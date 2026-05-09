« Il a dit que ça suffisait » : Arne Slot explique pourquoi il a remplacé Rio Ngumoha, et l’entraîneur de Liverpool « comprend » la réaction de colère des supporters

Le remplacement de Ngumoha, 17 ans, par Alexander Isak en cours de seconde période a provoqué une salve de sifflets des supporters de Liverpool. Ngumoha, auteur de la passe décisive sur l’ouverture du score de Ryan Gravenberch, avait été le principal animateur des locaux. Pourtant, Slot a justifié ce changement comme une nécessité médicale plutôt qu’un choix tactique.

« Il n'est pas blessé ; il a été victime de crampes quelques minutes auparavant, lorsqu'il s'est retrouvé au sol », a expliqué Slot en conférence de presse après la rencontre. « Je lui ai alors parlé, et il m'a dit qu'il ne pouvait plus continuer, c'est pourquoi je l'ai remplacé. Il est logique que le public s'étonne quand on sort un joueur qui joue bien et qui a délivré une passe décisive. Ce n'était pas mon intention. »