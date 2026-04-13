Il a dû interrompre l’entraînement avec le Real Madrid : le mystère plane autour de Kylian Mbappé avant le match retour contre le FC Bayern Munich

Le choc Mbappé survenu vendredi à la 88^e minute a secoué le stade. L’attaquant, après un solo conclu par un tacle du défenseur central de Gérone Vitor Reis, s’est effondré dans la surface. Touchée au visage par le coude de son adversaire, sa blessure a nécessité trois points de suture.

Contre toute attente, l’arbitre Javier Alberola Rojas n’a pas accordé de penalty, et le VAR n’est pas intervenu, suscitant un vif mécontentement dans le camp madrilène. « Je ne comprends pas pourquoi le VAR n’est pas intervenu », a tempêté l’entraîneur Álvaro Arbeloa. « Quand il en a envie, il intervient ; quand il n’en a pas envie, il ne le fait pas. »

Ce n’est pas la première fois que le Real exprime un tel mécontentement envers un trio arbitral : après la défaite à l’aller contre le Bayern, deux décisions de l’Anglais Michael Oliver avaient déjà provoqué la colère des Madrilènes. Notamment l’appréciation du tacle de Jonathan Tah sur Mbappé, qui l’a touché au talon d’Achille et s’en est tiré avec un simple carton jaune. « Je ne comprends pas comment il (Tah, ndlr) a pu échapper au carton rouge pour cette faute sur Mbappé, ce sont des décisions incompréhensibles », s’est emporté Arbeloa après le coup de sifflet final.

Ce nouveau revers face à Gérone a toutefois creusé l’écart avec le leader, le FC Barcelone, qui compte désormais neuf points d’avance. À sept journées de la fin, le titre semble déjà attribué.