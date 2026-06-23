Selon Sabah Spor, le club saxon aurait jeté son dévolu sur Christ Inao Oulai, du Trabzonspor. Âgé de 20 ans, ce joueur se fait actuellement remarquer lors de la Coupe du monde avec la Côte d'Ivoire et aurait ainsi suscité l'intérêt du Paris Saint-Germain, du FC Barcelone et du FC Chelsea.
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Il a donné du fil à retordre à l'équipe nationale allemande : le RB Leipzig va-t-il recruter un joueur de la Coupe du monde pour une somme record ?
Sous contrat avec le club turc jusqu’en 2030, Oulai est estimé à 50 millions d’euros par Trabzonspor, une somme qui représenterait un record pour le RB Leipzig. Seul Xavi Simons avait déjà coûté exactement la même somme lors de son arrivée en provenance du PSG.
Recruté l’été dernier au SC Bastia pour 5,5 millions d’euros, le milieu ivoirien avait dû purger une suspension de quatre matchs à son arrivée en Turquie. Cette sanction remontait à son dernier match avec le club corse, où, alors qu’il était sur le banc, il avait reçu un carton rouge suite à une altercation et avait été suspendu quatre rencontres par la Fédération française.
Malgré ces écarts, il a rapidement become un titulaire indiscutable à Trabzonspor, tout en se distinguant par un goût prononcé pour les cartons : deux suspensions pour accumulation de jaunes lors de sa première saison, puis 31 matchs officiels au cours desquels il a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives.
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Oulai a réalisé une performance remarquable face à l’Allemagne lors de la Coupe du monde.
En novembre, Oulai a fait ses débuts en équipe nationale, s'est imposé comme titulaire lors de la Coupe d'Afrique des nations et a livré une prestation extrêmement engagée et courageuse lors du deuxième match de groupe de la Coupe du monde contre l'Allemagne. Lors de la victoire d'ouverture contre l'Équateur, il n'était entré en jeu qu'à la 77e minute.
Après le départ sans indemnité de transfert de Xaver Schlager, Leipzig cherche à renforcer son milieu de terrain central. Dans ce contexte, Sergi Altimira, élément du Real Betis, pourrait également entrer dans les plans du club allemand.
Selon A Bola, le club, troisième de la dernière Bundesliga, préparerait une offre pour le joueur de 24 ans. Le Real Betis aurait récemment rejeté une proposition du Sporting Portugal de 17 millions d’euros pour Altimira. Ce dernier devrait néanmoins coûter moins cher qu’Oulai.