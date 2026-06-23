Sous contrat avec le club turc jusqu’en 2030, Oulai est estimé à 50 millions d’euros par Trabzonspor, une somme qui représenterait un record pour le RB Leipzig. Seul Xavi Simons avait déjà coûté exactement la même somme lors de son arrivée en provenance du PSG.

Recruté l’été dernier au SC Bastia pour 5,5 millions d’euros, le milieu ivoirien avait dû purger une suspension de quatre matchs à son arrivée en Turquie. Cette sanction remontait à son dernier match avec le club corse, où, alors qu’il était sur le banc, il avait reçu un carton rouge suite à une altercation et avait été suspendu quatre rencontres par la Fédération française.

Malgré ces écarts, il a rapidement become un titulaire indiscutable à Trabzonspor, tout en se distinguant par un goût prononcé pour les cartons : deux suspensions pour accumulation de jaunes lors de sa première saison, puis 31 matchs officiels au cours desquels il a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives.