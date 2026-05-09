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« Il a dit que ça suffisait » : Arne Slot explique pourquoi il a remplacé Rio Ngumoha, et l’entraîneur de Liverpool « comprend » la réaction de colère des supporters
Slot clarifie les doutes sur la condition physique de Ngumoha
Le remplacement de Ngumoha, 17 ans, par Alexander Isak en cours de seconde période a provoqué une salve de sifflets des supporters de Liverpool. Ngumoha, auteur de la passe décisive sur l’ouverture du score de Ryan Gravenberch, avait été le principal animateur des locaux. Pourtant, Slot a justifié ce changement comme une nécessité médicale plutôt qu’un choix tactique.
« Il n'est pas blessé ; il a été victime de crampes quelques minutes auparavant, lorsqu'il s'est retrouvé au sol », a expliqué Slot en conférence de presse après la rencontre. « Je lui ai alors parlé, et il m'a dit qu'il ne pouvait plus continuer, c'est pourquoi je l'ai remplacé. Il est logique que le public s'étonne quand on sort un joueur qui joue bien et qui a délivré une passe décisive. Ce n'était pas mon intention. »
- AFP
La frustration à Anfield et les attentes des supporters
L'ambiance est restée tendue à Anfield tout l'après-midi, Liverpool n'ayant pas réussi à obtenir la victoire nécessaire pour valider son billet pour la Ligue des champions. Slot a reconnu qu'il était pleinement conscient de la façon dont ce remplacement serait perçu par les supporters, qui ignoraient l'état physique du jeune joueur au moment où il a quitté le terrain.
« C’est un bon joueur, mais je ne pense pas qu’il ait encore le niveau pour jouer à 50-60 % et faire la différence », a ajouté le Néerlandais. « Peut-être que les fans ont un avis différent et pensent qu’il aurait pu jouer à ce niveau à 50 %, ou quel que soit le pourcentage, même s’il n’était pas assez en forme pour sprinter et faire ses actions. Si vous ignorez qu’il souffre de crampes, vous vous dites : “Pourquoi le remplacer ?” Je comprends cette réaction. J’ai su, dès que son numéro a été affiché, que c’était inévitable. Mais cela n’justifie pas de maintenir sur la pelouse un joueur qui m’informe qu’il ne peut pas continuer. »
Déception face au résultat final
Le coup de sifflet final a déclenché une nouvelle vague de huées, les Reds ayant été tenus en échec par une équipe de Chelsea qui se débat actuellement dans la deuxième moitié du classement. Slot a partagé la déception des supporters, reconnaissant qu'un match nul à domicile contre les Blues n'est pas un résultat à la hauteur des attentes historiques d'un club comme Liverpool.
« Je comprends tout à fait ces sifflets : un club comme Liverpool ne peut pas se contenter d'un match nul 1-1 contre Chelsea », a-t-il commenté au coup de sifflet final. « Nous voulons toujours gagner, et quand ce n’est pas le cas, la déception s’installe, d’autant plus dans une saison où nos succès sont rares ou ne répondent pas aux attentes. Cette frustration s’est sans doute exprimée après la mi-temps, et les joueurs comme moi-même la partageons avec les supporters. »
- AFP
Blessés : le point avant la rencontre face à Aston Villa
Outre le cas de Ngumoha, Liverpool s’inquiète pour l’état physique d’Ibrahima Konaté, contraint de quitter le terrain en boitant en fin de match. Sur une note plus positive, l’effectif retrouve peu à peu toute sa puissance, plusieurs joueurs clés arrivant en phase finale de leur convalescence avant le prochain déplacement à Aston Villa.
Interrogé sur la situation de Konaté et sur l’infirmerie, Slot a déclaré : « Nous devrons attendre pour savoir comment cela évolue, étant donné la manière dont il a quitté le terrain en boitant. Il m’a dit qu’il s’agissait d’une crampe, espérons qu’il ait raison. Nous devrons attendre demain pour connaître son ressenti. Mo [Salah] et Ali sont tout proches de leur retour, tandis que pour Flo [Wirtz] il faut encore patienter afin d’évaluer sa récupération. »