Goal.com
En direct
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Tim Ursinus

Traduit par

Il a dû interrompre l’entraînement avec le Real Madrid : le mystère plane autour de Kylian Mbappé avant le match retour contre le FC Bayern Munich

Ligue des Champions
Bayern Munich vs Real Madrid
Bayern Munich
Real Madrid
Real Madrid vs Girona
Girona
LaLiga
Kylian Mbappé

Le Real Madrid s'inquiète pour Kylian Mbappé. À quelques jours du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le FC Bayern Munich, l'attaquant français a dû interrompre prématurément une séance d'entraînement.

Selon le communiqué des Royaux diffusé dimanche, l’attaquant a dû quitter l’entraînement collectif pour des raisons médicales.

  • Touché au-dessus de l’œil droit lors du match nul décevant 1-1 contre le FC Gérone vendredi, Mbappé ressentait encore des douleurs deux jours plus tard. Le Real a donc décidé de le préserver par mesure de précaution. 

    Le club n’a pas indiqué si l’attaquant français serait apte à jouer mercredi. Son absence constituerait toutefois une surprise, à moins que les suites de cette blessure ne s’avèrent plus sérieuses que prévu. On le sait, le Real doit remonter le retard d’un but concédé lors du match aller au Bernabéu. C’est d’ailleurs Mbappé qui avait inscrit l’unique réalisation du club le plus titré de l’histoire. 

    Avec 45 participations à des buts en 38 matchs officiels, Mbappé est l’arme principale de l’attaque madrilène, largement devant Vinicius Junior, impliqué dans 30 buts. 

    • Publicité
  • Kylian Mbappe Real Madrid 2025Getty

    Une nouvelle action impliquant Mbappé a de nouveau suscité la colère de l’arbitre au Real.

    Le choc Mbappé survenu vendredi à la 88^e minute a secoué le stade. L’attaquant, après un solo conclu par un tacle du défenseur central de Gérone Vitor Reis, s’est effondré dans la surface. Touchée au visage par le coude de son adversaire, sa blessure a nécessité trois points de suture. 

    Contre toute attente, l’arbitre Javier Alberola Rojas n’a pas accordé de penalty, et le VAR n’est pas intervenu, suscitant un vif mécontentement dans le camp madrilène. « Je ne comprends pas pourquoi le VAR n’est pas intervenu », a tempêté l’entraîneur Álvaro Arbeloa. « Quand il en a envie, il intervient ; quand il n’en a pas envie, il ne le fait pas. » 

    Ce n’est pas la première fois que le Real exprime un tel mécontentement envers un trio arbitral : après la défaite à l’aller contre le Bayern, deux décisions de l’Anglais Michael Oliver avaient déjà provoqué la colère des Madrilènes. Notamment l’appréciation du tacle de Jonathan Tah sur Mbappé, qui l’a touché au talon d’Achille et s’en est tiré avec un simple carton jaune. « Je ne comprends pas comment il (Tah, ndlr) a pu échapper au carton rouge pour cette faute sur Mbappé, ce sont des décisions incompréhensibles », s’est emporté Arbeloa après le coup de sifflet final.

    Ce nouveau revers face à Gérone a toutefois creusé l’écart avec le leader, le FC Barcelone, qui compte désormais neuf points d’avance. À sept journées de la fin, le titre semble déjà attribué. 

  • Kylian Mbappé : performances et statistiques cette saison

    Jeux38
    Buts39 passes décisifs.
    Passes décisives6
Ligue des Champions
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA