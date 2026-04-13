Selon le communiqué des Royaux diffusé dimanche, l’attaquant a dû quitter l’entraînement collectif pour des raisons médicales.
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Il a dû interrompre l’entraînement avec le Real Madrid : le mystère plane autour de Kylian Mbappé avant le match retour contre le FC Bayern Munich
Touché au-dessus de l’œil droit lors du match nul décevant 1-1 contre le FC Gérone vendredi, Mbappé ressentait encore des douleurs deux jours plus tard. Le Real a donc décidé de le préserver par mesure de précaution.
Le club n’a pas indiqué si l’attaquant français serait apte à jouer mercredi. Son absence constituerait toutefois une surprise, à moins que les suites de cette blessure ne s’avèrent plus sérieuses que prévu. On le sait, le Real doit remonter le retard d’un but concédé lors du match aller au Bernabéu. C’est d’ailleurs Mbappé qui avait inscrit l’unique réalisation du club le plus titré de l’histoire.
Avec 45 participations à des buts en 38 matchs officiels, Mbappé est l’arme principale de l’attaque madrilène, largement devant Vinicius Junior, impliqué dans 30 buts.
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Une nouvelle action impliquant Mbappé a de nouveau suscité la colère de l’arbitre au Real.
Le choc Mbappé survenu vendredi à la 88^e minute a secoué le stade. L’attaquant, après un solo conclu par un tacle du défenseur central de Gérone Vitor Reis, s’est effondré dans la surface. Touchée au visage par le coude de son adversaire, sa blessure a nécessité trois points de suture.
Contre toute attente, l’arbitre Javier Alberola Rojas n’a pas accordé de penalty, et le VAR n’est pas intervenu, suscitant un vif mécontentement dans le camp madrilène. « Je ne comprends pas pourquoi le VAR n’est pas intervenu », a tempêté l’entraîneur Álvaro Arbeloa. « Quand il en a envie, il intervient ; quand il n’en a pas envie, il ne le fait pas. »
Ce n’est pas la première fois que le Real exprime un tel mécontentement envers un trio arbitral : après la défaite à l’aller contre le Bayern, deux décisions de l’Anglais Michael Oliver avaient déjà provoqué la colère des Madrilènes. Notamment l’appréciation du tacle de Jonathan Tah sur Mbappé, qui l’a touché au talon d’Achille et s’en est tiré avec un simple carton jaune. « Je ne comprends pas comment il (Tah, ndlr) a pu échapper au carton rouge pour cette faute sur Mbappé, ce sont des décisions incompréhensibles », s’est emporté Arbeloa après le coup de sifflet final.
Ce nouveau revers face à Gérone a toutefois creusé l’écart avec le leader, le FC Barcelone, qui compte désormais neuf points d’avance. À sept journées de la fin, le titre semble déjà attribué.
Kylian Mbappé : performances et statistiques cette saison
Jeux 38 Buts 39 passes décisifs. Passes décisives 6