ce qui concerne Cristiano Ronaldo en tant que joueur dans son ensemble, je ne pense pas qu'on puisse dire que la carrière de Mo Salah a éclipsé l'ensemble de la carrière de Cristiano Ronaldo. Mais si l'on se limite à la Premier League, étant donné que Ronaldo est parti au Real Madrid et que c'est là qu'il a connu son apogée, je pense que la carrière de Mo en Premier League a éclipsé celle de Cristiano Ronaldo dans cette compétition. Pas globalement, mais juste en Premier League, oui. »
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La légende de Liverpool surpasse-t-elle Henry, l'icône d'Arsenal ?
Si Salah devance Ronaldo, combien d’autres légendes de la Premier League se trouve-t-il au-dessus ? Thierry Henry, vainqueur de la Coupe du monde, occupe une place parmi les meilleurs de ce classement : il est le meilleur buteur de tous les temps d’Arsenal et a fait partie des légendaires « Invincibles ».
Interrogé sur la question de savoir si le « roi égyptien de Merseyside » laisse derrière lui un héritage plus important que le « prince français du nord de Londres », Barnes a répondu : « Non, je les mettrais sur un pied d'égalité. Quand Thierry Henry est arrivé, Wenger l'a fait venir et on voit bien ce qu'il a dû endurer. Il a remporté la Premier League, ils ont remporté la FA Cup, il a décroché une multitude de trophées, a été élu Joueur de l'année, a marqué des buts.
« Mo a fait quelque chose de similaire, en arrivant à Liverpool avec Jürgen Klopp et en accomplissant ce qu’ils ont fait ensemble. Donc, encore une fois, c’est un débat controversé pour savoir qui est le meilleur. Les supporters d’Arsenal diront une chose, ceux de Liverpool en diront une autre.
« Comme je l’ai dit, je ne m’implique pas dans ce genre de débats. Même si Mo est à Liverpool et qu’il joue pour mon équipe, il faut aussi respecter Thierry Henry et ce qu’il a accompli. Je dirais donc que c’est un débat bien plus pertinent que la comparaison avec Cristiano Ronaldo. »
La Pro League saoudienne ou la MLS : quelle sera la prochaine étape pour Salah ?
Alors que Salah s'apprête à faire ses adieux au football anglais, il n'a pas encore dit son dernier mot. Liverpool est toujours en lice pour remporter la FA Cup et la Ligue des champions, et Arne Slot espère que ses joueurs clés retrouveront leur étincelle avant la fin de la saison 2025-2026.
Des transferts vers la Pro League saoudienne ou la MLS ont été évoqués pour Salah – alors qu'il réfléchit à la suite de sa carrière –, mais où qu'il finisse, les récits de ce qu'il a accompli pendant près d'une décennie à Anfield résisteront à l'épreuve du temps.